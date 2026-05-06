Εκατέρωθεν «βολές» ΠΑΣΟΚ – Κεραμέως για λαϊκισμό σχετικά με την τετραήμερη εργασία

«Λαϊκισμός είναι να λες διαφορετικά πράγματα κάθε μέρα, να τρομοκρατείς την κοινωνία με προπαγάνδα και να βαφτίζεις πρόοδο την βαθιά οπισθοδρόμηση. Λαϊκισμός είναι να εχθρεύεσαι οτιδήποτε σύγχρονο και καινοτόμο», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή τις σημερινές (6/5) δηλώσεις της Υπ. Εργασίας, Νίκης Κεραμέως.

Κεραμέως: Άλλο η πολιτική του λαϊκισμού κι άλλο η πολιτική του ρεαλισμού

Πιο αναλυτικά, η κ. Κεραμέως είπε από την τηλεόραση της ΕΡΤ πως «άλλο η πολιτική του λαϊκισμού και άλλο η πολιτική του ρεαλισμού», αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ. Σημείωσε, δε, ότι «πολιτική λαϊκισμού είναι να λες οριζόντια ότι δουλεύεις τέσσερις ημέρες αντί για πέντε και παίρνεις τα ίδια χρήματα, χωρίς να εξηγείς πώς θα καλυφθεί η διαφορά».

Η ίδια υποστήριξε ότι ήδη υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που δίνει ευελιξία στην αγορά εργασίας.

Αναλυτικότερα, είπε: «Υπάρχει δυνατότητα σήμερα, μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας, να συμφωνηθεί τετραήμερη εργασία. Μπορεί να εφαρμοστεί όπου το επιλέξουν εργαζόμενοι και εργοδότες».

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Παράλληλα, αμφισβήτησε τη γενικευμένη εφαρμογή τέτοιων προτάσεων, επισημαίνοντας ότι «στην πολιτική, ειδικά σε τομείς που αφορούν εκατομμύρια εργαζόμενους, χρειάζεται μεγάλη προσοχή και τεκμηρίωση. Δεν έχω δει στοιχεία που να στηρίζουν αυτές τις προτάσεις».

Έκανε, δε, λόγο για «κυβιστήσεις» της αξιωματικής αντιπολίτευσης και επέμεινε πως η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι ανεφάρμοστη, συμπληρώνοντας ότι «ούτε ένας κοινωνικός εταίρος δεν συμφωνεί με την τετραήμερη εργασία». Σχολίασε, μάλιστα: «Όταν δώσαμε τη δυνατότητα για τετραήμερη εργασία το ΠΑΣΟΚ ψήφισε όχι», συμπληρώνοντας ότι «όλοι θέλουμε να είμαστε ευχάριστοι, αλλά το ζήτημα είναι ποιος φέρνει αποτέλεσμα».

ΠΑΣΟΚ: Καταγγέλλει ως ανεφάρμοστη μία πρόταση που ισχυρίζεται πως έχει ήδη εφαρμόσει

«Η Υπουργός Εργασίας, στην ίδια φράση, καταγγέλλει ως ανεφάρμοστη την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για πιλοτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας και ταυτόχρονα ισχυρίζεται πως την έχει εφαρμόσει ήδη (!)», σχολιάζει η Χαριλάου Τρικούπη, σημειώνοντας πως «αυτό από μόνο του αρκεί για να αξιολογήσει καθένας την αξιοπιστία της κυβερνητικής ρητορικής».

«Λαϊκισμός είναι να λες διαφορετικά πράγματα κάθε μέρα , να τρομοκρατείς την κοινωνία με προπαγάνδα και να βαφτίζεις πρόοδο την βαθιά οπισθοδρόμηση.

Λαϊκισμός είναι να εχθρεύεσαι οτιδήποτε σύγχρονο και καινοτόμο.

Λαϊκισμός είναι η προσπάθεια διαστρέβλωσης της πρότασης των αντιπάλων σου γιατί δεν μπορείς να την αντικρούσεις με επιχειρήματα», σημειώνει ακόμη το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τα όσα είπε η κ. Κεραμέως και συνεχίζει:

«Εκτός και αν η κυβέρνηση θεωρεί πως η Ελλάδα δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα και πρέπει να έχει αλλά πρότυπα. Με παραδείγματα τεκμηριώσαμε την πρόταση μας που βασίζεται στα καλύτερα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Καταλαβαίνουμε τη δύσκολη θέση της κυρίας Κεραμέως.

Είναι δύσκολο να υπερασπιστείς μια αποτυχημένη πολιτική που κατάφερε το αδύνατο, οι εργαζόμενοι στη χώρα να εργάζονται τις πιο πολλές ώρες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπάρχει ταυτόχρονα η πιο χαμηλή παραγωγικότητα και η πιο χαμηλή αγοραστική δύναμη.

Θέλει πολύ κόπο να μεταφραστεί σε εφαρμοσμένη πολιτική η ιδεοληπτική κοινωνική μεροληψία κατά της μισθωτής εργασίας. Εκτός αν Υπουργός Εργασίας ισχυρίζεται πως λέει ψέματα η Eurostat.

Επειδή, η Υπουργός δηλώνει « πως είναι εθνική αποστολή να επιστρέψουν τα παιδιά μας από το εξωτερικό», θα πρέπει να μας απαντήσει:

Πώς θα γυρίσουν όταν η εργασία στην Ελλάδα δεν είναι ελκυστική για τους νέους με προσόντα;

Πώς θα ερμηνεύσουν τις ανεκδιήγητες τοποθετήσεις της Υπουργού ένας προγραμματιστής, ένας αναλυτής δεδομένων, ένας εργαζόμενος σε τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, σε λογιστήριο, σε οικονομική διεύθυνση, σε τμήμα marketing, επικοινωνίας, σχεδιασμού προϊόντων ή διοικητικής υποστήριξης μεγάλης επιχείρησης, στον οποίον η κυρία Κεραμέως παρουσιάζει ως «λαϊκισμό» ό,τι εφαρμόζεται ήδη σε ευρωπαϊκές χώρες με επιτυχία;

Πως θα επιστρέψουν, όταν η κυβέρνηση τους λέει πως πρέπει να εργάζονται περισσότερες ώρες και να αμείβονται λιγότερο;

Πως θα γυρίσουν όταν δεν γίνονται οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στην οικονομία για να αναβαθμιστεί το παραγωγικό μοντέλο;», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Χρηστίδης: Προκαλώ την κυρία Κεραμέως σε debate για τα εργασιακά

Στις δηλώσεις της κ. Κεραμέως αναφέρθηκε και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Αθήνα 9,84» και υποστηρίζοντας πως η Υπουργός διαστρεβλώνει την πραγματικότητα. Εξέφρασε, δε, την επιθυμία του για δημόσιο debate μαζί της.

«Είναι ντροπή αυτό που κάνει η κυβέρνηση του 13ωρου, του αλγόριθμου στον κατώτατο μισθό και του εξαήμερου να διαστρεβλώνει την πραγματικότητα. Να μας πει η κυρία Κεραμέως τα αποτελέσματα της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων, μετά από επτά χρόνια Νέας Δημοκρατίας, και να συζητήσουμε και τη δική μας πιλοτική πρόταση για 4ημερη εργασία, η οποία αφορά ένα διαφορετικό μοντέλο, το οποίο εφαρμόζεται ήδη και στην Ελλάδα από διάφορες εταιρείες», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Χρηστίδης.