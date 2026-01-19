Μαρινάκης: Εντός χρονοδιαγράμματος οι έρευνες υδρογονανθράκων - Παραπλάνηση της κοινής γνώμης για Mercosur

Σειρά θεμάτων εσωτερικής και διεθνούς επικαιρότητας ανέπτυξε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ξεκινώντας με μήνυμα αλληλεγγύης προς την Ισπανία για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες.

Ο κ. Μαρινάκης εξέφρασε εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης τα ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές ταχείας ανάρρωσης στους τραυματίες, υπογραμμίζοντας ότι οι σκέψεις της Ελλάδας βρίσκονται στο πλευρό του ισπανικού λαού.

Υδρογονάνθρακες: Πράσινο φως από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Στο επίκεντρο της ενημέρωσης βρέθηκε η έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο των τεσσάρων συμβάσεων που αφορούν στους διαγωνισμούς υδρογονανθράκων της κοινοπραξίας Chevron – Helleniq Energy. Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το επόμενο βήμα είναι η προώθηση των συμβάσεων προς κύρωση στη Βουλή.

«Η διαδικασία κινείται εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι απώτερος στόχος της κυβέρνησης είναι η έναρξη των γεωφυσικών και σεισμικών ερευνών εντός του 2026.

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Ρεκόρ ρυθμίσεων

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, ο οποίος, από τη θέσπισή του το 2022 έως το τέλος του 2025, οδήγησε σε 50.710 επιτυχείς ρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 15,7 δισ. ευρώ.

Ο τέταρτος χρόνος εφαρμογής του μηχανισμού χαρακτηρίστηκε ως ο πιο αποδοτικός, κυρίως μετά τη νομοθετική παρέμβαση του Απριλίου 2025 για τη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων και την υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών. Ενδεικτικό είναι ότι το 2025 πραγματοποιήθηκαν 21.680 επιτυχείς αναδιαρθρώσεις, έναντι μόλις 2.706 το 2022, καταγράφοντας αύξηση άνω του 700%.

Όπως επισήμανε ο κ. Μαρινάκης, ο εξωδικαστικός μηχανισμός αποτελεί βασικό εργαλείο τόσο για την ανακούφιση των οφειλετών και την προστασία των ευάλωτων πολιτών όσο και για τη μείωση του ιδιωτικού χρέους.

Ενέργεια: Κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ οι τιμές ρεύματος

Στον τομέα της ενέργειας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η λιανική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για τα ελληνικά νοικοκυριά διαμορφώθηκε στα 232,6 ευρώ ανά μεγαβατώρα το δεύτερο τρίμηνο του 2025, χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ που ήταν 246 ευρώ.

Η Ελλάδα κατατάσσεται στη 19η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με φθηνότερα οικιακά τιμολόγια σε σύγκριση με χώρες όπως η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Ισπανία. Παράλληλα, σύμφωνα με τη Eurostat, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κάλυψαν το 51,2% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα το 2024, κατατάσσοντας τη χώρα στην πρώτη δεκάδα της ΕΕ.

Απασχόληση: Ρεκόρ για την Ελλάδα στον ΟΟΣΑ

Θετικά παρουσιάστηκαν και τα στοιχεία για την απασχόληση. Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση στο ποσοστό απασχόλησης μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ το τρίτο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Στις ηλικίες 15–64 ετών, το ποσοστό απασχόλησης ανήλθε στο 64,6%, σημειώνοντας αύξηση 1,4% σε ετήσια βάση, επίδοση που συνιστά ιστορικό ρεκόρ για τη χώρα.

Mercosur και αντιπολίτευση

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι «τα πεπραγμένα της περιόδου 2015–2019 παραμένουν στη μνήμη όλων», χαρακτηρίζοντας την υπόθεση Mercosur ως χαρακτηριστικό παράδειγμα συνειδητής παραπλάνησης της κοινής γνώμης από την αντιπολίτευση.

Όπως ανέφερε, η συμφωνία ανοίγει για την Ελλάδα μια τεράστια αγορά 270 εκατομμυρίων ανθρώπων, σε μια συγκυρία όπου οι εισαγωγές υπερβαίνουν σημαντικά τις εξαγωγές, καλώντας τους πολίτες να αξιολογούν τα πραγματικά δεδομένα και όχι, όπως είπε, τα «ψέματα της αντιπολίτευσης και ορισμένων μέσων ενημέρωσης».

Για Καρυστιανού: Διάκριση ανάμεσα στην πολιτική συμμετοχή και το πένθος

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στη Μαρία Καρυστιανού, τονίζοντας τη διάκριση ανάμεσα στην πολιτική συμμετοχή λόγω προσωπικών βιωμάτων και στη χρήση του συλλογικού πένθους για πολιτικούς σκοπούς. Όπως διευκρίνισε, η παρατήρηση αυτή δεν αφορά αποκλειστικά το συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά αποτελεί γενικότερη θέση.

Πολιτική αεροπορία και FIR Αθηνών

Στο πεδίο της ασφάλειας των αερομεταφορών, ανακοινώθηκε η συγκρότηση Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων από στελέχη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και του ΟΤΕ, με στόχο την υλοποίηση των συστάσεων της Επιτροπής Διερεύνησης για το περιστατικό στο FIR Αθηνών στις 4 Ιανουαρίου.

Παράλληλα, με τη σύμβαση για την προμήθεια πομποδεκτών VHF που υπεγράφη τον Οκτώβριο του 2025, αναμένεται η παραλαβή των πρώτων συστημάτων τον Φεβρουάριο του 2026, ξεκινώντας από απομακρυσμένους τηλεπικοινωνιακούς σταθμούς.

Εργασιακές σχέσεις και επόμενες κινήσεις

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 28 Ιανουαρίου το σχέδιο νόμου για την «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας», με στόχο τη διευκόλυνση της επέκτασής τους, την πλήρη προστασία των εργαζομένων και την επιτάχυνση των διαδικασιών επίλυσης διαφορών.