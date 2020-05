Η SpaceX έφθασε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε και η δεύτερη φάση της ιστορικής επανδρωμένης αποστολής της NASA και της SpaceX στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Η κάψουλα Crew Dragon με τους Αμερικανούς αστροναύτες Μπομπ Μπένκερ και Νταγκ Χάρλι προσδέθηκε λίγο πριν από τις 17:30 το απόγευμα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Οι δύο άνδρες θα πρέπει να περιμένουν να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι διαρροής και πίεσης προτού μπορέσουν να προσδεθούν στον ISS.

Είναι η πρώτη φορά από το 2011 που η εκτόξευση επανδρωμένης διαστημικής αποστολής πραγματοποιείται από το αμερικανικό έδαφος και η NASA δείχνει απευθείας όλη την αποστολή.

Η SpaceX, η ιδιωτική διαστημική εταιρεία του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ, εκτόξευσε με επιτυχία τους δύο Αμερικανούς αστροναύτες σε τροχιά από τη Φλόριντα το Σάββατο, σε μια αποστολή (Demo-2) που αποτελεί την πρώτη επανδρωμένη διαστημική πτήση από αμερικανικό έδαφος μέσα σε διάστημα εννιά ετών.

O πύραυλος Falcon 9 εκτοξεύτηκε από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στις 3.22 μμ (τοπική ώρα- 10.22 ώρα Ελλάδος), εκκινώντας το 19 ωρών ταξίδι των Νταγκ Χάρλεϊ και Μπομπ Μπένκεν με το διαστημόπλοιο Crew Dragon της SpaceX και προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Η κάψουλα αποχωρίστηκε επιτυχώς από το δεύτερο επίπεδο του πυραύλου στις 3.35 και τέθηκε σε τροχιά. Το πρώτο επίπεδο του πυραύλου επέστρεψε στη Γη και προσνηώθηκε με επιτυχία στο μη επανδρωμένο σκάφος Of Course I Still Love You της SpaceX στον Ατλαντικό Ωκεανό, προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθεί.

Η εκτόξευση έγινε από την ίδια εξέδρα που είχε χρησιμοποιηθεί για την τελευταία πτήση του διαστημικού λεωφορείου της NASA, με πιλότο τον Χάρλεϊ, το 2011. Από τότε και μετά οι αστροναύτες της NASA μετέβαιναν σε τροχιά κλείνοντας θέσεις σε ρωσικά διαστημόπλοια Soyuz.

Η πρώτη απόπειρα εκτόξευσης την Τετάρτη είχε αναβληθεί 17 λεπτά πριν τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης, λόγω καιρικών συνθηκών. Ο καιρός απείλησε ξανά την εκτόξευση του Σαββάτου, αλλά εν τέλει βελτιώθηκε, επτιρέποντας την πραγματοποίησή της.

Ο 53χρονος Χάρλεϊ και ο 49χρονος Μπένκεν αναμένεται να παραμείνουν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για εβδομάδες, βοηθώντας το υπάρχον πλήρωμα στις εργασίες.