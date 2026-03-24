Premia Properties: Την Τρίτη 31/3 η έναρξη προσφοράς για τη δημόσια προσφορά του ομολογιακού δανείου των €150 εκατ.

Η εταιρεία «PREMIA PROPERTIES» προχωρά σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως €150 εκ. και σε Δημόσια Προσφορά των ομολογιών που θα εκδοθούν και θα εισαχθούν στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ημερομηνία έναρξης της Δημόσιας Προσφοράς ομολογιών είναι η Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026 και ημερομηνία λήξης η Πέμπτη, 2 Απριλίου 2026. Το ομόλογο θα έχει διάρκεια επτά (7) έτη, εξαμηνιαία καταβολή τόκων, ενώ η ελάχιστη συμμετοχή ανά επενδυτή στη Δημόσια Προσφορά ανέρχεται σε μία (1) ομολογία (τιμή διάθεσης ανά ομολογία ίση με την ονομαστική της αξία €1.000).

Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, ήτοι η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E.» σχετικά με τη δημόσια προσφορά των ομολογιών (οι «Ομολογίες») της εταιρείας «PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η «Εταιρεία») με έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως €150.000.000, με την ιδιότητά τους ως κατασκευαστές των εν λόγω χρηματοπιστωτικών μέσων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 3 του Ν. 4514/2018, σχετικά με τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων, και της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος υπ’ αριθμ. 234/3/23.09.2024 ως ισχύουν, ανακοινώνουν ότι έχουν προβεί σε αξιολόγηση της δυνητικής αγοράς-στόχου των έως 150.000 Ομολογιών ως εξής: