Ο Μητσοτάκης εξηγεί στους νέους, μέσω TikTok, τις φοροελαφρύνσεις που τους αφορούν
Πολιτική
18:04 - 12 Νοε 2025

Για τις φοροελαφρύνσεις που έρχονται από τον Ιανουάριο του 2026 και αναμένεται να αυξήσουν το εισόδημα των νέων, μίλησε σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Ο πρωθυπουργός διαπίστωσε, σύμφωνα με το επιτελείο του, ότι οι νέοι δεν είχαν ενημερωθεί για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και έτσι αποφάσισε να τα επικοινωνήσει ξανά.

Στο μήνυμά του τονίζει: «Λοιπόν, μάλλον οι νέοι με τους οποίους μιλήσαμε δεν είχαν καλή ενημέρωση γι’ αυτά τα οποία τους αφορούν. Την Παρασκευή τα μέτρα της ΔΕΘ ψηφίστηκαν στη Βουλή. Πάμε να τα δούμε μαζί, απλά και κατανοητά. Αυτά που αφορούν τους νέους. Ένα από τα σημαντικότερα μέτρα που ψηφίσαμε είναι ο μηδενισμός. Επαναλαμβάνω ο μηδενισμός του φόρου εισοδήματος στους νέους ως 25 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Να δώσω δύο παραδείγματα για να γίνει ακόμα πιο ξεκάθαρο. Ένας νέος με 980 ευρώ καθαρό εισόδημα τον μήνα θα έχει πλέον μηδενικό φόρο. Επαναλαμβάνω, μηδενικό. Αυτό σημαίνει ότι από τον Ιανουάριο ο καθαρός μισθός του θα αυξηθεί κατά 91 ευρώ και από τα 980 ευρώ θα πάει στα 1.071 καθαρά. Δηλαδή σε ετήσια βάση το όφελός του θα είναι σχεδόν 1.300 ευρώ. Πάνω από ένα επιπλέον μισθό τον χρόνο».

{https://www.tiktok.com/@kyriakosmitsotakis_/video/7571847608637852950?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7545556401877157398}

Τελευταία τροποποίηση στις 12/11/2025 - 18:29
