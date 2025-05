Θεοδωρικάκος: Η Βόρεια Ελλάδα αναγεννάται με έργα 22 δισ. ευρώ

Σε τροχιά ισχυρής αναπτυξιακής «έκρηξης» βρίσκεται τα τελευταία χρόνια η Βόρεια Ελλάδα, με έργα που ξεπερνούν τα 22 δισ. ευρώ και βάζουν τις βάσεις για μια βιώσιμη, εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονομία επεσήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα του στην αποψινή εκδήλωση της Grant Thornton με θέμα «Thessaloniki 2030: The Future of Business, Innovation & Investment in Northern Greece».