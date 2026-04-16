Φαρμακευτικές: Συμψηφισμός έως 150 εκατ. ευρώ για έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων

Νέο πλαίσιο συμψηφισμού των αυτόματων επιστροφών (clawback) της φαρμακευτικής δαπάνης με επενδύσεις σε έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή θεσπίζεται για την περίοδο 2026-2027, με κοινή απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Ανάπτυξης.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ, το συνολικό ποσό που μπορεί να συμψηφιστεί φτάνει έως τα 150 εκατ. ευρώ.

Στον συμψηφισμό μπορούν να ενταχθούν όχι μόνο οι άμεσες δαπάνες για επενδύσεις και έρευνα, αλλά και ποσά που προκύπτουν από εκπτώσεις που παρέχουν οι εταιρείες στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων με την Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ, καθώς και ποσά που επιβάλλονται λόγω υπέρβασης κλειστών προϋπολογισμών.

Στόχος της ρύθμισης, τονίζεται, είναι η ενίσχυση της καινοτομίας και της παραγωγικής βάσης του φαρμακευτικού κλάδου, παρέχοντας στις εταιρείες τη δυνατότητα να μειώσουν τις υποχρεώσεις τους από clawback μέσω στοχευμένων επενδύσεων. Υπενθυμίζεται πως οι αυτόματες επιστροφές του clawback επιβαρύνουν τις φαρμακευτικές όταν καταγράφεται υπέρβαση του κλειστού προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ και των δημόσιων νοσοκομείων για φάρμακα.