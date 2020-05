Μέτωπο κατά του Covid-19 από το δίκτυο των Διμερών Γερμανικών Επιμελητηρίων στη ΝΑ Ευρώπη

Το ισχυρό δίκτυο των Διμερών Γερμανικών Επιμελητηρίων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και το πώς αυτό μπορεί να συμβάλει στην ανάκαμψη των τοπικών οικονομιών από την κρίση του Covid-19, ανέδειξαν οι Γενικοί Διευθυντές των Διμερών Επιμελητηρίων Ελλάδας, Ρουμανίας, Τουρκίας, Σερβίας, Βουλγαρίας και Βόρειας Μακεδονίας, μιλώντας σε διακρατικό online event, που πραγματοποιήθηκε με θέμα “Regional Business Perspectives after COVID-19 - you ask, our neighbours answer” υπό τον συντονισμό της Ένωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Γερμανίας (DIHK).