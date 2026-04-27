Ρουμανία: Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για απάτη €1,5 εκατ. σε συμβάσεις Covid-19

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για υπόθεση πιθανής απάτης ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ στη Ρουμανία, η οποία αφορά δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού την περίοδο της πανδημίας Covid-19, το 2021.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της EPPO, στελέχη της εταιρείας που επικράτησε στον σχετικό διαγωνισμό ερευνώνται ως ύποπτα για δωροδοκία δημόσιων λειτουργών σε νοσοκομείο της επαρχίας Μπρασόβ, με στόχο την τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών υπέρ της εταιρείας τους.

Οι εμπλεκόμενοι δημόσιοι αξιωματούχοι φέρονται να ζήτησαν και να έλαβαν «μίζες» που αντιστοιχούσαν περίπου στο 5% της συνολικής αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που έχει την αρμοδιότητα διερεύνησης εγκλημάτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνει ότι η υπόθεση σχετίζεται με τη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν πραγματοποιηθεί έφοδοι σε Βουκουρέστι, Μπρασόβ και Μούρες, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Παράλληλα, η EPPO σημειώνει ότι εξετάζει περισσότερες από 500 υποθέσεις πιθανής απάτης που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με το συνολικό ύψος των υπό διερεύνηση ζημιών να εκτιμάται περίπου στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ.