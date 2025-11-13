ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Ζωή πάντως είχε προειδοποιήσει από το βράδυ των εκλογών
Ανεμοδείκτης
12:43 - 13 Νοε 2025

Η Ζωή πάντως είχε προειδοποιήσει από το βράδυ των εκλογών

Άγγελος Κωβαίος
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Όπως και αν παρουσιάζεται η επικαιρότητα, δύσκολα μπορεί να κρυφτεί το στοιχείο του σουρεαλισμού (όχι πάντα καλώς εννοούμενου), που κάποιες στιγμές εκδηλώνεται και σε λούμπεν εκδοχές.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, μάλλον άδικα προξένησε εντύπωση η πρόσφατη παρουσίαση του πολιτικού προγράμματος της Πλεύσης Ελευθερίας, σε μία εκδήλωση όπου κυριάρχησε η ΑΙ εκδοχή της Ζωής Κωνσταντοπούλου, σε πολλαπλούς ρόλους και ιδιότητες.

Συμβατό με την εποχή, ομολογουμένως και πάντως, δεν δικαιολογείται η τόσο μεγάλη έκπληξη. Θα όφειλε κανείς άλλωστε να έχει πάντα υπόψη την προειδοποιητική δήλωση της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, το βράδυ των εκλογών του Ιουνίου 2023, όταν είχε εξασφαλίσει την είσοδο στη Βουλή. «Αν είμαστε οκτώ ή εννέα βουλευτές, εγώ κάνω για 100 και οι υπόλοιποι, ο καθένας τους κάνει για άλλους 20», είχε δηλώσει. Συνεπώς οι δεκάδες ΑΙ περσόνες της πρόσφατης παρουσίασης ήταν μάλλον μία εκδήλωση μετριοπάθειας…

View this post on Instagram

A post shared by Reporter.gr (@reporter.gr)

Τελευταία τροποποίηση στις 13/11/2025 - 15:57
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/05/2026 - 14:33

Μακρόν: Κάλεσμα για πιο προσιτή ηλεκτρική ενέργεια για πολίτες και επιχειρήσεις

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/05/2026 - 14:28

Προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης: Προχωρά και η σύνδεση του 6ου Προβλήτα του ΟΛΘ

Νομίσματα
26/05/2026 - 14:24

Σε χαμηλό 9μήνου η μεταβλητότητα του Bitcoin – Τα ΑΙ altcoins στο επίκεντρο

Τεχνολογία
26/05/2026 - 14:23

HWiPT Annual Summit 2026 με θέμα «AI, Data & Cyber Readiness» - Οι ομιλητές

Ειδήσεις
26/05/2026 - 14:16

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Αθήνα αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου για τις παράνομες επιδοτήσεις

Ειδήσεις
26/05/2026 - 14:08

Ο σοσιαλιστής τραπεζίτης που προσέλαβε η Βενεζουέλα για να διορθώσει τα οικονομικά της - Η σχέση του με την Ελλάδα

Ανεμοδείκτης
26/05/2026 - 13:47

Ο Άδωνις θέλει Ανδρουλάκη, αλλά παινεύει Τσίπρα

Ειδήσεις
26/05/2026 - 13:45

ΑΣΕΠ: Το ΦΕΚ της προκήρυξης 2ΓΒ/2026 για 4.747 θέσεις μονίμων στο Δημόσιο

Εμπορεύματα
26/05/2026 - 13:39

Ενισχύεται το Brent μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν εντείνοντας την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/05/2026 - 13:38

Aegean: Ρεκόρ ζήτησης για το τριήμερο – Πού ταξιδεύουν οι Έλληνες

Ειδήσεις
26/05/2026 - 13:33

Τι είναι οι Συμφωνίες του Αβραάμ και γιατί είναι απίθανο να μπουν στη συμφωνία με το Ιράν

Ειδήσεις
26/05/2026 - 13:28

Βέλγιο: Σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο – Αναφορές για αρκετά θύματα

Ειδήσεις
26/05/2026 - 13:24

Υπό πίεση Ουάσινγκτον και Τεχεράνη: Μέρος της διαπραγμάτευσης οι νέες εχθροπραξίες

Άλλοι Αρθρογράφοι
26/05/2026 - 13:14

Ο πατριωτισμός ως λαϊκιστική ρητορική: Η περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/05/2026 - 13:09

ΕΛΙΤΗΕ: 5 προτάσεις για να μην τεθεί σε κίνδυνο η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 13:08

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιταχύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρά αποτελέσματα για το 2025

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/05/2026 - 13:05

Τσάφος: Τριπλασιάστηκαν οι επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας μετά το 2019

Magazino
26/05/2026 - 12:52

Tα ΕΛΤΑ αφιερώνουν νέα σειρά γραμματοσήμων στα Μουσεία Σύγχρονης Τέχνης της Ελλάδας

Περιβάλλον
26/05/2026 - 12:51

Μαρίνα Φλοίσβου – JURASSIC SEAS: Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
26/05/2026 - 12:47

Σημαντική διάκριση για το Δήμο Κιμώλου στα Tourism Awards 2026

Τεχνολογία
26/05/2026 - 12:45

Λάβατε email για παραβίαση των προσωπικών δεδομένων σας; Προσοχή στις παγίδες

Ανεμοδείκτης
26/05/2026 - 12:43

Επικαλούμαστε το δικαίωμα της σιωπής

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 12:41

Νέος εμπορικός διευθυντής στην εταιρεία Μαλτέζος ο Ιωάννης Βουλγαρίδης

Ειδήσεις
26/05/2026 - 12:39

Bank of America: Ανθεκτική η Ευρώπη στη δομημένη χρηματοδότηση

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
26/05/2026 - 12:29

Τουρισμός δύο ταχυτήτων: Αυξήθηκαν τα έσοδα στα καταλύματα, υποχώρησε η εστίαση

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
26/05/2026 - 12:17

ΥΠΑΑΤ: Κανένας εφησυχασμός το καλοκαίρι για την ευλογιά των αιγοπροβάτων - Να τελειώσουμε με τη νόσο

Πολιτική
26/05/2026 - 12:09

Ο λόγος που το ΠΑΣΟΚ ψήφισε «παρών» στην ανανέωση της θητείας του Στουρνάρα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/05/2026 - 12:07

Στάσσης: Η ΑΜΚ αφετηρία για τη νέα ΔΕΗ - Στρατηγικές επενδύσεις σε δίκτυα ενέργειας και data centers

Πολιτική
26/05/2026 - 12:03

Αποστάσεις Ασλανίδη από Καρυστιανού – Προτεραιότητα η δικαστική διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών.

Υγεία
26/05/2026 - 11:58

«Καμπανάκι» από τον ΕΟΦ για την παράνομη διαφήμιση φαρμάκων απώλειας βάρους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ