Χρηστίδης: Η κολοβή λειτουργία της κυβέρνησης στοιχίζει ακριβά στη χώρα

«Η ΝΔ πατά στη γραμμή Μητσοτάκη - Γεωργιάδη ότι “όποιος είναι δικός μας είναι αθώος”», ανέφερε σε συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό “Αθήνα 984”, ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, υπογραμμίζοντας πως αποτελεί στοίχημα, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά πολιτικών, η διερεύνηση της αλήθειας στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Μπορεί να περάσει ένας χρόνος, μπορεί να περάσουν τρία ή και πέντε χρόνια, αλλά τις υποθέσεις αυτές, επειδή αφορούν χρήματα των Ελλήνων και των Ευρωπαίων πολιτών, θα τις διερευνήσουμε και ο κάθε κατεργάρης θα κάτσει στον πάγκο του. Αυτό είναι δεδομένο για εμάς», τόνισε.

Κατέκρινε τη στάση της κυβέρνησης απέναντι σε υπουργούς και βουλευτές των οποίων το όνομα εμπλέκεται στις δικογραφίες, λέγοντας ότι: «Η δικαιοσύνη δείχνει ένα δρόμο διερεύνησης υποθέσεων και η Νέα Δημοκρατία διαρκώς καλύπτει τους δικούς της ανθρώπους. Ποιοι συνηθίζουν να καλύπτουν τους δικούς τους ανθρώπους, ακόμα και όταν υπάρχουν ενδείξεις ενοχής στα ζητήματα; Οι συμμορίες. Μπορεί να ξενίζει αυτό να το λέμε αλλά από την άλλη πρέπει να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους».

Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπεραμύνθηκε της ανάγκης να διερευνηθεί η υπόθεση σε βάθος, καθώς - όπως είπε - διαφορετικά δημιουργούνται δυο μέτρα και δύο σταθμά ανάμεσα στους πολίτες.

«Εμείς δεν θέλουμε να καταδικάσουμε κανέναν. Ούτε είμαστε εδώ για να βάλουμε κάποιον φυλακή. Είμαστε εδώ για να διερευνήσουμε. Η πρόταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον κ. Λιβανό και την κα. Αραμπατζή δεν είναι μια πρόταση καταδίκης. Είναι μία πρόταση με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας» επισήμανε και πρόσθεσε: «Εάν δηλαδή δεν αντιληφθούμε ότι ο μέσος άνθρωπος πηγαίνει με 70 χιλιόμετρα στο δρόμο και επειδή το όριο είναι 50, του παίρνουν τις πινακίδες και του ρίχνουν και χρηματικό πρόστιμο και εδώ πέρα υπάρχουν άνθρωποι που ενώ κατά τη διάρκεια της θητείας τους έχουν φαγωθεί δισεκατομμύρια δεν τους διερευνούμε καν, τότε ας κρίνει ο κόσμος τι συμβαίνει».

Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες που λαμβάνει το ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε ότι όλα τα κοινοβουλευτικά μέσα βρίσκονται στο τραπέζι προκειμένου να μην μπει στο συρτάρι η υπόθεση.

«Εδώ έχουμε μία κυβέρνηση σε αποδρομή. Διότι το κόμμα της ΝΔ δεν είναι αυτό που είχαμε συνηθίσει, τις προηγούμενες δεκαετίες, ένας πολιτικός και ιδεολογικός αντίπαλος για το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος, όμως, είχε έναν τρόπο λειτουργίας. Εδώ βλέπετε τώρα ο κ. Σαμαράς ετοιμάζεται να κάνει κόμμα, ο κ. Καραμανλής δεν θα πάει στο συνέδριο. Εδώ έχουμε ένα κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος διαπραγματεύεται με βουλευτές και υποψήφιους υπουργούς διαρκώς για το πότε θα κάνει τους ανασχηματισμούς. Αυτό παραπέμπει σε μία κολοβή λειτουργία της κυβέρνησης και στοιχίζει πολύ ακριβά στη χώρα. Και επειδή το επιτελικό κράτος μπήκε στο στόχαστρο πέντε βουλευτών της ΝΔ, πρέπει να πούμε ότι επιτελικό κράτος σημαίνει και επιτελική διαφθορά», σημείωσε.

Επανέλαβε, ακόμη, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε κανένα παζάρι με την κυβέρνηση για τη στελέχωση των Ανεξάρτητων Αρχών και διευκρίνισε ότι «είχε ενημερώσει όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης για τον τρόπο με τον οποίο πορεύτηκε και αξιολόγησε τα βιογραφικά που υπήρχαν. Η στάση του κ. Μαρινάκη με αυτά που λέει δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να χτυπήσει με κάποιο τρόπο το ΠΑΣΟΚ».

Τόνισε, δε, την ανάγκη να γίνει η αναβληθείσα συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και κάλεσε και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να πουν ποιους ανθρώπους προτείνουν.

Τέλος, έκανε λόγο για διαστρέβλωση της πραγματικότητας από την πλευρά της Υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως και εξέφρασε την επιθυμία του για δημόσια τηλεμαχία μαζί της.

«Είναι ντροπή αυτό που κάνει η κυβέρνηση του 13ωρου, του αλγόριθμου στον κατώτατο μισθό και του εξαήμερου να διαστρεβλώνει την πραγματικότητα. Να μας πει η κυρία Κεραμέως τα αποτελέσματα της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων, μετά από επτά χρόνια Νέας Δημοκρατίας, και να συζητήσουμε και τη δική μας πιλοτική πρόταση για 4ημερη εργασία, η οποία αφορά ένα διαφορετικό μοντέλο, το οποίο εφαρμόζεται ήδη και στην Ελλάδα από διάφορες εταιρείες», κατέληξε.