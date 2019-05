Αναφερόμενος στα θέματα της οικονομίας θύμισε ότι η κυβέρνηση της Ν.Δ. καθιέρωσε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και πρόσθεσε ότι δεσμεύεται να το αυξήσει. Κάλεσε δε τον πρωθυπουργό να ψηφίσει την τροπολογία, που θα καταθέσει η Ν.Δ. για την κατάργηση του μέτρου μείωσης του αφορολόγητου ορίου, που εκείνος ψήφισε. Σημείωσε επίσης πως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρώτο μίλησε για την ανάγκη να μειωθούν οι στόχοι για τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα- κάτι που απέρριψε ο κ. Τσίπρας σε συνέντευξή του στους Financial Times.

