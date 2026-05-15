Titan: Έγκριση μερίσματος €1,10 ανά μετοχή και νέο ΔΣ

Η Titan S.A. (Euronext Brussels, Paris και Euronext Athens, TITC) ανακοίνωσε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2026, ενέκρινε το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, περιλαμβανομένης της διανομής μικτού μερίσματος ύψους 1,10 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με την απόφαση, ορίστηκαν οι εξής ημερομηνίες για τη διανομή του μερίσματος:

Ημερομηνία αποκοπής: 1 Ιουλίου 2026

Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date): 2 Ιουλίου 2026

Ημερομηνία καταβολής: 7 Ιουλίου 2026

Παράλληλα, η συνέλευση ενέκρινε και την ανανέωση καθώς και την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για θητεία ενός έτους, το οποίο συγκροτείται από τους: Δημήτριο Παπαλεξόπουλο (μη εκτελεστικό μέλος), Ανδρέα Άρτεμη (ανεξάρτητο), Marcel Cobuz (εκτελεστικό), Μιχαήλ Κολακίδη (εκτελεστικό), Χάρη Δαυίδ (ανεξάρτητο), Lyn Grobler (ανεξάρτητο), Πόλα Χατζησωτηρίου (ανεξάρτητο), Λεωνίδα Κανελλόπουλο (εκτελεστικό), Στέλλα Κυριακίδου (ανεξάρτητο), Σταύρο Παντζαρή (ανεξάρτητο), Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου (εκτελεστικό) και Δημήτριο Τσιτσιράγκο (ανεξάρτητο).