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ΔΥΠΑ: Έως την Κυριακή 18/10 οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις επτά ΠΕΠΑΣ σε Τουρισμό και Φιλοξενία
Εργασιακά
12:54 - 15 Οκτ 2026

ΔΥΠΑ: Έως την Κυριακή 18/10 οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις επτά ΠΕΠΑΣ σε Τουρισμό και Φιλοξενία

Reporter.gr Newsroom

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Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, στις 23:59, λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητευομένων στις επτά Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, για το σχολικό έτος 2026-2027.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία από τις τρεις ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία:

Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου

Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης

Τεχνίτης Επισιτισμού

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη έχουν όσοι είναι 18 ετών και άνω και διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου ή ισότιμο τίτλο σπουδών. Για την ειδικότητα «Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου» απαιτείται επιπλέον πιστοποιημένη καλή γνώση αγγλικών, γαλλικών ή γερμανικών, επιπέδου Β2.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με κωδικούς TAXISnet, μέσω του gov.gr:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-peiramatike-epaggelmatike-skhole-tes-dypa

Διαδρομή: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Πειραματική Επαγγελματική Σχολή της ΔΥΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να αξιοποιήσουν τον ψηφιακό σύμβουλο DYPA_GO, ο οποίος παρέχει εξατομικευμένη πληροφόρηση και είναι διαθέσιμος μέσω της παραπάνω υπηρεσίας του gov.gr και της ιστοσελίδας https://schools.dypa.gov.gr/.

Εκπαίδευση και αμειβόμενη μαθητεία

Οι επτά ΠΕΠΑΣ λειτουργούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ηράκλειο, Μυτιλήνη, Πάτρα και Ρόδο.

Εφαρμόζουν το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης, συνδυάζοντας τη θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση με τη μάθηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Το πρόγραμμα μάθησης στη σχολή πραγματοποιείται από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο, ενώ η μαθητεία σε εργασιακό χώρο από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο, σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, με οκτάωρη ημερήσια απασχόληση, πέντε ημέρες την εβδομάδα.

Κατά τη διάρκεια της μαθητείας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν αμοιβή ίση με το 95% του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου ημερομισθίου εργατοτεχνίτη. Με βάση το ημερομίσθιο των 41,09 ευρώ που αναφέρεται στο πρόγραμμα, η ημερήσια αμοιβή διαμορφώνεται σε 39,04 ευρώ.

Οι ειδικότητες ανά σχολή

Για το σχολικό έτος 2026-2027 θα λειτουργήσουν οι ακόλουθες ειδικότητες:

Καλαμάκι Αττικής, Ηράκλειο Κρήτης και Ρόδος: Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης, Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου και Τεχνίτης Επισιτισμού.

Μυτιλήνη και Πάτρα: Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης και Τεχνίτης Επισιτισμού.

Θεσσαλονίκη και Κέρκυρα: Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου.

Παροχές προς τους μαθητευόμενους

Οι μαθητευόμενοι των ΠΕΠΑΣ:

Συμμετέχουν σε πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, με αμοιβή και ασφάλιση.

Φοιτούν σε σύγχρονα, πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και λαμβάνουν δωρεάν βιβλία και βοηθήματα.

Εκπαιδεύονται από έμπειρο και καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα στέγασης 240 ευρώ και ημερήσιο επίδομα σίτισης 9 ευρώ, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Δικαιούνται σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες, με αποδοχές.

Δικαιούνται αναβολή στράτευσης.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.dypa.gov.gr/mathitia?tab=peiramatikes-skholes-epas-dypa&tab2=ekpaidefomenoi-stis-peiramatikes-epas-mathitias&tab3=

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