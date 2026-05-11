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Πάρτι στις φαρμακευτικές μετοχές καθώς ο χανταϊός ξυπνά μνήμες Covid
Χρηματιστήρια
15:32 - 11 Μάι 2026

Πάρτι στις φαρμακευτικές μετοχές καθώς ο χανταϊός ξυπνά μνήμες Covid

Reporter.gr Newsroom
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Αρκετές φαρμακευτικές μετοχές καταγράφουν ισχυρή άνοδο τη Δευτέρα (11/5), καθώς οι επενδυτές αξιολογούν ποια εταιρεία βρίσκεται σε καλύτερη θέση για να αντιμετωπίσει πιθανή έξαρση του χανταϊού.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) σήμανε συναγερμό για κρούσματα χανταϊού – μιας θανατηφόρας ιογενούς αναπνευστικής νόσου που μεταδίδεται από τρωκτικά – στις 2 Μαΐου, έπειτα από περιστατικά που εντοπίστηκαν σε επιβάτες του ολλανδικής σημαίας εξερευνητικού κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, το οποίο έπλεε στον Ατλαντικό.

Ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία θεωρείται χαμηλός, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ενώ οι υγειονομικές αρχές επισημαίνουν ότι η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι σπάνια. Παρ’ όλα αυτά, η είδηση της έξαρσης οδήγησε σε άνοδο ορισμένων φαρμακευτικών και βιοτεχνολογικών μετοχών.

Ποιες μετοχές ενισχύονται

Η βιοτεχνολογική εταιρεία Moderna, που ανέπτυξε ένα από τα βασικά εμβόλια κατά της Covid-19, ενισχυόταν κατά 7% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, αφού ανακοίνωσε ότι διεξάγει προκλινική έρευνα για τον ιό.

«Η Moderna έχει πραγματοποιήσει προκλινική έρευνα για hantavirus σε συνεργασία με το U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID), αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη περιφερειακή επίδραση αυτών των παθογόνων», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωσή της στο CNBC.

«Οι προσπάθειες αυτές βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και εντάσσονται στη συνολική στρατηγική της Moderna για την ανάπτυξη μέτρων αντιμετώπισης αναδυόμενων λοιμωδών νοσημάτων.»

Η Evercore ISI εκτίμησε πάντως την περασμένη εβδομάδα ότι η υπόθεση του hantavirus δύσκολα θα εξελιχθεί σε ουσιαστική πηγή εσόδων για τη Moderna.

«Ως μετοχή που προσελκύει έντονο ενδιαφέρον από ιδιώτες επενδυτές, η Moderna τείνει να αντιδρά υπερβολικά σε ειδήσεις για επιδημίες, ανεξαρτήτως των πραγματικών εμπορικών προοπτικών», σημείωσαν οι αναλυτές της Evercore σε έκθεσή τους στις 7 Μαΐου.

«Ο hantavirus αφορά μια μικρή και χαμηλής συχνότητας αγορά και θεωρούμε ότι τυχόν έντονες κινήσεις της μετοχής οφείλονται περισσότερο στο επενδυτικό κλίμα παρά σε θεμελιώδη μεγέθη. Στην καλύτερη περίπτωση, η υπόθεση υπενθυμίζει την ευελιξία της πλατφόρμας mRNA της Moderna, κάτι ήδη γνωστό μετά την πανδημία Covid.»

Την ίδια ώρα, η μετοχή της Inovio Pharmaceuticals κατέγραφε άνοδο 13% στις πρώτες συναλλαγές, ενώ οι βιοτεχνολογικές εταιρείες Emergent BioSolutions και Novavax ενισχύονταν κατά 4% και 3% αντίστοιχα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump αναφέρθηκε την Παρασκευή στην κατάσταση, δηλώνοντας ότι η έξαρση στο κρουαζιερόπλοιο βρίσκεται υπό έλεγχο και ότι σύντομα θα δημοσιοποιηθεί πλήρης αναφορά.

«Πιστεύουμε ότι η κατάσταση είναι σε μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους. «Αφορούσε το πλοίο και νομίζω ότι θα υπάρξει πλήρης ενημέρωση αύριο. Έχουμε πολλούς ανθρώπους που εργάζονται πάνω στο θέμα… Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.»

Τι είναι ο hantavirus και πόσο σοβαρή είναι η έξαρση

Το συγκεκριμένο στέλεχος του ιού είναι ο Andes virus, το μοναδικό είδος hantavirus που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Tedros Adhanom Ghebreyesus δήλωσε την Παρασκευή ότι μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί οκτώ περιστατικά, εκ των οποίων τα τρία κατέληξαν σε θάνατο, ενώ πέντε έχουν επιβεβαιωθεί ως hantavirus.

Ο ΠΟΥ αξιολογεί τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ως «χαμηλό».

Το MV Hondius έχει πλέον δέσει στην Τενερίφη, στις Κανάριες Νήσους της Ισπανίας, έπειτα από αρκετές ημέρες αναμονής ανοικτά της ακτής μέχρι να δοθεί άδεια προσέγγισης.

Επιβάτες και πλήρωμα άρχισαν να αποβιβάζονται υπό αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα, ενώ οι αρχές συντονίζουν ελέγχους, απομονώσεις και επαναπατρισμούς σε πολλές χώρες, συνεχίζοντας παράλληλα την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού.

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