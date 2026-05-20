HSBC: «Ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες - Αναβαθμίσεις, υψηλά μερίσματα και νέες τιμές στόχοι

Η πρόσφατη ανάλυση της HSBC επαναφέρει τις ελληνικές τράπεζες στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, καθώς η αλλαγή στις προσδοκίες για την πορεία των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας οδηγεί σε αναθεώρηση των εκτιμήσεων για την κερδοφορία του κλάδου την επόμενη τριετία.

Η βρετανική τράπεζα διατηρεί σύσταση «αγορά» για όλες τις συστημικές τράπεζες, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς, και προχωρά σε ανοδική αναθεώρηση των τιμών-στόχων για τη Eurobank και την Πειραιώς, εκτιμώντας ότι το νέο επιτοκιακό περιβάλλον θα ενισχύσει σημαντικά τα καθαρά έσοδα από τόκους.

Σύμφωνα με το νέο σενάριο της HSBC, η ΕΚΤ αναμένεται να προχωρήσει σε αυξήσεις επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, πριν ακολουθήσει αντίστροφη πορεία από τα μέσα του 2027. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κρίσιμη για τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες διαθέτουν υψηλή ευαισθησία στις μεταβολές επιτοκίων λόγω του συνδυασμού καταθέσεων χαμηλού κόστους και δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου.

Αναβαθμισμένες προβλέψεις για κέρδη και έσοδα

Η HSBC αναθεωρεί ανοδικά τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη ανά μετοχή κατά 3% για το 2026 και κατά 5% για το 2027, ενώ διατηρεί σχεδόν αμετάβλητες τις προβλέψεις για το 2028. Οι αναβαθμίσεις αποδίδονται κυρίως στην ενίσχυση των καθαρών εσόδων από τόκους, τα οποία αυξάνονται κατά 2% το 2026 και κατά 4% το 2027 σε επίπεδο κλάδου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς, οι οποίες εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ευαισθησία στις μεταβολές των επιτοκίων και συνεπώς καταγράφουν τις ισχυρότερες θετικές αναθεωρήσεις στις προβλέψεις.

Τράπεζα Πειραιώς: Αναβάθμιση στόχου και ισχυρές αποδόσεις

Για την Τράπεζα Πειραιώς, η HSBC αυξάνει την τιμή-στόχο στα 12,10 ευρώ από 11,70 ευρώ, εκτιμώντας περιθώριο ανόδου 48% από τα 8,17 ευρώ. Προβλέπει καθαρά έσοδα από τόκους 2,020 δισ. ευρώ το 2026, 2,198 δισ. ευρώ το 2027 και 2,289 δισ. ευρώ το 2028.

Τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη εκτιμώνται σε 1,159 δισ. ευρώ το 2026, 1,328 δισ. ευρώ το 2027 και 1,391 δισ. ευρώ το 2028. Ο δείκτης αποτίμησης (P/E) διαμορφώνεται σε 8,6 φορές για το 2026, 7,5 φορές για το 2027 και 7,1 φορές για το 2028.

Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων εκτιμάται στο 15,4% το 2026, στο 16,2% το 2027 και στο 15,4% το 2028, ενώ η μερισματική απόδοση διαμορφώνεται στο 5,4%, 7,1% και 8,1% αντίστοιχα, ενισχύοντας το επενδυτικό αφήγημα της μετοχής.

Εθνική Τράπεζα: Υψηλές αποδόσεις και ισχυρά μερίσματα

Για την Εθνική Τράπεζα, η τιμή-στόχος παραμένει στα 18,45 ευρώ, με περιθώριο ανόδου 34% από τα 13,75 ευρώ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους εκτιμώνται σε 2,238 δισ. ευρώ το 2026, 2,423 δισ. ευρώ το 2027 και 2,420 δισ. ευρώ το 2028.

Τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη προβλέπονται σε 1,264 δισ. ευρώ το 2026, 1,404 δισ. ευρώ το 2027 και 1,397 δισ. ευρώ το 2028. Η τράπεζα διαπραγματεύεται με P/E 9,8 φορές για το 2026, 8,6 φορές για το 2027 και 8,5 φορές για το 2028.

Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων εκτιμάται στο 14,9%, 15,9% και 15% αντίστοιχα, ενώ η μερισματική απόδοση ενισχύεται σημαντικά, από 6,2% το 2026 σε 7,4% το 2027 και 9,3% το 2028, ένα από τα υψηλότερα επίπεδα στην ευρύτερη περιοχή.

Eurobank και Alpha Bank: Σταθερή βελτίωση αποτιμήσεων

Για τη Eurobank, η HSBC ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 4,80 ευρώ από 4,70 ευρώ, με περιθώριο ανόδου 31% από τα 3,66 ευρώ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους εκτιμώνται σε 2,757 δισ. ευρώ το 2026, 2,906 δισ. ευρώ το 2027 και 2,999 δισ. ευρώ το 2028.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώνονται σε 1,635 δισ. ευρώ, 1,734 δισ. ευρώ και 1,778 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Ο δείκτης P/E κινείται μεταξύ 8 και 7 φορές περίπου, ενώ η απόδοση ιδίων κεφαλαίων παραμένει υψηλή, στο 17,2% το 2026.

Η μερισματική απόδοση αναμένεται να ενισχυθεί σταδιακά από 3,3% το 2026 σε 5,5% το 2028.

Για την Alpha Bank, η τιμή-στόχος παραμένει στα 4,85 ευρώ, με περιθώριο ανόδου 36% από τα 3,56 ευρώ. Η HSBC προβλέπει καθαρά έσοδα από τόκους 1,704 δισ. ευρώ το 2026, 1,849 δισ. ευρώ το 2027 και 1,911 δισ. ευρώ το 2028.

Τα καθαρά κέρδη εκτιμώνται σε 954 εκατ. ευρώ, 1,070 δισ. ευρώ και 1,113 δισ. ευρώ, με P/E που υποχωρεί έως τις 6,5 φορές το 2028. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων κινείται γύρω στο 12%, ενώ η μερισματική απόδοση αυξάνεται σταδιακά έως 5,3%.

Συνολική εικόνα κλάδου και προοπτικές

Σε επίπεδο κλάδου, η HSBC αναβαθμίζει την εκτίμηση για την ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή των ελληνικών τραπεζών στο 10% για την περίοδο 2025–2027, από 8% προηγουμένως. Η επίδοση αυτή υπερβαίνει κατά περίπου 3,5 ποσοστιαίες μονάδες τη διάμεση επίδοση των τραπεζών της ευρύτερης περιοχής Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής.

Παράλληλα, ο κλάδος εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με έκπτωση περίπου 15% σε όρους P/E, ενώ οι μερισματικές αποδόσεις εκτιμώνται ότι θα προσεγγίσουν έως και το 7% την περίοδο 2027, στοιχείο που ενισχύει την επενδυτική ελκυστικότητα.

Η HSBC επισημαίνει ωστόσο και κινδύνους, όπως πιθανή αύξηση του γεωπολιτικού ρίσκου, επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας που θα επηρεάσει την πιστωτική επέκταση, ταχύτερη μετακύλιση επιτοκίων στις καταθέσεις, καθώς και ενδεχόμενες πιέσεις από την απόσβεση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.

Παρά τις επιμέρους αβεβαιότητες, η συνολική εικόνα παραμένει θετική: οι ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με την HSBC, εισέρχονται σε φάση όπου η ανάπτυξη στηρίζεται πλέον κυρίως στην οργανική κερδοφορία, την ισχυρή μερισματική πολιτική και τις ακόμη ελκυστικές αποτιμήσεις σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.