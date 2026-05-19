ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αποστολάκη κατά Μαρινάκη: Ας κοιτάξει τα προβλήματα της ΝΔ και όχι το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική
17:12 - 19 Μάι 2026

Αποστολάκη κατά Μαρινάκη: Ας κοιτάξει τα προβλήματα της ΝΔ και όχι το ΠΑΣΟΚ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, μιλώντας στο ERTnews Radio 105,8, εξαπέλυσε επίθεση κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλος Μαρινάκης, καλώντας τον «να ασχοληθεί με τα προβλήματα της Νέας Δημοκρατίας και όχι με το ΠΑΣΟΚ». Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην απουσία του Κώστας Καραμανλής από το συνέδριο της ΝΔ, στις κοινωνικές ανισότητες, στην ακρίβεια και στις δημοσκοπήσεις που καταγράφουν υψηλά ποσοστά υποκειμενικής φτώχειας και δυσπιστίας απέναντι στους θεσμούς.

Σχολιάζοντας τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, η κ. Αποστολάκη υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν αντιμετωπίζει την πολιτική αντιπαράθεση με όρους κομματικής κατάταξης, αλλά με στόχο την πολιτική αλλαγή και την ανατροπή της σημερινής κυβερνητικής πλειοψηφίας. Επικαλέστηκε στοιχεία ερευνών κοινής γνώμης που καταγράφουν ανησυχία των πολιτών για τη λειτουργία του κράτους δικαίου, τη διαφθορά και την υπόθεση των Τεμπών, τονίζοντας ότι αυτά αποτελούν «κίνδυνο για τη χώρα και όχι για το ΠΑΣΟΚ».

Παράλληλα, η κυρία Αποστολάκη περιέγραψε μια κοινωνία κουρασμένη από τις οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις των τελευταίων ετών, με μειωμένη εμπιστοσύνη στους θεσμούς και έντονη ανασφάλεια για το μέλλον. Όπως σημείωσε, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να απαντήσει σε αυτή την κρίση εμπιστοσύνης μέσω ενός «τεκμηριωμένου και υπεύθυνου προγραμματικού λόγου», απορρίπτοντας λογικές δημαγωγίας και πολιτικής διαμαρτυρίας χωρίς σχέδιο.

Αναφερόμενη στις συζητήσεις που άνοιξαν μετά από δηλώσεις της Άννα Διαμαντοπούλου για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, η κ. Αποστολάκη απέφυγε να σχολιάσει προσωπικές απόψεις στελεχών, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ έχει ήδη καθοριστεί με σαφήνεια στο πρόσφατο συνέδριο του κόμματος. Υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε ως η μεγάλη δημοκρατική παράταξη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και ότι στόχος του παραμένει η πολιτική αλλαγή μέσω της διεκδίκησης της κυβερνητικής εξουσίας.

Τέλος, απαντώντας σε ερωτήσεις για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξης Τσίπρας και για τα σενάρια συνεργασιών στον χώρο της Κεντροαριστεράς, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι το κόμμα δεν διαμορφώνει τη στρατηγική του με βάση φήμες ή δημοσκοπικές μεταβολές, αλλά με γνώμονα τις ανάγκες της κοινωνίας και την προοπτική κυβερνητικής αλλαγής.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/05/2026 - 17:30
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα ο Στέργιος Καλπάκης
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα ο Στέργιος Καλπάκης

Κικίλιας: Οι πολιτικές πρέπει να γίνονται για τους ανθρώπους και τις κοινωνίες
Πολιτική

Κικίλιας: Οι πολιτικές πρέπει να γίνονται για τους ανθρώπους και τις κοινωνίες

ΠΑΣΟΚ για Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση ενίσχυσε τα funds αφήνοντας εκτεθειμένους τους δανειολήπτες
Πολιτική

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση ενίσχυσε τα funds αφήνοντας εκτεθειμένους τους δανειολήπτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:36

Ιταλία: Ζητά από την ΕΕ μεγαλύτερη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
19/05/2026 - 17:32

«Εξωστρεφής Γεωργία»: Ψηφιακά εργαλεία για μια πιο δυναμική και ανταγωνιστική ελληνική αγροδιατροφή

Οικονομία
19/05/2026 - 17:32

Στουρνάρας: Η ανεξαρτησία της ΤτΕ μας επιτρέπει να υπηρετούμε τους μακροχρόνιους στόχους της οικονομικής ανάπτυξης

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:30

NATO: Οι ΗΠΑ αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από την Ευρώπη

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:23

Γαλλία: Προχωρά σε σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 36 δισ. έως το 2030

Τεχνολογία
19/05/2026 - 17:15

Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά: Νέα στρατηγική συνεργασία για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Δημόσιο

Πολιτική
19/05/2026 - 17:12

Αποστολάκη κατά Μαρινάκη: Ας κοιτάξει τα προβλήματα της ΝΔ και όχι το ΠΑΣΟΚ

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 17:12

Στα κορυφαία εργασιακά περιβάλλοντα της Ελλάδας η Grant Thornton για το 2026

Πολιτική
19/05/2026 - 17:05

Παρέμβαση Κοβέσι για την τροπολογία Φλωρίδη: Ανησυχία πως παρακάμπτεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:02

Αθώος ο Κασσελάκης για την παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες

Αυτοδιοίκηση
19/05/2026 - 16:50

Δούκας: Η ιστορική μνήμη δεν θα σβήσει – Μνημείο για τη Γενοκτονία των Ποντίων στην Αθήνα

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 16:45

Πτωτικά κινείται η Wall Street λόγω «κύματος» ρευστοποιήσεων στις εταιρείες μικροτσίπ

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 16:45

Τράπεζα Κύπρου: Στο ταμπλό από Τετάρτη (20/5) 276.274 νέες μετοχές

Πολιτική
19/05/2026 - 16:30

Διπλή άρση ασυλίας για την Κωνσταντοπούλου: Ένταση, καταγγελίες και πολιτικά πυρά στην Ολομέλεια

Ειδήσεις
19/05/2026 - 16:30

ΕΕ: Υπό συζήτηση η επέκταση του χρονικού διαστήματος επανέγκρισης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Πολιτική
19/05/2026 - 16:25

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα ο Στέργιος Καλπάκης

Ειδήσεις
19/05/2026 - 16:20

Συναγερμός για έντονη οσμή αερίου στην Αττική: Σύσταση για κλειστά παράθυρα - Δεν επιβεβαιώνεται διαρροή

Οικονομία
19/05/2026 - 16:17

ΥΠΕΞ: Νέος οδικός χάρτης για τις ελληνικές εξαγωγές και επενδύσεις έως το 2030

Magazino
19/05/2026 - 16:17

Πέθανε ο ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου «Πρωτοπορία» και εκδότης Βαγγέλης Τρικεριώτης

Ειδήσεις
19/05/2026 - 16:13

«Ώρα μηδέν» για την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ - ΕΕ εν μέσω απειλών Τραμπ για νέους δασμούς

Πολιτική
19/05/2026 - 16:08

Νέα Αριστερά: Δεν είναι διακοσμητική η Επιτροπή Θεσμών – Οφείλει να προσέλθει ο Τζαβέλλας

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:52

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 4.746 θέσεις μονίμων σε φορείς του Δημοσίου

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:48

Μέση Ανατολή: Οι όροι που θέτει το Ιράν για τερματισμό του πολέμου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19/05/2026 - 15:45

Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Τα έργα διασύνδεσης θα οδηγήσουν σε μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:35

CNBC: Τα τρία μεγάλα στοιχήματα του Πούτιν στο Πεκίνο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:31

Αντιδρούν οι Σοσιαλιστές στον διορισμό Μουλάν στην Τράπεζα της Γαλλίας

Ομόλογα
19/05/2026 - 15:31

Ρεκόρ εκδόσεων στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων πριν τις αποφάσεις της ΕΚΤ

Πολιτική
19/05/2026 - 15:26

Κικίλιας: Οι πολιτικές πρέπει να γίνονται για τους ανθρώπους και τις κοινωνίες

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:22

Πανελλαδικές 2026: Το πρόγραμμα των εξετάσεων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:19

Βρυξέλλες κατά ΗΠΑ για το ρωσικό πετρέλαιο: Δεν είναι η ώρα για χαλάρωση των κυρώσεων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ