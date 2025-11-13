Η Ζωή πάντως είχε προειδοποιήσει από το βράδυ των εκλογών

Όπως και αν παρουσιάζεται η επικαιρότητα, δύσκολα μπορεί να κρυφτεί το στοιχείο του σουρεαλισμού (όχι πάντα καλώς εννοούμενου), που κάποιες στιγμές εκδηλώνεται και σε λούμπεν εκδοχές.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, μάλλον άδικα προξένησε εντύπωση η πρόσφατη παρουσίαση του πολιτικού προγράμματος της Πλεύσης Ελευθερίας, σε μία εκδήλωση όπου κυριάρχησε η ΑΙ εκδοχή της Ζωής Κωνσταντοπούλου, σε πολλαπλούς ρόλους και ιδιότητες.

Συμβατό με την εποχή, ομολογουμένως και πάντως, δεν δικαιολογείται η τόσο μεγάλη έκπληξη. Θα όφειλε κανείς άλλωστε να έχει πάντα υπόψη την προειδοποιητική δήλωση της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, το βράδυ των εκλογών του Ιουνίου 2023, όταν είχε εξασφαλίσει την είσοδο στη Βουλή. «Αν είμαστε οκτώ ή εννέα βουλευτές, εγώ κάνω για 100 και οι υπόλοιποι, ο καθένας τους κάνει για άλλους 20», είχε δηλώσει. Συνεπώς οι δεκάδες ΑΙ περσόνες της πρόσφατης παρουσίασης ήταν μάλλον μία εκδήλωση μετριοπάθειας…