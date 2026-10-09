Πώς η υβριδική εργασία και οι λιγότερες μετακινήσεις συμβάλλουν στη μείωση του εργασιακού άγχους

Σε μια περίοδο κατά την οποία η ψυχική υγεία στην εργασία βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, στις 10 Οκτωβρίου, σηματοδοτεί την ανάγκη για πιο υγιείς και ισορροπημένες συνθήκες εργασίας. Η καθημερινή πίεση, οι αυξημένες επαγγελματικές απαιτήσεις και οι πολύωρες μετακινήσεις επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των εργαζομένων, καθιστώντας την αναζήτηση πιο ευέλικτων τρόπων εργασίας ολοένα σημαντικότερη, όπως σημειώνει η IWG. Σύμφωνα με την έρευνα OSH Pulse 2025 του EU-OSHA, το 29% των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δήλωσε ότι, κατά τους προηγούμενους 12 μήνες, αντιμετώπισε άγχος, κατάθλιψη ή αγχώδεις διαταραχές που προκλήθηκαν ή επιδεινώθηκαν από την εργασία του. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν τον περασμένο μήνα, το 57% των εργαζομένων αναφέρει έντονη χρονική πίεση ή υπερβολικό φόρτο εργασίας, έναντι 44% κατά μέσο όρο στην ΕΕ. Παράλληλα, το 49% δηλώνει ότι η εργασία του προκάλεσε ή επιδείνωσε προβλήματα όπως το άγχος, η κατάθλιψη ή οι αγχώδεις διαταραχές.* Καθώς η ευαισθητοποίηση γύρω από την ψυχική υγεία στον εργασιακό χώρο εντείνεται, η προσοχή στρέφεται στους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους που συνδέονται με παράγοντες όπως ο υπερβολικός φόρτος εργασίας, τα παρατεταμένα ή απρόβλεπτα ωράρια, οι πολύωρες μετακινήσεις, καθώς και η διαρκής απαίτηση για διαθεσιμότητα. Η μεγαλύτερη ευελιξία μπορεί να συμβάλει σε πιο υγιείς συνθήκες εργασίας Σε αυτό το πλαίσιο, η International Workplace Group , η κορυφαία πλατφόρμα εργασίας στον κόσμο, με επωνυμίες όπως η Spaces, η Regus, η HQ και η Signature, αναδεικνύει τον ρόλο της ευελιξίας και της μεγαλύτερης αυτονομίας ως προς τον τόπο και τον τρόπο εργασίας στη βελτίωση της ευημερίας των εργαζομένων. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της IWG, με τη συμμετοχή περισσότερων από 4.000 εργαζομένων που ακολουθούν το υβριδικό μοντέλο εργασίας, καταγράφει σημαντικά οφέλη από την εφαρμογή του. Ειδικότερα, το 80% των ερωτηθέντων ανέφερε αισθητή βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και μείωση του άγχους, ενώ το 70% δήλωσε ότι αντιμετωπίζει λιγότερα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με αυτό. Επιπλέον, το 36% των εργαζομένων ανέφερε σημαντική μείωση των ημερών απουσίας από την εργασία λόγω ασθένειας, υπογραμμίζοντας τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η ευέλικτη εργασία στην υγεία και στην καθημερινότητα των εργαζομένων.** Λιγότερο άγχος, περισσότερος ελεύθερος χρόνος Οι καθημερινές μετακινήσεις από και προς την εργασία αποτελούν έναν ακόμη σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης. Σύμφωνα με την έρευνα της IWG, το 80% των εργαζομένων με υβριδικό μοντέλο εργασίας θεωρεί ότι ο χρόνος που εξοικονομεί συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του άγχους. Για όσους χρειάζεται να διανύουν μεγάλες αποστάσεις προκειμένου να φτάσουν στην εργασία τους, η δυνατότητα να εργάζονται κοντά στο σπίτι τους κάνει αισθητή διαφορά στην καθημερινότητά τους και στη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου τους. Έτσι είναι σε θέση να εμπλέκονται σε άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη σωματική άσκηση, την ξεκούραση, την οικογένεια ή τις κοινωνικές σχέσεις. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σε καμία περίπτωση η υβριδική εργασία δεν αποτελεί θεραπεία για το άγχος, την κατάθλιψη ή την επαγγελματική εξουθένωση (burnout), ούτε απαλλάσσει τους εργοδότες από την ευθύνη να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στον χώρο εργασίας. Σε συνδυασμό με άλλες στοχευμένες παρεμβάσεις, μπορεί όμως να συμβάλει στη δημιουργία ενός πιο υποστηρικτικού εργασιακού πλαισίου, καθώς και στον περιορισμό της καθημερινής πίεσης. Πιο υγιείς εργαζόμενοι, καλύτερα αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις Η δημιουργία ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο και στην απόδοση των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με έρευνα της IWG σε δείγμα 500 CEOs, η εφαρμογή της υβριδικής εργασίας οδήγησε το 75% των επιχειρήσεων σε κατακόρυφη άνοδο της παραγωγικότητας, ενώ παράλληλα το 77% κατέγραψε ισχυρότερη δέσμευση και αφοσίωση από την πλευρά του προσωπικού. Είναι γεγονός ότι οι επιχειρήσεις δίνουν πλέον μεγαλύτερη προσοχή στην πρόληψη του burnout και στην ευεξία των ανθρώπων τους. Ωστόσο, αυτό δεν επιτυγχάνεται με μεμονωμένες δράσεις, αλλά μέσα από μια συνολική κουλτούρα οργάνωσης της εργασίας. Σε αυτή την κατεύθυνση, η υιοθέτηση του υβριδικού μοντέλου εργασίας αποτελεί μια επιλογή με διττά οφέλη. Από τη μία πλευρά, οι εργαζόμενοι αποκτούν μεγαλύτερο έλεγχο της καθημερινότητάς τους και περισσότερο χώρο για την προσωπική τους ζωή. Από την άλλη, οι επιχειρήσεις δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα πιο αφοσιωμένο ανθρώπινο δυναμικό, συνδέοντας την ευεξία των ανθρώπων τους με τη μακροπρόθεσμη επιτυχία τους.