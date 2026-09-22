ΕΒΕΠ: Ο ρόλος των Επιμελητηρίων στη νέα εποχή των ελληνικών εξαγωγών

Τους τρεις βασικούς πυλώνες που αποτελούν τα θεμέλια της νέας εποχής της ελληνικής εξωστρέφειας στον ιδιαίτερα σημαντικό, για την εθνική οικονομία, τομέα των εξαγωγών, τον καθοριστικό ρόλο των Επιμελητηρίων καθώς και τον «δεκάλογο της διπλής εξωστρέφειας», ανέδειξε ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης. Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ετήσιου Συνεδρίου του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (Π.Σ.Ε.) όπου επιπλέον τιμήθηκε το μέλος του Επιμελητηρίου Koronakis Group, για τη συμβολή του στην ελληνική εξωστρέφεια.

Κατά την ομιλία του, ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. υπογράμμισε ότι πλέον οι εξαγωγές δεν αποτελούν απλώς μία εναλλακτική επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά στρατηγική επιλογή για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της ελληνικής οικονομίας. Όπως σημείωσε, το Επιμελητήριο έχει θέσει στο επίκεντρο της πολιτικής του για την ενίσχυση των εξαγωγών τρία βασικά στοιχεία: την ποιότητα, την καινοτομία και τις συνέργειες μεταξύ των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον καθοριστικό ρόλο της επιμελητηριακής κοινότητας η οποία μπορεί να συμβάλει σε έναν νέο βηματισμό στις εξαγωγές. Πράγματι, χάρη στην πολύτιμη εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτει, μπορεί να δώσει επιπλέον ώθηση στην ελληνική εξωστρέφεια, εάν βεβαίως αξιοποιηθεί σωστά και άμεσα.

Αναφερόμενος ειδικότερα στην καινοτομία, ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. επισήμανε τη σημασία της δημιουργικότητας και της ανάπτυξης νέων ιδεών και εφαρμογών ενώ παράλληλα τόνισε τον ουσιαστικό ρόλο των συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

Εστιάζοντας στην έννοια της εξωστρέφειας, ο κ. Κορκίδης τη χαρακτήρισε ως ένα σημαντικό κεφάλαιο που πρέπει να καλλιεργηθεί ακόμη περισσότερο, με τους νέους επιχειρηματίες να πρωτοστατούν σε αυτή την προσπάθεια. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη τόσο για εκπαίδευση των νέων που εισέρχονται στον επιχειρηματικό στίβο όσο και για συνεχή επιμόρφωση των ήδη δραστηριοποιούμενων επιχειρηματιών.

Όπως ανέφερε, τα Επιμελητήρια οφείλουν και μπορούν να συμβάλουν στην άρση των επιφυλάξεων που συχνά λειτουργούν ανασταλτικά στη συνεργασία με επιχειρήσεις του εξωτερικού. Η ανάπτυξη κοινών εξαγωγικών πρωτοβουλιών και η αξιοποίηση συμπληρωματικών πλεονεκτημάτων μπορούν να δημιουργήσουν νέα δυναμική και σημαντική υπεραξία για τα ελληνικά προϊόντα.

Αναφερόμενος στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. υπογράμμισε ότι οι γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, οι αλλαγές στις εφοδιαστικές αλυσίδες, η πράσινη μετάβαση, η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάγκη για ανθεκτικές οικονομίες δημιουργούν ταυτόχρονα προκλήσεις και σημαντικές ευκαιρίες. Για τον λόγο αυτό, τόνισε ότι η προσέγγιση των εξαγωγών δεν μπορεί να είναι μονοδιάστατη, καθώς η πρόσβαση σε σύγχρονες διεθνείς πρακτικές αποτελεί προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα και τη μελλοντική ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη διεύρυνσης της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων σε νέες αγορές και τη δημιουργία νέων εμπορικών σχέσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε επίσης στην ανάγκη συνέχισης της «επένδυσης» στην εκπαίδευση, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στις σύγχρονες υποδομές, στη μείωση της γραφειοκρατίας μέσω της ψηφιοποίησης και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όπως σημείωσε, καθοριστικής σημασίας είναι και η στήριξη των νέων επιχειρηματιών και των νεοφυών εταιρειών οι οποίες διαθέτουν τη δημιουργικότητα και την ευελιξία να διακριθούν σε διεθνές επίπεδο.

Παραθέτοντας μια δέσμη στοιχείων ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. ανέφερε ότι, η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα στον δρόμο της εξωστρέφειας. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν από 33,8 δισ. ευρώ το 2019 σε 48,7 δισ. ευρώ το 2025, δηλαδή κατά περίπου 44%. Και το 2026 η δυναμική συνεχίζεται: Στο πρώτο εξάμηνο οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 14,6%. Όμως υπάρχει μια μεγάλη πρόκληση που παραμένει: Το εμπορικό έλλειμμα. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν σημαντικά και η Ελλάδα εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από προϊόντα που θα μπορούσε να παράγει η ίδια. Γι’ αυτό, για την περίοδο 2027–2030, χρειάζεται να περάσουμε από την απλή εξωστρέφεια στη «διπλή εξωστρέφεια». Ειδικότερα, ο κ. Β. Κορκίδης τόνισε ότι, πρώτον, πρέπει να εξάγουμε περισσότερα και, δεύτερον, να παράγουμε περισσότερα στην Ελλάδα. Μάλιστα απαρίθμησε τις δέκα προτεραιότητες οι οποίες είναι:

Η αύξηση της εγχώριας παραγωγής και των παραγωγικών επενδύσεων, η υποκατάσταση εισαγωγών εκεί όπου μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, η ανάπτυξη περισσοτέρων εξαγωγικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με καλύτερη χρηματοδότηση και στήριξη, η ανάπτυξη ισχυρότερων συνεργασιών και επιχειρηματικών clusters, η στροφή από τον όγκο στην υψηλή προστιθέμενη αξία, την ποιότητα και την καινοτομία, η δημιουργία ενός ισχυρού και αναγνωρίσιμου ελληνικού brand, το άνοιγμα σε νέες αγορές πέρα από τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές, η ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού κόστους ενέργειας και logistics, η ψηφιακή εξωστρέφεια και αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και, τέλος, η «στοχοθέτηση» ενός μετρήσιμου εθνικού ορόσημου για το 2030, με περισσότερες εξαγωγές, μεγαλύτερη εγχώρια παραγωγή και σταδιακή μείωση του εμπορικού ελλείμματος.

Η επόμενη τετραετία, λοιπόν, «δεν πρέπει να είναι απλώς μια περίοδος περισσότερων εξαγωγών» όπως παρατήρησε ο κ. Κορκίδης περιγράφοντας το στοίχημα της διπλής εξωστρέφειας για το 2030. «Πρέπει να είναι η περίοδος του παραγωγικού μετασχηματισμού της Ελλάδας με στόχους να εξάγουμε περισσότερα, να εισάγουμε αναλογικά λιγότερα να παράγουμε περισσότερα στην Ελλάδα και να αυξήσουμε την ελληνική προστιθέμενη αξία που ταξιδεύει στις διεθνείς αγορές».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Κορκίδης διασαφήνισε ότι η εξωστρέφεια, η ποιότητα και η καινοτομία αποτελούν τα βασικά όπλα για τη διαμόρφωση μιας ισχυρής και ευέλικτης εξαγωγικής πολιτικής, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένου κόστους εισαγωγών.

«Ας συνεχίσουμε, λοιπόν, με αυτοπεποίθηση, σχέδιο και συλλογική προσπάθεια, ώστε το “Made in Greece” να καταστεί παγκοσμίως συνώνυμο της ποιότητας, της αξιοπιστίας και της καινοτομίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου, το Επιμελητήριο εκπροσωπήθηκε από τον κ. Νικόλαο Μαυρίκο, Γενικό Γραμματέα του Π.Σ.Ε., πρόεδρο του ΠΣΕΠΕ και υπεύθυνο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων του Ε.Β.Ε.Π. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, όπως προαναφέρθηκε, το Koronakis Group τιμήθηκε για τη συμβολή του στην ελληνική εξωστρέφεια, με την τιμητική διάκριση να παραλαμβάνει η Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας και επίτιμη αντιπρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κυρία Ελένη Κορωνάκη.