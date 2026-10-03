Η Γκιλφόιλ και η «γκρίζα ζώνη» της διπλωματίας – Τα ερωτήματα της επόμενης ημέρας

Σοβαρά ερωτήματα για τον ρόλο της Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, έχουν προκαλέσει τα διαδοχικά δημοσιεύματα της Wall Street Journal, τα οποία φέρνουν στο προσκήνιο τις σχέσεις της με τον Ελληνοαμερικανό λομπίστα Χρήστο Μαραφάτσο.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, ο Μαραφάτσος, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος λομπίστας της Aktor στις ΗΠΑ, εμφανίστηκε επανειλημμένα μαζί με την Γκιλφόιλ σε συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η WSJ υποστηρίζει ότι η πρέσβειρα έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προώθηση της Aktor στο πλαίσιο της αμερικανικής προσπάθειας για την αύξηση των εξαγωγών LNG και τη μείωση της ευρωπαϊκής εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Η Aktor, μέσω κοινοπραξίας με τη ΔΕΠΑ, έχει προχωρήσει σε συμφωνίες για την προμήθεια αμερικανικού LNG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μεταξύ άλλων με τη Venture Global. Οι συμφωνίες περιλαμβάνουν χώρες όπως η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Ουκρανία, με την εταιρεία να εκτιμά σημαντικά μελλοντικά έσοδα από τη δραστηριότητα αυτή.

Το δημοσίευμα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στις ενεργειακές συμφωνίες. Θέτει ερωτήματα και για τη συμμετοχή ιδιώτη λομπίστα σε επαφές της Αμερικανίδας πρέσβειρας με ξένες κυβερνήσεις, αλλά και για τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών στις μετακινήσεις της. Η πλευρά της Γκιλφόιλ απορρίπτει ότι υπήρξε αθέμιτη προώθηση της Aktor και υποστηρίζει ότι η πρέσβειρα κινείται απολύτως στο πλαίσιο της αμερικανικής ενεργειακής πολιτικής και των οδηγιών του State Department.

Από εκεί και πέρα, μεγαλύτερο ντόρο έχει προκαλέσει η αποκάλυψη της WSJ, σύμφωνα με την οποία η Αμερικανίδα πρέσβης φέρεται να απείλησε, την περασμένη άνοιξη, τον υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρο Παπασταύρου, ακόμη και με πτώση της κυβέρνησης. Η φερόμενη παρέμβαση ξυπνά μνήμες από την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου και τη δράση του Αμερικανού διπλωμάτη Πιουριφόι στην Ελλάδα. Σύμφωνα, πάντα, με το ίδιο ρεπορτάζ, ο κ. Παπασταύρου απάντησε ότι η κυβέρνηση έχει τη στήριξη του ελληνικού λαού και πως κανείς δεν μπορεί να την ανατρέψει.

Η υπόθεση φτάνει στο Κογκρέσο

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν πλέον αντιδράσεις και στην Ουάσιγκτον. Κορυφαίοι Δημοκρατικοί στις επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας και της Βουλής ζήτησαν από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να εξετάσει τις καταγγελίες και να δώσει στοιχεία για τις συναντήσεις της Γκιλφόιλ, τη συμμετοχή του Μαραφάτσου και τις οικονομικές και δεοντολογικές παραμέτρους των ενεργειών της.

Η γερουσιαστής Τζιν Σάχιν έθεσε ζήτημα πιθανής αθέμιτης επιρροής και εμφάνισης σύγκρουσης συμφερόντων, ενώ ο βουλευτής Γκρέγκορι Μικς δήλωσε ότι, εφόσον επιβεβαιωθούν οι σχετικές αναφορές, θα πρέπει να εξεταστεί ακόμη και η απομάκρυνση της πρέσβειρας.

Η κυβέρνηση Τραμπ, πάντως, δεν δείχνει μέχρι στιγμής να υιοθετεί αυτή την προσέγγιση. Ο Μάρκο Ρούμπιο έχει υπερασπιστεί το έργο της Γκιλφόιλ, χαρακτηρίζοντάς την αποτελεσματική στην προώθηση της αμερικανικής ατζέντας, ενώ η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα υποστηρίζει ότι τηρεί όλες τις δεοντολογικές οδηγίες του State Department.

Το επεισόδιο με τη Ρουμανία

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι αποκαλύψεις για δείπνο στην Αθήνα τον περασμένο Μάρτιο, όπου, σύμφωνα με τη Wall Street Journal και την Financial Times, η Γκιλφόιλ φέρεται να αναφέρθηκε στην πολιτική κρίση της Ρουμανίας και να είπε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προκαλέσουν αντίστοιχη εξέλιξη «σε οποιαδήποτε χώρα», ακόμη και στην Ελλάδα.

Η πλευρά της πρέσβειρας αμφισβήτησε την περιγραφή της συζήτησης. Στην Ελλάδα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι «ποτέ δεν υπήρξε θέμα απειλής» κατά της ελληνικής κυβέρνησης και ότι κάτι τέτοιο δεν θα γινόταν ανεκτό.

Το περιστατικό προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις και στη Ρουμανία, όπου τέθηκαν ερωτήματα για τις επαφές της Γκιλφόιλ με Ρουμάνους πολιτικούς. Η ίδια, πάντως, επισκέφθηκε στη συνέχεια το Βουκουρέστι και συμμετείχε σε εκδηλώσεις για την ενεργειακή συνεργασία και την προώθηση του αμερικανικού LNG.

Η στάση της Αθήνας

Στην εγχώρια σκηνή, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν από την κυβέρνηση εξηγήσεις για τις αποκαλύψεις και τη στάση της απέναντι στην Αμερικανίδα πρέσβειρα. ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έθεσαν σχετικά ερωτήματα, ενώ η Νέα Αριστερά κινήθηκε σε σαφώς πιο σκληρή γραμμή, ζητώντας την αποχώρηση τόσο της Γκιλφόιλ όσο και ακύρωση της παρουσίας του Μάρκο Ρούμπιο.

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, κρατά χαμηλούς τόνους. Ο Παύλος Μαρινάκης δεν επιβεβαίωσε την εκδοχή περί απειλής, αλλά υπογράμμισε ότι τέτοια απειλή δεν υπήρξε και δεν θα γινόταν ανεκτή. Αντίστοιχα, ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου δεν έχει διαψεύσει ότι υπήρξε έντονη συζήτηση με την πρέσβειρα, ενώ το κυβερνητικό μήνυμα είναι ότι δεν υπάρχει ζήτημα εθνικής απειλής.

Η ίδια η Γκιλφόιλ δεν έχει μέχρι στιγμής τοποθετηθεί δημόσια επί του συνόλου των νέων καταγγελιών, σε αντίθεση με έναν εκ των προκατόχων της, τον Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος εστίασε στα συνολικά οφέλη των ελληνοαμερικανικών σχέσεων αφήνοντας όμως ανοιχτό παράθυρο για περαιτέρω αποκαλύψεις.

Και όλα αυτά συμβαίνουν λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στις 6-8 Οκτωβρίου. Η συγκυρία εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και την προσεκτική στάση της Αθήνας: κανείς δεν επιθυμεί, αυτή τη στιγμή, μια ανοιχτή αντιπαράθεση με την κυβέρνηση Τραμπ.