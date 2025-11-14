Κίνηση ματ στα φάρμακα: Η Merck εξαγοράζει τη Cidara έναντι $9,2 δισ.
15:53 - 14 Νοε 2025

Κίνηση ματ στα φάρμακα: Η Merck εξαγοράζει τη Cidara έναντι $9,2 δισ.

Reporter.gr Newsroom
Η Merck & Co. προχωρά σε μια ιδιαίτερα σημαντική εξαγορά, καθώς συμφώνησε να αποκτήσει τη Cidara Therapeutics έναντι 9,2 δισ. δολαρίων. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής της να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιό της ενόψει της εκπνοής της πατέντας του αντικαρκινικού φαρμάκου Keytruda.

Όπως ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες, η Merck θα πληρώσει 221,50 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά — τιμή υπερδιπλάσια σε σχέση με το κλείσιμο της μετοχής την Πέμπτη. Η εξαγορά θα πραγματοποιηθεί μέσω δημόσιας πρότασης, ανεβάζοντας τη συνολική αξία της συναλλαγής στα 9,2 δισ. δολάρια.

Στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Νέας Υόρκης, η μετοχή της Cidara σημείωσε άλμα 103%, ενώ η Merck υποχώρησε περίπου 1%. Μέχρι χθες, η Cidara είχε ήδη καταγράψει άνοδο 294% από την αρχή του έτους, ενώ η Merck —παρά την αύξηση 1,6% στην τελευταία συνεδρίαση— εξακολουθεί να βρίσκεται σε συνολική πτώση 6,6% για το 2025.

Η Merck επιδιώκει νέες στρατηγικές εξαγορές για να καλύψει τα μελλοντικά κενά στα έσοδα που θα προκύψουν με τη λήξη της πατέντας του Keytruda το 2028. Το εν λόγω blockbuster φάρμακο αποτελούσε σχεδόν το 50% των ετήσιων εσόδων της εταιρείας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η λήξη διαφόρων πατεντών μέσα στην επόμενη πενταετία ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλειες πωλήσεων άνω των 18 δισ. δολαρίων.

Δεν είναι η πρώτη σημαντική κίνηση της Merck για φέτος· όπως αναφέρει το Bloomberg, τον Ιούλιο ανακοίνωσε συμφωνία περίπου 10 δισ. δολαρίων για την εξαγορά της Verona Pharma, η οποία αναπτύσσει φάρμακα για παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος.

Το βασικό υποψήφιο προϊόν της Cidara, το CD388, είναι μια μακράς δράσης θεραπευτική επιλογή για την πρόληψη της γρίπης σε άτομα υψηλού κινδύνου και δεν πρόκειται για εμβόλιο. Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτείται ανοσολογική απόκριση, κάτι που το καθιστά κατάλληλο για πληθυσμούς που δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στα εμβόλια.

Το CD388 βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο κλινικών δοκιμών, με την εταιρεία να υποστηρίζει ότι μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τα υπάρχοντα εμβόλια και αντιϊκά σκευάσματα. Το ενδιαφέρον παραμένει έντονο, καθώς η γρίπη εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία: στις ΗΠΑ καταγράφονται κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες θάνατοι, ενώ ο περυσινός χειμώνας ήταν ένας από τους χειρότερους της τελευταίας 15ετίας.

Η συμφωνία έχει ήδη εγκριθεί από τα διοικητικά συμβούλια και των δύο εταιρειών και αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι θα δοθούν όλες οι απαραίτητες ρυθμιστικές εγκρίσεις. Η Merck θα παρουσιάσει περαιτέρω πληροφορίες στους επενδυτές σε τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/11/2025 - 18:11
