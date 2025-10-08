Κασσελάκης: Το οικονομικό αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει καταρρεύσει τελείως

Την άποψη ότι οι «επόμενες εκλογές θα είναι εντελώς διαφορετικές από αυτές που είχαμε το 2023», καθώς το εκλογικό κοινό και το εκλογικό τοπίο δεν είναι ίδια, εξέφρασε ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, κ. Στέφανος Κασσελάκης κατά τη συζήτηση στο πλαίσιο του Olympia Forum VI.

«Πέρα από τα σκάνδαλα που έχουν φανερωθεί έκτοτε, υπάρχει και το ζήτημα της ωμής καθημερινότητας. Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες δεν βιώνουν ανάπτυξη. Οι οικογένειες δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Τα νοσοκομεία δεν είναι στελεχωμένα. Οι σοβάδες στα πανεπιστήμια πέφτουν. Συνεπώς, ο κόσμος έχει καταλάβει και σου λέει, πού πάει τόσο χρήμα, πού πάει όλη αυτή η ανάπτυξη», είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς, αν μετάνιωσε την ενασχόλησή του με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είπε πως είναι «περήφανος» που επέλεξε την παράταξη που θεωρούσε «πιο ανεξάρτητη, πιο λαϊκή, πιο προοδευτική και στα κοινωνικά ζητήματα, αλλά και στο κοινωνικό κράτος», ωστόσο, έκανε λόγο για «τεράστιες παθογένειες του χώρου που τον ξάφνιασαν».

«Το ζήτημα δεν είναι το αντισύστημα, είναι να αλλάξουμε το σύστημα ριζικά για όλους, για την κοινωνική πλειοψηφία. Υπάρχει λοιπόν ένα εξωσυστημικό κόμμα που λέγεται Κίνημα Δημοκρατίας, που αρχίζει από τη βάση της κοινωνίας και προσπαθεί να φέρει την αλλαγή, την αλλαγή η οποία θα ριζώσει στην ελληνική κοινωνία», σημείωσε.

Κληθείς να σχολιάσει την αποχώρηση του κ. Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ, είπε πως το εισπράττει ως «φυγή» και πως όταν ο ίδιος ήρθε αντιμέτωπος με την «παθογένεια» του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έφυγε. «Δεν φεύγεις στα δύσκολα, η φυγή δεν είναι η λύση. Αυτό ήλπιζαν πολλοί εκεί μέσα πρώην σύντροφοι, θα έκανα και εγώ Εάν νοιάζεσαι για το λαό, μένεις μέσα και το παλεύεις. Το παλεύεις, κάνεις ομιλίες, ξεμπροστιάζεις, πηγαίνεις στην κοινωνία», είπε.

Όσον αφορά στην περιφερειακή ανάπτυξη ο κ. Κασσελάκης, σημείωσε πως το Κίνημα Δημοκρατίας έχει και δημοτικές και περιφερειακές οργανώσεις και τα μέλη του είναι ενεργά στο πεδίο. Όπως σημείωσε, «είναι ξεκάθαρο ότι το οικονομικό αφήγημα του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη έχει καταρρεύσει τελείως» και ο κόσμος «θέλει απλά λύσεις, να διορθωθούν τα κακώς κείμενα». Πρόσθεσε ότι οι κεντρικές προτάσεις που παρουσίασε ο ίδιος στη ΔΕΘ, επικαιροποιούνται συνεχώς και ολοκληρώνονται και τα «περιφερειακά προγράμματα».

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στην πρόταση του Κινήματος Δημοκρατίας για κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, καθώς, όπως είπε, «προστατεύει τα τζάκια» και έτσι δεν πρόκειται να τιμωρηθεί κανένας πολιτικός. Αναφερόμενος στην εξωτερική πολιτικής, χαρακτήρισε «ντροπή τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης στο παλαιστινιακό», ενώ για τα ελληνοτουρκικά σχολίασε ότι «υποκλίνεται» με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου.