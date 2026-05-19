Fitch: Ανάπτυξη 1,7% για την Ελλάδα το 2026 - Στο 120% του ΑΕΠ το χρέος έως το 2030
Οικονομία
21:42 - 19 Μάι 2026

Fitch: Ανάπτυξη 1,7% για την Ελλάδα το 2026 - Στο 120% του ΑΕΠ το χρέος έως το 2030

Reporter.gr Newsroom
Η Fitch Ratings εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 1,7% το 2026, ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,1%. Για το 2027 προβλέπεται ήπια βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων, με την ανάπτυξη να επιταχύνεται στο 1,9% και τον πληθωρισμό να υποχωρεί στο 2,4%.  

Πιο αναλυτικά, παρότι η ελληνική οικονομία διατήρησε σταθερή αναπτυξιακή πορεία την περίοδο 2023-2025, καταγράφοντας ρυθμούς λίγο υψηλότερους του 2% παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές και εμπορικές αναταράξεις, η Fitch θεωρεί ότι φέτος θα υπάρξει επιβράδυνση. Βασικός λόγος, σύμφωνα με τον οίκο, είναι οι επιπτώσεις της κρίσης και των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Προοπτικές ανάπτυξης και σύγκλισης

Σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, η Fitch προβλέπει σταδιακή προσέγγιση των ελληνικών εισοδημάτων προς τα αντίστοιχα των υπόλοιπων χωρών της Ευρωζώνης, με βασικό στήριγμα έναν δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης γύρω στο 2%.

Η εγχώρια ζήτηση αναμένεται να παραμείνει ο βασικός μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας, ενισχυόμενη από:

  • την αύξηση των επενδύσεων,
  • τη σταδιακή βελτίωση των οικονομικών συνθηκών για τα νοικοκυριά,
  • και τη συνεχιζόμενη άνοδο της απασχόλησης

Δημοσιονομική εικόνα και πλεονάσματα

Στο πεδίο των δημόσιων οικονομικών, ο οίκος προβλέπει δημοσιονομικό πλεόνασμα ίσο με 0,8% του ΑΕΠ το 2026 και 0,7% το 2027.

Ειδικότερα, η Fitch αποδίδει τις θετικές αυτές επιδόσεις:

  • στην αυξημένη αποτελεσματικότητα της φορολογικής είσπραξης,
  • στα υψηλότερα διαρθρωτικά έσοδα,
  • καθώς και στον αυστηρό έλεγχο των κρατικών δαπανών.

Αν και αναμένεται μια περιορισμένη δημοσιονομική χαλάρωση λόγω των μέτρων στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση, ο οίκος δεν προβλέπει σημαντική αλλαγή της οικονομικής πολιτικής ενόψει εκλογών, παρά το γεγονός ότι - όπως σημειώνει - υπάρχουν διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια.

Παράλληλα, η Fitch επισημαίνει ότι οι πρόσφατες υπεραποδόσεις των δημόσιων οικονομικών και ο σχεδιασμός του προϋπολογισμού του 2026 καταδεικνύουν ισχυρή προσήλωση της κυβέρνησης στη δημοσιονομική πειθαρχία. Μάλιστα, χαρακτηρίζει την ελληνική δημοσιονομική πολιτική ιδιαίτερα αξιόπιστη, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις επιδόσεις της μεταπανδημικής περιόδου όσο και την ευρύτερη κοινωνική αποδοχή πολιτικών δημοσιονομικής σταθερότητας.

Η πορεία του δημόσιου χρέους

Παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση του ελληνικού χρέους κατά σχεδόν 20 ποσοστιαίες μονάδες μέσα στο 2024 και το 2025, η Fitch υπογραμμίζει ότι το επίπεδό του εξακολουθεί να παραμένει περίπου 2,5 φορές υψηλότερο από τον μέσο όρο των χωρών με αξιολόγηση ΒΒΒ, ο οποίος βρίσκεται κοντά στο 58% του ΑΕΠ.

Ωστόσο, ο οίκος θεωρεί ότι η καθοδική πορεία του χρέους θα συνεχιστεί με ισχυρό ρυθμό και τα επόμενα χρόνια, εκτιμώντας ότι έως το 2030 μπορεί να προσεγγίσει το 120% του ΑΕΠ. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να στηριχθεί στην οικονομική ανάπτυξη και στη διατήρηση υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων ακόμη και μετά το 2027.

Εξωτερικές ανισορροπίες και τραπεζικός τομέας

Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε το 2025, ωστόσο η Fitch προβλέπει νέα αύξησή του φέτος, κυρίως λόγω των υψηλών τιμών της ενέργειας.

Ο οίκος συνδέει το διαχρονικά υψηλό έλλειμμα αφενός με τα χαμηλά επίπεδα αποταμίευσης, αλλά και τις αυξημένες εισαγωγές που απαιτούνται για τη στήριξη των επενδύσεων.

Τέλος, η Fitch εκτιμά ότι ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος θα συνεχίσει να ενισχύεται, επωφελούμενος από την ανθεκτικότητα της οικονομίας, την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη σταδιακή ανάκαμψη της λιανικής αγοράς.

