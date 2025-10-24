Η Fitch αναβαθμίζει την προοπτική του Ομίλου ΤΙΤΑΝ σε «Θετική», διατηρώντας το BB+

Στην έκθεσή της, η Fitch επισημαίνει τα βελτιωμένα κέρδη και τις ισχυρές ταμειακές ροές του Τιτάνα, που ενισχύουν τον ισολογισμό και ανοίγουν τον δρόμο για πιθανές μελλοντικές αναβαθμίσεις. Κλειδί για τη θετική προοπτική είναι η συνέπεια στην κερδοφορία και στην χρηματοοικονομική πολιτική, καθώς και η ισχυρή παρουσία του σε πολλαπλές αγορές. Η συνετή διαχείριση της μόχλευσης και η βιώσιμη ανάπτυξη παραμένουν βασικοί πυλώνες της ενισχυμένης πιστοληπτικής ικανότητας του Ομίλου.
Η θετική προοπτική αναδεικνύει τη χρηματοοικονομική πειθαρχία και τη βιώσιμη ανάπτυξη του Τιτάνα, ενισχύει την αξιοπιστία του στους επενδυτές και του δίνει τη δυνατότητα να επενδύει και να καινοτομεί.