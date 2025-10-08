BIMCO: Το 35% του παγκόσμιου στόλου θα πληρώσει τα νέα τέλη στα αμερικανικά λιμάνια

Το 35% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου των bulk carriers, των δεξαμενόπλοιων και των containerships που προσεγγίζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπο με πρόσθετα τέλη από τις 14 Οκτωβρίου, όταν θα τεθούν σε ισχύ τα μέτρα του Γραφείου του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ (USTR).

Αυτό προβλέπει ανάλυση της BIMCO στην οποία επισημαίνεται ότι ο πιο εκτεθειμένος κλάδος είναι τα bulk carriers, με το 45% του στόλου να υπόκειται στα νέα τέλη. Στα δεξαμενόπλοια αργού και στα containerships το ποσοστό διαμορφώνεται στο 30%, ενώ στα product tankers περιορίζεται στο 19%.

Παρά τα υψηλά ποσοστά, η συνολική επίδραση στην παγκόσμια αγορά θεωρείται περιορισμένη, καθώς οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν μόνο το 9% έως 19% της διεθνούς ζήτησης πλοίων ανά κλάδο. Επιπλέον, μόλις το 16% έως 24% των αμερικανικών εισαγωγών και εξαγωγών εξυπηρετούνται από πλοία που θα μπορούσαν να επιβαρυνθούν από τις νέες χρεώσεις.

Το νέο πλαίσιο καθορίζει τρεις κατηγορίες τελών. Για τα πλοία που ανήκουν ή διαχειρίζονται κινεζικές εταιρείες, η χρέωση ανέρχεται σε 50 δολάρια ανά net ton. Για τα κινεζικής κατασκευής πλοία, οι διαχειριστές θα καταβάλουν είτε 18 δολάρια ανά net ton είτε 120 δολάρια ανά κοντέινερ – όποιο ποσό είναι υψηλότερο. Τέλος, για όλα τα μη αμερικανικής ναυπήγησης car carriers, ανεξαρτήτως προέλευσης, το τέλος διαμορφώνεται σε 14 δολάρια ανά net ton. Εξαίρεση προβλέπεται για τα LNG carriers, που δεν θα επιβαρυνθούν από τα μέτρα.

Η ευθύνη για την πληρωμή βαραίνει τον διαχειριστή του πλοίου. Οι αμερικανικές τελωνειακές αρχές ξεκαθαρίζουν ότι χωρίς απόδειξη εξόφλησης, τα πλοία κινδυνεύουν να αποκλειστούν από εκφόρτωση ή να μπλοκαριστούν στα λιμάνια. Οι πληρωμές θα γίνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν την άφιξη του πλοίου.

Παρά τη σκληρότητα των μέτρων, η BIMCO δεν αναμένει σημαντικές αυξήσεις ναύλων. Στην αγορά των containerships, οι επιπτώσεις εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένες. Στα bulk carriers και στα tankers, μεγάλο μέρος των πλοίων που θα επιβαρυνθούν αναμένεται να αποσυρθεί από τις αμερικανικές γραμμές, γεγονός που θα αποτρέψει δομική αύξηση των ναύλων. Μόνο βραχυπρόθεσμα, λόγω πιθανής σύγχυσης στην εφαρμογή, μπορεί να καταγραφούν διακυμάνσεις.

Η απόφαση της Ουάσιγκτον έχει προκαλέσει την αντίδραση του Πεκίνου. Ο πρωθυπουργός Li Qiang υπέγραψε πρόσφατα διάταγμα που προβλέπει αντίμετρα σε χώρες και περιφέρειες που επιβάλλουν περιορισμούς σε κινεζικά πλοία, εταιρείες ή πληρώματα. Αν και η μορφή των κινεζικών απαντήσεων παραμένει ασαφής, θεωρείται πιθανό να περιλαμβάνει περιορισμούς σε ξένα πλοία και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην κινεζική αγορά.

Η σύγκρουση ΗΠΑ–Κίνας αποκτά έτσι μια νέα διάσταση στη ναυτιλία. Ενώ η πρακτική επίδραση στα ναύλα μπορεί να παραμείνει περιορισμένη, το πολιτικό μήνυμα είναι καθαρό: η πρόσβαση στις αμερικανικές θαλάσσιες εμπορικές ροές τίθεται πλέον υπό αυστηρότερους όρους, αμφισβητώντας ευθέως την κινεζική παρουσία στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.