Έξι Επιμελητήρια ζητούν ειδική ρύθμιση για τα πυρόπληκτα δάνεια με εγγύηση Δημοσίου

Κοινή πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των οφειλών από πυρόπληκτα δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ανέλαβαν έξι Επιμελητήρια περιοχών που έχουν πληγεί από μεγάλες πυρκαγιές, με επιστολή που απέστειλαν προς την κυβέρνηση, ζητώντας τη θέσπιση ειδικής νομοθετικής ρύθμισης.

Την παρέμβαση υπογράφουν οι πρόεδροι του Επιμελητηρίου Ηλείας, Κωνσταντίνος Λεβέντης, του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θεόδωρος Λουλούδης, του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, Ευάγγελος Ξυγκώρος, του Επιμελητηρίου Λακωνίας, Ιωάννης Παναρίτης, του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, Ιωάννης Τρουπής, και του Επιμελητηρίου Εύβοιας, Ιωάννης Γεροντίτης.

Η επιστολή απευθύνεται στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, καθώς και στους υφυπουργούς Αθανάσιο Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλο, ενώ κοινοποιείται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και στους βουλευτές των πληγεισών περιφερειακών ενοτήτων.

Στην παρέμβασή τους, τα έξι Επιμελητήρια αναγνωρίζουν ότι οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο τονίζουν ότι απαιτείται ξεχωριστή αντιμετώπιση για τις οφειλές που προέκυψαν από την κατάπτωση εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου σε πυρόπληκτα δάνεια.

Όπως επισημαίνεται, οι συγκεκριμένες οφειλές δεν προέρχονται από φορολογική ασυνέπεια ή στρατηγική αθέτηση υποχρεώσεων, αλλά συνδέονται με δάνεια που είχαν δοθεί στο πλαίσιο κρατικών παρεμβάσεων στήριξης μετά από φυσικές καταστροφές, με στόχο την αποκατάσταση επιχειρήσεων και τοπικών οικονομιών.

Σήμερα, μετά την ενεργοποίηση των εγγυήσεων του Δημοσίου, οι δανειολήπτες και οι εγγυητές αντιμετωπίζονται ως κοινοί οφειλέτες, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με βασικές οφειλές, τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα. Σύμφωνα με τα Επιμελητήρια, η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις σε παρατεταμένη οικονομική αδυναμία, χωρίς ουσιαστική δυνατότητα ρύθμισης ή εξόφλησης.

Με την κοινή τους επιστολή, ζητούν την ένταξη ειδικής διάταξης στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, προκειμένου οι οφειλές από πυρόπληκτα δάνεια να αντιμετωπιστούν ως διακριτή κατηγορία και να υπαχθούν σε ένα ξεχωριστό, πιο ευνοϊκό και βιώσιμο πλαίσιο ρύθμισης, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες των συγκεκριμένων περιπτώσεων.

Ειδικότερα, ζητούν:

αναγνώριση της ιδιαίτερης φύσης των οφειλών από πυρόπληκτα δάνεια, δυνατότητα ρύθμισης έως 120 μηνιαίες δόσεις, γενναία μείωση ή διαγραφή προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων, μειωμένο ή μηδενικό επιτόκιο ρύθμισης, συμπερίληψη πρωτοφειλετών, συνοφειλετών και εγγυητών, αναστολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης για όσους υπαχθούν και τηρούν τη ρύθμιση, δυνατότητα μερικής διαγραφής βασικής οφειλής σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας, επιμερισμό της οφειλής μεταξύ των συνυπόχρεων προσώπων.

Στην κοινή επιστολή υπογραμμίζεται ότι το ζήτημα των πυρόπληκτων δανείων παραμένει για πολλά χρόνια ανοιχτή πληγή για τις τοπικές κοινωνίες και τις επιχειρήσεις των πληγεισών περιοχών.

Τα Επιμελητήρια τονίζουν ότι δεν ζητούν μια αποσπασματική ή προσωρινή παρέμβαση, αλλά μια οριστική, δίκαιη και εφαρμόσιμη λύση, η οποία θα επιτρέψει σε δανειολήπτες, εγγυητές και επιχειρήσεις να κλείσουν μια εκκρεμότητα που τους ακολουθεί επί χρόνια και να επανενταχθούν κανονικά στην οικονομική και κοινωνική ζωή.

Σε κοινό μήνυμά τους, οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων σημειώνουν: «Οι οφειλές από πυρόπληκτα δάνεια δεν είναι κοινές φορολογικές οφειλές. Γεννήθηκαν μέσα από ειδικές συνθήκες και από κρατικές πολιτικές αποκατάστασης φυσικών καταστροφών. Για τον λόγο αυτό απαιτούν ειδική, δίκαιη και βιώσιμη μεταχείριση. Η Πολιτεία έχει σήμερα την ευκαιρία να κλείσει μια πολυετή εκκρεμότητα, να αποκαταστήσει μια χρόνια αδικία και να δώσει πραγματική δυνατότητα επανεκκίνησης σε επιχειρήσεις και πολίτες των πληγεισών περιοχών».

Τα έξι Επιμελητήρια καλούν την κυβέρνηση να εξετάσει θετικά την πρόταση και να συμπεριλάβει σχετική διάταξη στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, επισημαίνοντας ότι μια βιώσιμη ρύθμιση θα λειτουργήσει ταυτόχρονα ως μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης και ως εργαλείο αύξησης της εισπραξιμότητας για το Δημόσιο.»