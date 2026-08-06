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Συνάντηση ΕΒΕΠ-ΥΠΑΝ ενόψει ΔΕΘ: Οι 10 συγκεκριμένες προτεραιότητες για το επιχειρείν
Επιχειρήσεις
10:37 - 06 Αυγ 2026

Συνάντηση ΕΒΕΠ-ΥΠΑΝ ενόψει ΔΕΘ: Οι 10 συγκεκριμένες προτεραιότητες για το επιχειρείν

Reporter.gr Newsroom
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Σε πνεύμα συνεργασίας πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026, όπου το προεδρείο του Ε.Β.Ε.Π. έθεσε τις τρεις και άμεσες πρωτοβουλίες που η επιχειρηματική κοινότητα αναμένει από την κυβέρνηση: πρώτον, τη συνέχιση της αποκλιμάκωσης της φορολογικής επιβάρυνσης, δεύτερον, την περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους και, τρίτον, ουσιαστικές παρεμβάσεις για μεγαλύτερη ρευστότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Στη σημαντική σύσκεψη με τον υπουργό Ανάπτυξης, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο, παρουσία και του Γ.Γ. Εμπορίου κ. Ναπολέοντα Μαραβέγια, τον πρόεδρο του Ε.Β.Ε.Π. κ. Βασίλη Κορκίδη πλαισίωσαν: ο αντιπρόεδρος, κ. Δημήτρης Μαθιός, ο οικονομικός επόπτης, κ. Κωνσταντίνος Παπαδιάς, ο πρόεδρος του βιομηχανικού τμήματος, κ. Κωνσταντίνος Κορωνάκης, καθώς και το μέλος του Δ.Σ. και πρόεδρος του ΣΒΑΠ κ. Σταύρος Θεοδωρόπουλος.

Πρωτεύων στόχος της επίσκεψης του προεδρείου του Ε.Β.Ε.Π. ήταν η ανάλυση των βασικών αξόνων του υπομνήματος του Ε.Β.Ε.Π., για ένα «Συμβόλαιο οικονομικής βιωσιμότητας των ΜμΕ» και ένα συνεκτικό τετραετές σχέδιο ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το προεδρείο μετέφερε το μήνυμα του επιχειρηματικού κόσμου, το οποίο συμπυκνώνεται στο αίτημα για λιγότερους φόρους, περισσότερες επενδύσεις, υψηλότερη παραγωγικότητα και ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον. Ειδικότερα, αναλύθηκαν διεξοδικά οι 10 συγκεκριμένες προτεραιότητες για το επιχειρείν, που αποτυπώνονται στον γνωστό πλέον ως «Δεκάλογο της Επιχειρηματικότητας», βάσει του οποίου το Ε.Β.Ε.Π. παρουσιάζει μία συντηρητική και ρεαλιστική προσέγγιση κοστολόγησης, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.

Ειδικότερα, το Επιμελητήριο κατέθεσε στον υπουργό ένα διαρθρωτικού και όχι δημοσιονομικού χαρακτήρα υπόμνημα, καθώς αφορά στην απλοποίηση των διαδικασιών, την μείωση της γραφειοκρατίας, την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων, την καλύτερη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων, που δεν επιβαρύνουν άμεσα τον κρατικό προϋπολογισμό. Συνεπώς, ενώ το άμεσο δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται στην περιοχή των 700 εκατ. ευρώ το καθαρό ετήσιο δημοσιονομικό κόστος θα μπορούσε να είναι αισθητά χαμηλότερο, περίπου στα 400 εκατ. ευρώ, εφόσον ληφθούν υπόψη η αύξηση του κύκλου εργασιών και της φορολογητέας ύλης, η περαιτέρω μείωση της φοροδιαφυγής, η αύξηση των επενδύσεων, η ενίσχυση της απασχόλησης και των μισθών, καθώς και η επακόλουθη αύξηση του ΑΕΠ και των φορολογικών εσόδων.

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Από την πλευρά του, ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, επιβεβαίωσε τη συναντίληψή του για την ανάγκη αποκλιμάκωσης των φορολογικών βαρών, αναγνωρίζοντας ότι η ελάφρυνση των επιχειρήσεων αποτελεί κίνητρο για νέες επενδύσεις. Αναφορικά με το κρίσιμο ζήτημα της ρευστότητας στην αγορά, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι το Υπουργείο επιθυμεί την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών με τον περιορισμό της ακρίβειας, καθώς και τη θέσπιση χρηματοδοτικών εργαλείων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Διαβεβαίωσε επιπλέον, ότι οι προτάσεις του Ε.Β.Ε.Π. θα εξεταστούν και θα αξιοποιηθούν πλήρως κατά την προετοιμασία των κυβερνητικών ανακοινώσεων ενόψει της ΔΕΘ.

Το προεδρείο του Ε.Β.Ε.Π. δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις καταστροφικές πυρκαγιές στη Δυτική Αττική δηλώνοντας διαθέσιμο να συνδράμει την τοπική κοινωνία και τις πληγείσες επιχειρήσεις. Ο υπουργός Ανάπτυξης εξήρε τη θεσμική ετοιμότητα του Επιμελητηρίου και υποσχέθηκε ότι, με δική του πρωτοβουλία, ευθύς μετά τον Δεκαπενταύγουστο, το ζήτημα της ταχείας αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών θα συζητηθεί εκτενώς σε συνάντηση που θα συγκαλέσει με τον Περιφερειάρχη, προκειμένου να συντονιστούν άμεσα οι διαδικασίες ενίσχυσης των επιχειρηματικών συγκεντρώσεων.

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