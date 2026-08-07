«Ανολοκλήρωτα έργα» καταγγέλλει ο Παύλος Χρηστίδης μετά από αυτοψία στο εργοτάξιο του Ιλισσού

Στο εργοτάξιο των αντιπλημμυρικών έργων στον Ιλισσό βρέθηκε στις 31 Ιουλίου ο Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά την πορεία ενός έργου που η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ότι θα είχε ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουλίου 2026.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, όπως αποτυπώνεται και στο βίντεο της επίσκεψης του Παύλου Χρηστίδη, δεν επιβεβαιώνει τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις.

Το συγκεκριμένο έργο, προϋπολογισμού περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ και ιδιαίτερα σημαντικό για την αντιπλημμυρική προστασία του Νοτίου Τομέα της Αθήνας, ξεκίνησε με καθυστέρηση τον Ιανουάριο του 2025 και έκτοτε το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης μετατέθηκε επανειλημμένα.

Ο Παύλος Χρηστίδης έχει ήδη καταθέσει τρεις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις προς την κυβέρνηση, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις για τις καθυστερήσεις, τη χρηματοδότηση και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης είχε απαντήσει ότι οι εργασίες θα ολοκληρώνονταν έως τα τέλη Ιουλίου του 2026.

Όπως, όμως, διαπιστώθηκε και κατά την αυτοψία της 31ης Ιουλίου, όμως, το έργο παραμένει ανολοκλήρωτο, με τις μπουλντόζες στο πεδίο.

«Η αντιπολίτευση έχει καθήκον να αναδεικνύει τα προβλήματα, να ελέγχει την κυβέρνηση και να ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις. Η κυβέρνηση, όμως, έχει την ευθύνη να υλοποιεί τα έργα που εξαγγέλλει και, κυρίως, να είναι ειλικρινής απέναντι στους πολίτες», τόνισε ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Προσέθεσε, τέλος, ότι τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με εξαγγελίες και διαβεβαιώσεις καθώς αφορούν την ασφάλεια των πολιτών, ιδιαίτερα σε μια περιοχή που έχει βιώσει τις συνέπειες έντονων καιρικών φαινομένων.