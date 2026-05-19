Αποστολάκη κατά Μαρινάκη: Ας κοιτάξει τα προβλήματα της ΝΔ και όχι το ΠΑΣΟΚ

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, μιλώντας στο ERTnews Radio 105,8, εξαπέλυσε επίθεση κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλος Μαρινάκης, καλώντας τον «να ασχοληθεί με τα προβλήματα της Νέας Δημοκρατίας και όχι με το ΠΑΣΟΚ». Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην απουσία του Κώστας Καραμανλής από το συνέδριο της ΝΔ, στις κοινωνικές ανισότητες, στην ακρίβεια και στις δημοσκοπήσεις που καταγράφουν υψηλά ποσοστά υποκειμενικής φτώχειας και δυσπιστίας απέναντι στους θεσμούς.

Σχολιάζοντας τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, η κ. Αποστολάκη υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν αντιμετωπίζει την πολιτική αντιπαράθεση με όρους κομματικής κατάταξης, αλλά με στόχο την πολιτική αλλαγή και την ανατροπή της σημερινής κυβερνητικής πλειοψηφίας. Επικαλέστηκε στοιχεία ερευνών κοινής γνώμης που καταγράφουν ανησυχία των πολιτών για τη λειτουργία του κράτους δικαίου, τη διαφθορά και την υπόθεση των Τεμπών, τονίζοντας ότι αυτά αποτελούν «κίνδυνο για τη χώρα και όχι για το ΠΑΣΟΚ».

Παράλληλα, η κυρία Αποστολάκη περιέγραψε μια κοινωνία κουρασμένη από τις οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις των τελευταίων ετών, με μειωμένη εμπιστοσύνη στους θεσμούς και έντονη ανασφάλεια για το μέλλον. Όπως σημείωσε, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να απαντήσει σε αυτή την κρίση εμπιστοσύνης μέσω ενός «τεκμηριωμένου και υπεύθυνου προγραμματικού λόγου», απορρίπτοντας λογικές δημαγωγίας και πολιτικής διαμαρτυρίας χωρίς σχέδιο.

Αναφερόμενη στις συζητήσεις που άνοιξαν μετά από δηλώσεις της Άννα Διαμαντοπούλου για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, η κ. Αποστολάκη απέφυγε να σχολιάσει προσωπικές απόψεις στελεχών, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ έχει ήδη καθοριστεί με σαφήνεια στο πρόσφατο συνέδριο του κόμματος. Υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε ως η μεγάλη δημοκρατική παράταξη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και ότι στόχος του παραμένει η πολιτική αλλαγή μέσω της διεκδίκησης της κυβερνητικής εξουσίας.

Τέλος, απαντώντας σε ερωτήσεις για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξης Τσίπρας και για τα σενάρια συνεργασιών στον χώρο της Κεντροαριστεράς, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι το κόμμα δεν διαμορφώνει τη στρατηγική του με βάση φήμες ή δημοσκοπικές μεταβολές, αλλά με γνώμονα τις ανάγκες της κοινωνίας και την προοπτική κυβερνητικής αλλαγής.