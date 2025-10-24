ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων και για φυσικά πρόσωπα
Οικονομία
15:24 - 24 Οκτ 2025

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων και για φυσικά πρόσωπα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 500 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 30 Ιανουαρίου 2026. Το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή εταιρεία.  

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 (Τ+2).

Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360. Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους. Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 20% επί του δημοπρατούμενου ποσού.

Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025.

Για τα έντοκα γραμμάτια δε θα δοθεί καμία προμήθεια.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, το Ελληνικό Δημόσιο θα προχωρήσει στην έκδοση εντόκων γραμματίων 13 εβδομάδων. Η έκδοση θα γίνει με δημοπρασία στην οποία συμμετέχουν οι Βασικοί Διαπραγματευτές των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου. Ως ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί η Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 (Τ+2).

Παράλληλα με τη δημοπρασία, το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή εταιρεία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 Ευρώ. Η τιμή διάθεσης θα είναι η τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price). Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής.

Περίοδος εγγραφών: Από Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 έως και Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρησή τους σε μερίδα του Σ.Α.Τ. Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης, με απαραίτητα δικαιολογητικά την Αστυνομική Ταυτότητα και τον Α.Φ.Μ.

Υπενθυμίζεται ότι, τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα μπορούν να προμηθεύονται κρατικά χρεόγραφα (Έντοκα Γραμμάτια ή Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου) μέσω των Τραπεζών και των Χρηματιστηριακών Εταιριών, σύμφωνα με τις υφιστάμενες συνήθεις διαδικασίες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στις 2,22% οι αποδόσεις των τρίμηνων εντόκων: Ισχυρή ζήτηση με κάλυψη 2,3 φορές
Οικονομία

Στις 2,22% οι αποδόσεις των τρίμηνων εντόκων: Ισχυρή ζήτηση με κάλυψη 2,3 φορές

ΟΔΔΗΧ: Στη δημοπρασία έντοκα γραμμάτια 13 εβδομάδων ύψους 400 εκατ. ευρώ
Οικονομία

ΟΔΔΗΧ: Στη δημοπρασία έντοκα γραμμάτια 13 εβδομάδων ύψους 400 εκατ. ευρώ

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,32% η απόδοση για τα εξάμηνα έντοκα
Οικονομία

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,32% η απόδοση για τα εξάμηνα έντοκα

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία έντοκων γραμματίων ύψους 400 εκατ. ευρώ την Τετάρτη 22 Ιουλίου
Οικονομία

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία έντοκων γραμματίων ύψους 400 εκατ. ευρώ την Τετάρτη 22 Ιουλίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 12:42

Συρία: Δικαστήριο καταδίκασε ερήμην σε θάνατο τον Άσαντ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Ειδήσεις
11/08/2026 - 12:25

Politico: Το «γερασμένο» ηλεκτρικό δίκτυο υπεύθυνο για δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό πυρκαγιών στην Ελλάδα

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:57

ΗΠΑ: Eφετείο ανοίγει τον δρόμο για χιλιάδες αγωγές κατά των Meta, Google, TikTok και Snapchat

Σχόλια Αγοράς
11/08/2026 - 11:44

Χρηματιστήριο: Οι 10 μετοχές που «παρακολουθεί» η Κύκλος Χρηματιστηριακή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:30

Intel: Αυξάνει στα $20 δισ. την έκδοση μετοχών για χρηματοδότηση της ζήτησης για AI

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 11:23

Καλοκαίρι και εφοδιαστική αλυσίδα: Γιατί η συσκευασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:07

Ζελένσκι: Η Ρωσία βομβάρδισε την Ουκρανία με βορειοκορεατικούς πυραύλους

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 10:52

ΔΕΗ: Αποκτά το Prime Status της ISS STOXX με νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση ESG

Τεχνολογία
11/08/2026 - 10:48

Το μανιφέστο του Μαρκ Ζάκερμπεργκ υπόσχεται να «σώσει» την Αμερική με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 10:42

Μικτή εικόνα στις ευρωαγορές - Άνοδος για τις πετρελαϊκές και ενεργειακές εταιρείες

Ειδήσεις
11/08/2026 - 10:26

ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις κάνουν ελάχιστα για τον περιορισμό της τεχνολογικής εξάρτησης από τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 10:22

Ο Τραμπ έφυγε κρυφά από την Τουρκία εν μέσω ιρανικής απειλής - Το σχέδιο διαφυγής με κοντέινερ τροφοδοσίας

Αναλύσεις
11/08/2026 - 10:15

ΧΑ: Πλησιέστερη ισχυρή στήριξη πέριξ των 2570 μονάδων στο σενάριο υποχώρησης του ΓΔ

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 10:03

Μικτά πρόσημα στην Ασία λόγω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
11/08/2026 - 09:40

Ούζο Βαρβαγιάννη: Με όχημα την εξωστρέφεια, η παράδοση 166 ετών συναντά τις νέες αγορές

Ειδήσεις
11/08/2026 - 09:35

Τα κράτη του Κόλπου αποδέχονται μια νέα πραγματικότητα στα Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν έχει τον έλεγχο

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 09:34

Αγροτικές περιοχές: Πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση και την απασχόληση 500 νέων

Ναυτιλία
11/08/2026 - 09:27

Η Star Bulk Carriers ακύρωσε τη συμφωνία αγοράς πλοίων με την Diana Shipping

Ειδήσεις
11/08/2026 - 09:11

Τουλάχιστον 132 νεκροί από τον ισχυρότερο σεισμό που έχει σημειωθεί στην Κολομβία εδώ και χρόνια

Magazino
11/08/2026 - 08:30

Nίκος Καλογερόπουλος (1952-2026): Η αναχώρηση ενός ασυμβίβαστου

Ναυτιλία
11/08/2026 - 08:25

Ελληνική ακτοπλοΐα: Ώρα αποφάσεων για στόλο και χρηματοδότηση

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 08:21

Η UniCredit «χτυπά» τη Commerzbank – Στο βάθος η τραπεζική ενοποίηση της Ευρώπης

Οικονομία
11/08/2026 - 08:17

«Φέσια» του Δημοσίου: Πού εντοπίζονται τα υψηλότερα χρέη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:56

Η Ford επαναπροσδιορίζει τον όρο «Βασική Έκδοση»

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:55

Skoda Elroq: Με ηλεκτρικό DNA

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:53

PEUGEOT 2008: Διευρύνει τη γκάμα του

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:52

Ford και η Geely Auto ενώνουν τις δυνάμεις τους

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:50

PEUGEOT E-208 GTi: Ανησυχίες

Χρηματιστήρια
10/08/2026 - 23:23

«Νευρικότητα» στη Wall Street λόγω της αβεβαιότητας για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Υγεία
10/08/2026 - 23:15

Ο Τραμπ αλλάζει το πρόγραμμα παιδικών εμβολιασμών παρά τις επιστημονικές αντιδράσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ