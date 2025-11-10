Πολιτική
22:20 - 10 Νοε 2025

Κωνσταντοπούλου: Η «ψηφιακή Ζωή» παρουσίασε το πρόγραμμα της Πλεύσης Ελευθερίας

Reporter.gr Newsroom
Μια διαφορετική και άκρως καινοτόμα παρουσίαση του προγράμματος της Πλεύσης Ελευθερίας πραγματοποίησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, επιλέγοντας να αφήσει την… τεχνητή εκδοχή της να πάρει τον λόγο.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της Τεχνόπολης στο Γκάζι, με τίτλο «Ο Άνθρωπος Μπροστά». Ωστόσο, επί σκηνής δεν βρέθηκε η ίδια η πρόεδρος του κόμματος, αλλά η AI Ζωή, ένα δημιούργημα Τεχνητής Νοημοσύνης, που υποδέχτηκε το κοινό φορώντας λευκό ταγέρ και… δανεισμένη φωνή.

«Δεν έχω φωνή, δανείστηκα τη δική της»

Η εικονική εκδοχή της Κωνσταντοπούλου συστήθηκε στους προσκεκλημένους και παραδέχτηκε με χιούμορ: «Δεν έχω φωνή, δανείστηκα τη δική της». Από τις πίσω σειρές, η πραγματική Ζωή Κωνσταντοπούλου παρακολουθούσε το εγχείρημα, εποπτεύοντας το πρωτότυπο πείραμα.

Με ένα ακόμη λεκτικό παιχνίδι, η ψηφιακή Ζωή διευκρίνισε πως, «κομματικά, είμαι πιστή στις εργοστασιακές μου ρυθμίσεις, δεν κοιτάω ούτε αριστερά ούτε δεξιά».

Η κα Κωνσταντοπούλου υπογράμμισε αρχικά ότι το κόμμα της θα στηρίξει την «κατάργηση του ηλικιακού ορίου εκλογιμότητας και την εναρμόνιση του δικαιώματος του εκλέγειν με το δικαίωμα του εκλέγεσθαι».

«Σήμερα, ψηφίζουν οι νέοι από την ηλικία των 17 ετών, όμως δεν μπορούν να εκλεγούν. Αυτό τελειώνει. Δικαίωμα εκλέγεσθαι αποκτούν όλοι οι πολίτες που έχουν δικαίωμα εκλέγειν και οι νέοι 17-25 ετών θα μπορούν να εκπροσωπούν τους συνομηλίκους και τους συμπολίτες τους στη Βουλή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρόεδρος του κόμματος υπογράμμισε πως ο βασικός στόχος είναι «να φέρουμε τον άνθρωπο μπροστά» και να οικοδομηθεί ένα μοντέλο διακυβέρνησης με πραγματική δημοκρατία, ισότητα και διαφάνεια.

Οικονομικά μέτρα και κοινωνική πολιτική

Το πρόγραμμα της Πλεύσης Ελευθερίας προβλέπει αποκατάσταση του 13ου και 14ου μισθού, κατάργηση άδικων φόρων όπως ο ΕΝΦΙΑ και μείωση του ΦΠΑ. Παράλληλα, περιλαμβάνει μισθολογική ενίσχυση των εργαζομένων σε υγεία και παιδεία, με στόχο «την αξιοπρέπεια εκείνων που κρατούν όρθια την κοινωνία».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση της οικογένειας και των μητέρων, στον αγροτικό τομέα και την πρωτογενή παραγωγή, καθώς και στη δημιουργία ενός κοινωνικού κράτους που δεν αφήνει κανέναν πίσω.

Δικαιοσύνη και θεσμικές αλλαγές

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου παρουσίασε προτάσεις για αποκατάσταση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, κατάργηση της βουλευτικής και υπουργικής ασυλίας, αλλά και τέλος στους διορισμούς της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την κυβέρνηση.

«Ήρθε η ώρα για ισότητα για όλες και για όλους. Καμία ασυλία, κανένα προνόμιο», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας την ανάγκη για Συντακτική Συνέλευση και νέο Σύνταγμα, που θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα, την άμεση συμμετοχή των πολιτών και την πλήρη διάκριση των εξουσιών.

Αναφερόμενη στα φερόμενα σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε ότι, εάν το κόμμα της αναλάβει κυβερνητικές ευθύνες, θα διεκδικήσει την επιστροφή των χρημάτων που, όπως είπε, «έχουν κατασπαταληθεί στον αγροτικό τομέα και στις επιδοτήσεις», ακόμη και μέσω αστικών δικαστικών διαδικασιών.

Κλείνοντας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανέλαβε πως το όραμα της Πλεύσης Ελευθερίας είναι μια ζωντανή Βουλή, με παρόντες και ενεργούς βουλευτές, και δημοκρατικές παρεμβάσεις από την ίδια την κοινωνία.
«Εμείς δεν αστειευόμαστε. Μιλάμε για πραγματική δημοκρατία, αυτή που φοβάται το σύστημα», σημείωσε, καταχειροκροτούμενη από το κοινό.

