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Θεοδωρικάκος: Αξιόπιστος διάλογος για την αναμόρφωση της επιμελητηριακής νομοθεσίας
Πολιτική
11:38 - 19 Ιουν 2026

Θεοδωρικάκος: Αξιόπιστος διάλογος για την αναμόρφωση της επιμελητηριακής νομοθεσίας

Reporter.gr Newsroom
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Η διαμόρφωση ενός νέου σύγχρονου, λειτουργικού και αναβαθμισμένου θεσμικού πλαισίου για τα Επιμελητήρια βρέθηκε στο επίκεντρο της διαβούλευσης για την αναμόρφωση της επιμελητηριακής νομοθεσίας, που οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), Γιάννης Βουτσινάς, οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων από όλη τη χώρα και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας.

Ο κ. Θεοδωρικάκος, κατά την έναρξη της διαδικασίας, υπογράμμισε ότι η αλλαγή του επιμελητηριακού νόμου μέσα στο 2026 είναι δέσμευση, η οποία θα υλοποιηθεί μέσα από ουσιαστικό διάλογο με την ίδια την επιμελητηριακή κοινότητα. Όπως τόνισε, «αποτελεί προσωπική θέση αρχής ότι η νομοθέτηση πρέπει να γίνεται σε στενή συνεργασία με τους ανθρώπους και τους φορείς τους οποίους αφορά».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι τα Επιμελητήρια εκπροσωπούν το σύνολο της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας και έχουν κρίσιμο ρόλο στην ενίσχυση της παραγωγικής βάσης, της περιφερειακής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη στήριξης της επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια και στις παραμεθόριες περιοχές, όπου, όπως σημείωσε, η ισχυρή οικονομία, οι υποδομές και οι θέσεις εργασίας αποτελούν προϋπόθεση ώστε οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να μείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στη στρατηγική επιλογή του Υπουργείου Ανάπτυξης να στρέψει τον Αναπτυξιακό Νόμο στη βιομηχανία, στη μεταποίηση, στην περιφέρεια και στις παραμεθόριες περιοχές, με ειδικό καθεστώς ύψους 150 εκατ. ευρώ τον χρόνο, καθώς και στις περιοχές με εισόδημα κάτω από το 70% του εθνικού μέσου όρου, στις οποίες συμπεριλήφθηκαν και οι τέσσερις νομοί της Θεσσαλίας λόγω των μεγάλων συνεπειών από τα ακραία κλιματικά φαινόμενα.

Απευθυνόμενος στους προέδρους των Επιμελητηρίων, ζήτησε να κατατεθούν με σαφήνεια οι θέσεις, οι ανάγκες και οι προτάσεις τους για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στον επιμελητηριακό θεσμό. «Με τον Πρόεδρο της ΚΕΕΕ κ. Βουτσινά έχουμε κάνει αρκετές συζητήσεις. Αλλά σήμερα θέλω να ακούσω εσάς και τις σκέψεις σας. Αυτός είναι ο λόγος που θέλησα να κινήσω αυτή τη διαδικασία, αυτό τον ανοικτό και θεσμικό διάλογο με το σύνολο της επιμελητηριακής κοινότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι εντός δεκαημέρου θα συμφωνηθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα. Υπογράμμισε, επίσης, ότι θα συσταθεί επιτροπή που θα συγκεντρώσει και θα αξιολογήσει τις προτάσεις και τις θέσεις των Επιμελητηρίων και θα εργαστεί ουσιαστικά και με σφιχτό χρονοδιάγραμμα για τη διαμόρφωση του νομοσχεδίου. «Θέλω να έχουμε τις μέγιστες δυνατές συμφωνίες. Θα χρειαστώ τη συμμετοχή σας και στην πρακτική δουλειά της διαμόρφωσης του νομοσχεδίου, καθώς η πρόθεσή μου είναι να υπάρξουν πολύ σοβαρές αλλαγές στον υπάρχοντα νόμο», τόνισε.

«Πρόκειται για μια σημαντική θεσμική παρέμβαση για τον θεσμό των Επιμελητηρίων, για την επιχειρηματικότητα και για την ελληνική οικονομία. Κυρίως, όμως, για τη σχέση εμπιστοσύνης που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στο κράτος και τους πολίτες και ανάμεσα στο κράτος και την επιχειρηματικότητα. Η εμπιστοσύνη κερδίζεται με αξιόπιστο διάλογο», κατέληξε ο Υπουργός Ανάπτυξης.

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