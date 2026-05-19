Μαρινάκης: Επιχειρησιακή η μετακίνηση των Patriot – Απορρίπτει σενάρια σύνδεσης με την Τουρκία
12:24 - 19 Μάι 2026

Καθαρά επιχειρησιακή χαρακτήρισε την επιστροφή των συστημάτων Patriot ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, απορρίπτοντας τα σενάρια που συνδέουν την εξέλιξη με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Όπως ανέφερε, η απόφαση ελήφθη έπειτα από εισήγηση του Υπουργείου Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και βασίστηκε αποκλειστικά σε επιχειρησιακούς λόγους. «Έχω βαρεθεί να διαβάζω αναλύσεις που προσπαθούν να συνδέσουν τέτοια ζητήματα με την Τουρκία», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι η μετακίνηση και η επιστροφή των συστημάτων εντάσσονται σε καθαρά στρατιωτικό σχεδιασμό και επιχειρησιακές ανάγκες.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει ενισχύσει σημαντικά τις Ένοπλες Δυνάμεις, υποστηρίζοντας πως όποιος κάνει λόγο για «υποχωρητικότητα» είναι «εκτός τόπου και χρόνου». Παράλληλα, ανέφερε ότι η αμυντική πολιτική της χώρας έχει αναβαθμιστεί συνολικά επί διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτό, όπως είπε, αναγνωρίζεται ευρύτερα.

Για τις δηλώσεις Βενιζέλου

Αναφερόμενος σε τοποθέτηση του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι έχει υπάρξει παρερμηνεία. Όπως είπε, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν προέβη σε αρνητική κρίση για τον πρωθυπουργό, αλλά έθεσε ζήτημα διεθνών συνομιλητών και της δυνατότητας επικοινωνίας του Έλληνα πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ενισχύσει τη διεθνή θέση της χώρας, καθώς συνομιλεί με κορυφαίους ηγέτες και διαχειρίζεται κρίσεις όπως ο Έβρος, η πανδημία και οι γεωπολιτικές εντάσεις. «Σε περιόδους κρίσεων αποδεικνύεται η αξία της δυνατότητας να συνομιλείς ισότιμα με μεγάλους ηγέτες», ανέφερε.

Απαντώντας σε αιτιάσεις περί αλαζονείας, σημείωσε ότι «η αλήθεια δεν είναι αλαζονεία», υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση περιγράφει τα δεδομένα του έργου της.

Κριτική στον Αλέξη Τσίπρα

Ο κ. Μαρινάκης άσκησε έντονη κριτική στην κυβερνητική θητεία του Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντάς την «ιδιαίτερα αρνητική για τη χώρα». Όπως είπε, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν υλοποίησε τις προεκλογικές της δεσμεύσεις, επιβαρύνοντας τους πολίτες με φορολογία και συμβάλλοντας σε φαινόμενα όπως η μετανάστευση νέων στο εξωτερικό.

«Οι πολίτες δεν έδωσαν δεύτερη ευκαιρία στον κ. Τσίπρα, αλλά εμπιστοσύνη στη Νέα Δημοκρατία», ανέφερε, σημειώνοντας ότι οι πολιτικές επιλογές κρίνονται συνολικά από το αποτέλεσμά τους.

Δημοσκοπήσεις και πολιτικό σκηνικό

Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση διατηρεί σταθερό προβάδισμα σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον, ενώ υπογράμμισε ότι υπάρχει ακόμη πολιτικός χρόνος για την υλοποίηση του προγράμματος.

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αξιολόγησης των κοστολογημένων προγραμμάτων των κομμάτων, τα οποία –όπως είπε– θα πρέπει να ελέγχονται θεσμικά, ενώ σημείωσε ότι η τελική κρίση θα ανήκει στους πολίτες στις επόμενες εκλογές.

Παράλληλα, άσκησε κριτική σε πολιτικές δυνάμεις που χαρακτήρισε «αντισυστημικές», λέγοντας ότι η ιστορία δείχνει πως τέτοιες προσεγγίσεις συχνά δεν οδηγούν σε σταθερότητα.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τη Μαρία Καρυστιανού, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση επικεντρώνεται στα προβλήματα του σήμερα και στον σχεδιασμό του μέλλοντος.

Όπως είπε, δεν μπορεί να υπάρξει προκαταβολική κρίση για ένα κόμμα που δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί, επισημαίνοντας ότι οι πολίτες θα κρίνουν όταν υπάρξουν πρόγραμμα και θέσεις.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση στοχεύει σε μια πορεία προς το 2030 με έμφαση στην αποτελεσματικότητα και τη σταθερότητα, σημειώνοντας πως «η κοινωνία δεν θέλει πισωγυρίσματα, αλλά πρόοδο με ασφάλεια».

Τελευταία τροποποίηση στις 19/05/2026 - 12:28
