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Διχασμένη η Wall Street: Η τεχνολογία απογειώνεται, οι φαρμακευτικές καταρρέουν – Νέο ρεκόρ για Nasdaq
Χρηματιστήρια
23:33 - 12 Σεπ 2025

Διχασμένη η Wall Street: Η τεχνολογία απογειώνεται, οι φαρμακευτικές καταρρέουν – Νέο ρεκόρ για Nasdaq

Reporter.gr Newsroom
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Με ήπιες διακυμάνσεις ολοκληρώθηκε μια εξαιρετικά θετική εβδομάδα για τη Wall Street, με τον τεχνολογικό Nasdaq να διευρύνει ακόμη περισσότερο τα ιστορικά του υψηλά. Τα στοιχεία για την καταναλωτική εμπιστοσύνη δεν μετακίνησαν τις προσδοκίες της αγοράς ότι η Fed ετοιμάζεται να ξεκινήσει σύντομα έναν νέο κύκλο νομισματικής χαλάρωσης, πιθανότατα από την επόμενη εβδομάδα.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 0,59%, κλείνοντας στις 45.834 μονάδες, ενώ ο S&P 500 κατέγραψε οριακές απώλειες 0,05%, στις 6.584 μονάδες. Ο Nasdaq, αντίθετα, κινήθηκε ανοδικά με κέρδη 0,45%, φτάνοντας σε νέο ιστορικό ρεκόρ στις 22.141 μονάδες.

Σε εβδομαδιαία βάση, πάντως, όλοι οι βασικοί δείκτες σημείωσαν άνοδο. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,7%, στην καλύτερη εβδομάδα του από τις αρχές Αυγούστου, σημειώνοντας πέντε ανοδικές εβδομάδες στις τελευταίες έξι. Ο Nasdaq κατέγραψε κέρδη 2%, ενώ ο Dow έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 1%, βάζοντας τέλος σε τρεις διαδοχικές πτωτικές εβδομάδες.

Στην αγορά ομολόγων, η εβδομάδα έκλεισε με μικρή υποχώρηση στις τιμές, καθώς οι αποδόσεις ενισχύθηκαν, με το 10ετές να διαμορφώνεται στο 4,06% και το 2ετές στο 3,55%. Ωστόσο, το γενικότερο ανοδικό momentum δεν χάθηκε, καθώς οι τίτλοι κατέγραψαν την τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα κερδών.

Το καταναλωτικό κλίμα υποχώρησε σε χαμηλό τεσσάρων μηνών, ενώ οι πληθωριστικές προσδοκίες των νοικοκυριών κινήθηκαν ανοδικά. Παρόλα αυτά, οι αγορές συνεχίζουν να ποντάρουν σε μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων, καθώς η κόπωση στην αγορά εργασίας παραμένει καθοριστική.

Σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg, οι περισσότεροι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η Fed θα ξεκινήσει τις μειώσεις από την προσεχή συνεδρίαση, με το βασικό σενάριο να προβλέπει δύο μειώσεις επιτοκίων μέχρι το τέλος του 2025. Περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα, πάντως, «βλέπουν» τρεις μειώσεις.

Ωστόσο, οι πιθανότητες για μια «επιθετική» μείωση κατά 50 μονάδες βάσης θεωρούνται περιορισμένες, καθώς ο δείκτης ανεργίας διατηρείται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.

Ο Μπιλ Άνταμς της Comerica Bank εξηγεί ότι η Fed βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο αντίθετες δυνάμεις: από τη μία, τον επίμονα αυξανόμενο πληθωρισμό, και από την άλλη, μια επιβραδυνόμενη αγορά εργασίας. Όπως λέει, το ερώτημα δεν είναι αν θα μειώσει τα επιτόκια, αλλά πόσο.

Ανάλογη προσέγγιση έχει και ο Ίαν Λίνγκεν της BMO Capital Markets, που εκτιμά ότι η Fed θα προχωρήσει σε μείωση 25 μονάδων βάσης την επόμενη εβδομάδα, συνοδευόμενη από έναν προσεκτικό τόνο του Πάουελ. Αναμένεται επίσης αναθεώρηση του περίφημου "dot plot", με πιθανές νέες περικοπές τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο.

Η Morgan Stanley και η Deutsche Bank, σε νέες εκθέσεις τους, επικαιροποίησαν τις προβλέψεις τους: η Deutsche Bank προσθέτει και τρίτη μείωση επιτοκίων για το 2025, ενώ η Morgan Stanley «βλέπει» τρεις διαδοχικές μειώσεις μέχρι το τέλος του 2025, πριν από μια προσωρινή παύση και νέα χαλάρωση από τον Απρίλιο του 2026.

Στο ταμπλό, ο τεχνολογικός κλάδος «έκλεψε» την παράσταση, αφού η Tesla ξεχώρισε με κέρδη άνω του 7%, καθώς η προοπτική φθηνότερης χρηματοδότησης αναμένεται να στηρίξει τις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων.

Ιδιαίτερα ενισχυμένη και η Warner Bros Discovery, με άνοδο σχεδόν 17%, λόγω φημολογίας για εξαγορά από την Paramount Skydance, πυροδοτώντας εικασίες για ανασχηματισμό στον κλάδο των media.

Θετικά κινήθηκε και η IonQ μετά την έγκριση εξαγοράς της Oxford Ionics από τις ρυθμιστικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, ενισχύοντας το αποτύπωμά της στον κλάδο της κβαντικής τεχνολογίας. Σημαντική άνοδος και για τη Super Micro Computer, χάρη στην ισχυρή ζήτηση για νέα μικροτσίπ.

Στον αντίποδα, η Oracle κατέγραψε πτώση άνω του 4%, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών έπειτα από την πρόσφατη ανοδική πορεία της μετοχής.

Από τις μεγαλύτερες χαμένες της ημέρας ήταν και οι φαρμακευτικές εταιρείες που ανέπτυξαν εμβόλια κατά του Covid-19, με τη Pfizer και τη Moderna να δέχονται έντονη πίεση. Αιτία, δημοσίευμα της Washington Post, σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει τη σύνδεση των εμβολίων με τον θάνατο 25 παιδιών, σε επικείμενη συνεδρίαση υγειονομικής επιτροπής.

Πιέσεις δέχθηκαν και οι εταιρείες επίπλων RH και Williams-Sonoma, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα της καταναλωτικής δαπάνης, ενόψει των υψηλών τιμών και των δασμών στον κλάδο.

Άνοδος για πετρέλαιο και χρυσό

Στις αγορές εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου Brent κινήθηκε υψηλότερα 0,7% στα 66,87 δολάρια ανά βαρέλι και η τιμή του αργού WTI ενισχύθηκε 0,3% στα 62,56 δολάρια/βαρέλι.

Αντίστοιχα, η τιμή του χρυσού σημείωσε άνοδο 0,3% στα 3.685 δολάρια ανά ουγγιά.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/09/2025 - 23:40
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