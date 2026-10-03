ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Γκιλφόιλ και η «γκρίζα ζώνη» της διπλωματίας – Τα ερωτήματα της επόμενης ημέρας
Πολιτική
09:36 - 03 Οκτ 2026

Η Γκιλφόιλ και η «γκρίζα ζώνη» της διπλωματίας – Τα ερωτήματα της επόμενης ημέρας

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Σοβαρά ερωτήματα για τον ρόλο της Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, έχουν προκαλέσει τα διαδοχικά δημοσιεύματα της Wall Street Journal, τα οποία φέρνουν στο προσκήνιο τις σχέσεις της με τον Ελληνοαμερικανό λομπίστα Χρήστο Μαραφάτσο. 

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, ο Μαραφάτσος, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος λομπίστας της Aktor στις ΗΠΑ, εμφανίστηκε επανειλημμένα μαζί με την Γκιλφόιλ σε συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η WSJ υποστηρίζει ότι η πρέσβειρα έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προώθηση της Aktor στο πλαίσιο της αμερικανικής προσπάθειας για την αύξηση των εξαγωγών LNG και τη μείωση της ευρωπαϊκής εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Η Aktor, μέσω κοινοπραξίας με τη ΔΕΠΑ, έχει προχωρήσει σε συμφωνίες για την προμήθεια αμερικανικού LNG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μεταξύ άλλων με τη Venture Global. Οι συμφωνίες περιλαμβάνουν χώρες όπως η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Ουκρανία, με την εταιρεία να εκτιμά σημαντικά μελλοντικά έσοδα από τη δραστηριότητα αυτή.

Το δημοσίευμα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στις ενεργειακές συμφωνίες. Θέτει ερωτήματα και για τη συμμετοχή ιδιώτη λομπίστα σε επαφές της Αμερικανίδας πρέσβειρας με ξένες κυβερνήσεις, αλλά και για τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών στις μετακινήσεις της. Η πλευρά της Γκιλφόιλ απορρίπτει ότι υπήρξε αθέμιτη προώθηση της Aktor και υποστηρίζει ότι η πρέσβειρα κινείται απολύτως στο πλαίσιο της αμερικανικής ενεργειακής πολιτικής και των οδηγιών του State Department.

Από εκεί και πέρα, μεγαλύτερο ντόρο έχει προκαλέσει η αποκάλυψη της WSJ, σύμφωνα με την οποία η Αμερικανίδα πρέσβης φέρεται να απείλησε, την περασμένη άνοιξη, τον υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρο Παπασταύρου, ακόμη και με πτώση της κυβέρνησης. Η φερόμενη παρέμβαση ξυπνά μνήμες από την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου και τη δράση του Αμερικανού διπλωμάτη Πιουριφόι στην Ελλάδα. Σύμφωνα, πάντα, με το ίδιο ρεπορτάζ, ο κ. Παπασταύρου απάντησε ότι η κυβέρνηση έχει τη στήριξη του ελληνικού λαού και πως κανείς δεν μπορεί να την ανατρέψει.

Η υπόθεση φτάνει στο Κογκρέσο

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν πλέον αντιδράσεις και στην Ουάσιγκτον. Κορυφαίοι Δημοκρατικοί στις επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας και της Βουλής ζήτησαν από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να εξετάσει τις καταγγελίες και να δώσει στοιχεία για τις συναντήσεις της Γκιλφόιλ, τη συμμετοχή του Μαραφάτσου και τις οικονομικές και δεοντολογικές παραμέτρους των ενεργειών της.

Η γερουσιαστής Τζιν Σάχιν έθεσε ζήτημα πιθανής αθέμιτης επιρροής και εμφάνισης σύγκρουσης συμφερόντων, ενώ ο βουλευτής Γκρέγκορι Μικς δήλωσε ότι, εφόσον επιβεβαιωθούν οι σχετικές αναφορές, θα πρέπει να εξεταστεί ακόμη και η απομάκρυνση της πρέσβειρας.

Η κυβέρνηση Τραμπ, πάντως, δεν δείχνει μέχρι στιγμής να υιοθετεί αυτή την προσέγγιση. Ο Μάρκο Ρούμπιο έχει υπερασπιστεί το έργο της Γκιλφόιλ, χαρακτηρίζοντάς την αποτελεσματική στην προώθηση της αμερικανικής ατζέντας, ενώ η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα υποστηρίζει ότι τηρεί όλες τις δεοντολογικές οδηγίες του State Department.

Το επεισόδιο με τη Ρουμανία

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι αποκαλύψεις για δείπνο στην Αθήνα τον περασμένο Μάρτιο, όπου, σύμφωνα με τη Wall Street Journal και την Financial Times, η Γκιλφόιλ φέρεται να αναφέρθηκε στην πολιτική κρίση της Ρουμανίας και να είπε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προκαλέσουν αντίστοιχη εξέλιξη «σε οποιαδήποτε χώρα», ακόμη και στην Ελλάδα.

Η πλευρά της πρέσβειρας αμφισβήτησε την περιγραφή της συζήτησης. Στην Ελλάδα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι «ποτέ δεν υπήρξε θέμα απειλής» κατά της ελληνικής κυβέρνησης και ότι κάτι τέτοιο δεν θα γινόταν ανεκτό.

Το περιστατικό προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις και στη Ρουμανία, όπου τέθηκαν ερωτήματα για τις επαφές της Γκιλφόιλ με Ρουμάνους πολιτικούς. Η ίδια, πάντως, επισκέφθηκε στη συνέχεια το Βουκουρέστι και συμμετείχε σε εκδηλώσεις για την ενεργειακή συνεργασία και την προώθηση του αμερικανικού LNG.

Η στάση της Αθήνας

Στην εγχώρια σκηνή, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν από την κυβέρνηση εξηγήσεις για τις αποκαλύψεις και τη στάση της απέναντι στην Αμερικανίδα πρέσβειρα. ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έθεσαν σχετικά ερωτήματα, ενώ η Νέα Αριστερά κινήθηκε σε σαφώς πιο σκληρή γραμμή, ζητώντας την αποχώρηση τόσο της Γκιλφόιλ όσο και ακύρωση της παρουσίας του Μάρκο Ρούμπιο.

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, κρατά χαμηλούς τόνους. Ο Παύλος Μαρινάκης δεν επιβεβαίωσε την εκδοχή περί απειλής, αλλά υπογράμμισε ότι τέτοια απειλή δεν υπήρξε και δεν θα γινόταν ανεκτή. Αντίστοιχα, ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου δεν έχει διαψεύσει ότι υπήρξε έντονη συζήτηση με την πρέσβειρα, ενώ το κυβερνητικό μήνυμα είναι ότι δεν υπάρχει ζήτημα εθνικής απειλής.

Η ίδια η Γκιλφόιλ δεν έχει μέχρι στιγμής τοποθετηθεί δημόσια επί του συνόλου των νέων καταγγελιών, σε αντίθεση με έναν εκ των προκατόχων της, τον Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος εστίασε στα συνολικά οφέλη των ελληνοαμερικανικών σχέσεων αφήνοντας όμως ανοιχτό παράθυρο για περαιτέρω αποκαλύψεις.

Και όλα αυτά συμβαίνουν λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στις 6-8 Οκτωβρίου. Η συγκυρία εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και την προσεκτική στάση της Αθήνας: κανείς δεν επιθυμεί, αυτή τη στιγμή, μια ανοιχτή αντιπαράθεση με την κυβέρνηση Τραμπ.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/10/2026 - 09:56
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Κάσος, η ηλεκτρική διασύνδεση και η μάχη για τη δεξιά βάση
Πολιτική

Η Κάσος, η ηλεκτρική διασύνδεση και η μάχη για τη δεξιά βάση

Ο δράστης της FlyDubai είχε αποκλειστεί από τις πτήσεις στο Ομάν λόγω ριζοσπαστικών απόψεων
Ειδήσεις

Ο δράστης της FlyDubai είχε αποκλειστεί από τις πτήσεις στο Ομάν λόγω ριζοσπαστικών απόψεων

Wall Street: Ράλι με οδηγό την Nvidia – Νέο ιστορικό υψηλό για τον Nasdaq
Χρηματιστήρια

Wall Street: Ράλι με οδηγό την Nvidia – Νέο ιστορικό υψηλό για τον Nasdaq

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Κάσος, η ηλεκτρική διασύνδεση και η μάχη για τη δεξιά βάση
Πολιτική

Η Κάσος, η ηλεκτρική διασύνδεση και η μάχη για τη δεξιά βάση

ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις στο οικονομικό δίκτυο της Χαμάς
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις στο οικονομικό δίκτυο της Χαμάς

ΗΠΑ: «Φρένο» στην αγορά εργασίας – Χαμηλότερη των προσδοκιών η απασχόληση το Σεπτέμβριο
Ειδήσεις

ΗΠΑ: «Φρένο» στην αγορά εργασίας – Χαμηλότερη των προσδοκιών η απασχόληση το Σεπτέμβριο

LNG Αλάσκας: Γιατί η Νότια Κορέα παρουσιάζεται επιφυλακτική στο σχέδιο Τραμπ
Ειδήσεις

LNG Αλάσκας: Γιατί η Νότια Κορέα παρουσιάζεται επιφυλακτική στο σχέδιο Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
03/10/2026 - 10:22

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κρήτη – Πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στις μετακινήσεις

Οικονομία
03/10/2026 - 10:05

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ οι υποθέσεις που «αγγίζουν» την παραγραφή – Ποιοι φορολογούμενοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Πολιτική
03/10/2026 - 09:36

Η Γκιλφόιλ και η «γκρίζα ζώνη» της διπλωματίας – Τα ερωτήματα της επόμενης ημέρας

Πολιτική
03/10/2026 - 09:18

Η Κάσος, η ηλεκτρική διασύνδεση και η μάχη για τη δεξιά βάση

Ειδήσεις
03/10/2026 - 00:18

Ο δράστης της FlyDubai είχε αποκλειστεί από τις πτήσεις στο Ομάν λόγω ριζοσπαστικών απόψεων

Ειδήσεις
02/10/2026 - 23:30

Ριάντ: Στο τραπέζι μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση κατά των Χούθι – Πάνω από 100.000 στρατιώτες

Χρηματιστήρια
02/10/2026 - 23:26

Wall Street: Ράλι με οδηγό την Nvidia – Νέο ιστορικό υψηλό για τον Nasdaq

Ειδήσεις
02/10/2026 - 23:15

Ξαρχάκος ζητά την απόσυρση του σποτ Κασσελάκη: Η μουσική μου δεν ταυτίζεται με κόμματα

Ειδήσεις
02/10/2026 - 22:50

Βόρεια Μακεδονία: Ο Μίτσκοσκι ζητά τη συνδρομή της ΕΕ για το αδιέξοδο με τη Βουλγαρία

Υγεία
02/10/2026 - 22:37

Το παιδί μου διαγνώστηκε με κοιλιοκάκη – Τα πρώτα βήματα για την οικογένεια

Ειδήσεις
02/10/2026 - 22:15

Συναγερμός στη Βρετανία: Κατηγορίες σε 28χρονο για σχέδιο με στόχο τον Φάρατζ

Ειδήσεις
02/10/2026 - 21:59

Τσαβδαρίδης: Στο επίκεντρο της αναπτυξιακής μας στρατηγικής η στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας

Υγεία
02/10/2026 - 21:34

Μήνας ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού: «Κάθε ιστορία είναι μοναδική, κάθε πορεία έχει σημασία»

Ειδήσεις
02/10/2026 - 21:20

Ισραήλ: Το Ανώτατο Δικαστήριο επιτρέπει τη συμμετοχή των μεγαλύτερων αραβικών κομμάτων στις εκλογές

Πολιτική
02/10/2026 - 20:59

Μητσοτάκης: Ιστορική αναγνώριση για τον Όλυμπο η ένταξη στην UNESCO

Ειδήσεις
02/10/2026 - 20:35

Τουρκία: Η αναταραχή στα funds δοκιμάζει την οικονομία – Η προειδοποίηση της JPMorgan

Χρηματιστήρια
02/10/2026 - 20:19

Ευρωαγορές: Ισχυρή αντίδραση των αγορών μετά τις πιέσεις – Στο +1,17% ο DAX

Επιχειρήσεις
02/10/2026 - 20:03

Η αγορά των επίγειων καζίνο στην Ελλάδα σε νέα φάση ανάπτυξης: Η δυναμική της North Star

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
02/10/2026 - 19:45

Λάμψα: Στον Παρνασσό το νέο μεγάλο στοίχημα – Επενδύσεις €35 εκατ., άνοδος 32% στα καθαρά κέρδη

Οικονομία
02/10/2026 - 19:25

Πηγές ΥΠΑΝ: Αρνητικός ο πληθωρισμός Σεπτεμβρίου στα τρόφιμα

Ειδήσεις
02/10/2026 - 19:14

ΗΑΕ και Νετανιάχου χαρακτηρίζουν τρομοκρατική ενέργεια την επίθεση στο αεροσκάφος της FlyDubai

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
02/10/2026 - 19:12

Καββαδάς: Πληρωμή 7.726.101 ευρώ στους κτηνοτρόφους της Λέσβου για τα θανατωθέντα ζώα

Ειδήσεις
02/10/2026 - 18:56

Φον ντερ Λάιεν: Χρειαζόμαστε προσιτή ενέργεια – Το μήνυμα για τη G7

Επιχειρήσεις
02/10/2026 - 18:43

Cosmos: Επενδύσεις άνω των €10 εκατ. – Επιχειρηματικό πλάνο για πωλήσεις €126,4 εκατ. το 2030

Ειδήσεις
02/10/2026 - 18:43

Σρέντερ: Στο εποπτικό συμβούλιο της ρωσικής Hyperglobus ο πρώην καγκελάριος

Ειδήσεις
02/10/2026 - 18:31

Ισραήλ: Το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε το εκλογικό «μπλόκο» δύο αραβικών κομμάτων

Επιχειρήσεις
02/10/2026 - 18:22

Nvidia: Πλησιάζει το ιστορικό ορόσημο των $6 τρισ. κεφαλαιοποίησης – Ρεκόρ μετοχής

Ειδήσεις
02/10/2026 - 18:20

Γκράβα: Προληπτική εκκένωση του σχολικού συγκροτήματος για οσμή αερίου - Δεν διαπιστώθηκε διαρροή

Εργασιακά
02/10/2026 - 18:14

ΔΟΕ και ΟΛΜΕ: Στάσεις εργασίας τον Οκτώβριο για υπερωρίες και αξιολόγηση

Ειδήσεις
02/10/2026 - 18:12

ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις στο οικονομικό δίκτυο της Χαμάς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ