Κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στις γαλλικές πολιτικές εξελίξεις

Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινήθηκαν ανοδικά την Τετάρτη (8/10), καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στις προτεινόμενες δασμολογικές επιβαρύνσεις στις εισαγωγές χάλυβα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε αυτό το πλαίσιο, πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε προσωρινά τη συνεδρίαση με άνοδο 0,79%, με τους περισσότερους κλάδους και τα μεγάλα χρηματιστήρια να κινούνται σε θετικό έδαφος.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX σημείωσε άλμα 0,91% στις 24.609,64 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 ενισχύθηκε σημαντικά κατά 1,07% στις 8.060,13 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 σημείωσε άνοδο 0,70% στις 9.549,69 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX έκλεισε με κέρδη 0,92% στις 15.673,06 μονάδες, ο ιταλικός MIB ενισχύθηκε κατά 0,94% στις 43.475,00 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI σημείωσε άνοδο 0,40% στις 8.149,10 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, η Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέους φόβους για τον ήδη δοκιμαζόμενο χαλυβουργικό της κλάδο, μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Τρίτη για μείωση των ποσοστώσεων εισαγωγής χάλυβα χωρίς δασμούς και αύξηση των δασμών από 25% σε 50% για οποιεσδήποτε υπερβάλλουσες ποσότητες.

Η Κομισιόν ανέφερε ότι ο κλάδος αντιμετωπίζει ήδη έντονες πιέσεις λόγω μη βιώσιμων επιπέδων παγκόσμιας υπερπαραγωγής. Από την πλευρά της, η βρετανική χαλυβουργία προειδοποίησε ότι τα μέτρα της Ε.Ε. ενδέχεται να αποτελέσουν υπαρξιακό πλήγμα για έναν ήδη παραπαίοντα τομέα.

Οι ευρωπαίοι παραγωγοί χάλυβα βρέθηκαν στην κορυφή του δείκτη Stoxx 600, με τη Luxembourg-based ArcelorMittal να ενισχύεται κατά 6,6%, τη σουηδική SSAB να προσθέτει 5,3% και τη γερμανική Thyssenkrupp να ανεβαίνει 4,7%.

Αντίθετα, οι μετοχές του κλάδου αυτοκινήτου έκλεισαν με πτώση 2,1%, καθώς επικρατεί εκτεταμένη ανησυχία ότι οι νέοι δασμοί στον χάλυβα θα αυξήσουν το κόστος για τους κατασκευαστές οχημάτων. Η BMW υποχώρησε κατά 8,3%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση στον κλάδο, αφού η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για τα περιθώρια κέρδους λόγω αδύναμων πωλήσεων στην Κίνα. Η Daimler Truck έκλεισε 1,7% χαμηλότερα, ενώ η Mercedes-Benz υποχώρησε κατά 2,9%.

Η Σίγκριντ ντε Φρις, γενική διευθύντρια της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), δήλωσε:

«Δεν αμφισβητούμε την ανάγκη για ένα επίπεδο προστασίας σε έναν βασικό βιομηχανικό κλάδο όπως ο χάλυβας, αλλά θεωρούμε ότι οι παράμετροι που προτείνει η Επιτροπή υπερβαίνουν το αναγκαίο πλαίσιο προστασίας της ευρωπαϊκής αγοράς. Πρέπει να βρούμε μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες των ευρωπαίων παραγωγών και των χρηστών χάλυβα».

Την ίδια στιγμή, η SoftBank εξαγοράζει τη μονάδα ρομποτικής της ABB.

Παράλληλα, ο όμιλος SoftBank πρόκειται να εξαγοράσει το τμήμα ρομποτικής της ελβετικής ABB, σε συμφωνία αξίας 5,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι μετοχές της ABB έκλεισαν προσωρινά με άνοδο 0,8%.

Πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία

Η Γαλλία παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών μετά τη σοκαριστική παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκορνί το πρωί της Δευτέρας – πριν καν παρουσιάσει στην ταραχώδη Εθνοσυνέλευση το σχέδιο προϋπολογισμού, το οποίο έχει ήδη ανατρέψει δύο προηγούμενες βραχύβιες κυβερνήσεις.

Σε μια απρόσμενη εξέλιξη, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έδωσε στον Λεκορνί προθεσμία 48 ωρών για «τελικές συζητήσεις» με τα αντίπαλα κόμματα, σε μια προσπάθεια να ξεπεραστεί το πολιτικό αδιέξοδο. Ο Λεκορνί αναμένεται να ενημερώσει τον Μακρόν το βράδυ της Τετάρτης σχετικά με οποιαδήποτε πιθανή πρόοδο.