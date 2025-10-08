ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Intralot: Στο ταμπλό του ΧΑ από την Πέμπτη 9/10 οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ
Αναλύσεις
20:11 - 08 Οκτ 2025

Intralot: Στο ταμπλό του ΧΑ από την Πέμπτη 9/10 οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Reporter.gr Newsroom
Η Εταιρεία Intralot ανακοινώνει, σε συνέχεια της από 08.10.2025 ανακοίνωσής της αναφορικά με την «Έκβαση της Συνδυασμένης Προσφοράς», ότι:

Ι. Το Χρηματιστήριο Αθηνών, την Τετάρτη, 08.10.2025, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των 1.263.707.073 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που αποφασίστηκε με την από 30.09.2025 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατ’ενάσκηση της σχετικής εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε με την από 28.08.2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, και πραγματοποιήθηκε ως εξής:

(α) εν μέρει με εισφορά σε είδος ποσού €262.112.121,90 (ονομαστική αξία) με την έκδοση προς τις εισφέρουσες, εταιρείες Premier Entertainment Sub, LLC και PE Sub Holdings, LLC 873.707.073 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας με ονομαστική αξία €0,30 και τιμή διάθεσης €1,30 ανά μετοχή, και

(β) εν μέρει με καταβολή μετρητών κατά ποσό €117.000.000 (ονομαστική αξία) με την έκδοση 390.000.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας, με ονομαστική αξία €0,30 και τελική τιμή διάθεσης €1,10 ανά μετοχή, οι οποίες διατέθηκαν (i) μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, και (ii) μέσω της Διεθνούς Προσφοράς.

ΙΙ. την Πέμπτη, 09.10.2025 αναμένεται να αρχίσει η διαπραγμάτευση των 1.263.707.073 Νέων Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ρυθμιζόμενη αγορά, σύμφωνα με το Ν. 4514/2018).

Οι Νέες Μετοχές που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους.

Τα συνολικά́κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς ύψους €398,8 εκατ., μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους περίπου περίπου ποσού €30,2 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όπου προβλέπεται) θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα VII «Λόγοι της Έκδοσης και Χρήση των Κεφαλαίων» του από 30.09.2025 Εγγράφου του Παραρτήματος ΙΧ του Κανονισμού 2017/1129, το οποίο τέθηκε στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στις 30.09.2025, και την ως άνω από 08.10.2025 ανακοίνωση της Εταιρείας αναφορικά με την «Έκβαση της Συνδυασμένης Προσφοράς».

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ