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Τι είναι το Σύνδρομο Rett, για το οποίο... βάφτηκε μοβ η Βουλή
Υγεία
10:23 - 19 Οκτ 2026

Τι είναι το Σύνδρομο Rett, για το οποίο... βάφτηκε μοβ η Βουλή

Reporter.gr Newsroom

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Στα μοβ φωταγωγήθηκε η πρόσοψη του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, συμμετέχοντας στις παγκόσμιες δράσεις ευαισθητοποίησης για το Σύνδρομο Rett, στις οποίες είναι αφιερωμένος ο μήνας Οκτώβριος.

Το Σύνδρομο Rett είναι μια σπάνια γενετική νευροαναπτυξιακή διαταραχή, η οποία εμφανίζεται κυρίως σε κορίτσια και επηρεάζει την κινητικότητα, την επικοινωνία και την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων. Τα πρώτα συμπτώματα εκδηλώνονται συνήθως στην πρώιμη παιδική ηλικία, έπειτα από μια περίοδο φαινομενικά φυσιολογικής ανάπτυξης, δημιουργώντας σημαντικές ανάγκες καθημερινής φροντίδας και υποστήριξης.

Το μοβ χρώμα, που έχει καθιερωθεί διεθνώς ως σύμβολο ευαισθητοποίησης για τη συγκεκριμένη διαταραχή, αναδεικνύει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, της πρόσβασης σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας και της συνεχούς επιστημονικής έρευνας. Παράλληλα, υπενθυμίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες και οι φροντιστές των ατόμων με Σύνδρομο Rett.

Με τη συμβολική αυτή πρωτοβουλία, η Βουλή των Ελλήνων στέλνει μήνυμα αποδοχής, αλληλεγγύης και ουσιαστικής στήριξης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενημέρωση της κοινωνίας και διασφάλιση ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και την κοινωνική ζωή.

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