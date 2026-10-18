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ΠΑΣΟΚ: 45 χρόνια από τον εκλογικό θρίαμβο του 1981 – Τιμητική εκδήλωση με Ανδρουλάκη στο Αιγάλεω (live)
Πολιτική
10:50 - 18 Οκτ 2026

ΠΑΣΟΚ: 45 χρόνια από τον εκλογικό θρίαμβο του 1981 – Τιμητική εκδήλωση με Ανδρουλάκη στο Αιγάλεω (live)

Reporter.gr Newsroom

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Τιμητική εκδήλωση για την πρώτη κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου και την πολιτική παρακαταθήκη της «Αλλαγής» διοργανώνει σήμερα, Κυριακή 18 Οκτωβρίου, το ΠΑΣΟΚ στο Αιγάλεω, με ομιλητή τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη.

Σαράντα πέντε χρόνια συμπληρώνονται από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές της 18ης Οκτωβρίου 1981, που σηματοδότησε την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον ιδρυτή και ιστορικό ηγέτη του κόμματος, Ανδρέα Παπανδρέου, και την έναρξη της πρώτης κυβέρνησης της «Αλλαγής».

Το σύνθημα «Αλλαγή», μαζί με το «ΠΑΣΟΚ – Λαός στην εξουσία», αποτέλεσε κεντρικό σημείο αναφοράς της προεκλογικής εκστρατείας εκείνης της περιόδου, αποτυπώνοντας το πολιτικό μήνυμα με το οποίο το κόμμα διεκδίκησε και κέρδισε την εκλογική αναμέτρηση.

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, το ΠΑΣΟΚ συνδέθηκε με σημαντικές πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις της Μεταπολίτευσης, καθώς και με μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα και παρεμβάσεις που επηρέασαν την πορεία της χώρας.

Με αφορμή την επέτειο, η Χαριλάου Τρικούπη διοργανώνει εκδήλωση τιμής και μνήμης, με επίκεντρο την πρώτη κυβέρνηση της «Αλλαγής» και τον πολιτικό αγώνα που έδωσε ο Ανδρέας Παπανδρέου μαζί με τα στελέχη της εποχής.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 το μεσημέρι, στο κλειστό γήπεδο «Σταύρος Βενέτης» στο Αιγάλεω, όπου θα μιλήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Η επιλογή του Αιγάλεω έχει και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς τα δυτικά προάστια, όπως και η άλλοτε Β΄ Αθήνας, αποτέλεσαν διαχρονικά περιοχές με ισχυρή παρουσία και εκλογική επιρροή του ΠΑΣΟΚ.

{https://www.youtube.com/live/aYA4oUDaH_I}

Τελευταία τροποποίηση στις 18/10/2026 - 12:23
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