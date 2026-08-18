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Θαλάσσια πάρκα και εκλογές
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13:40 - 18 Αυγ 2026

Θαλάσσια πάρκα και εκλογές

Reporter.gr Newsroom
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Η συγκυρία επιβάλλει την προσοχή και την εγρήγορση όλων των πολιτικών δυνάμεων, με αφορμή την τουρκική πρωτοβουλία για την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων, που περιλαμβάνουν τμήματα των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Δύσκολα δεν θα υπάρξει συνέχεια και ο χρόνος στον οποίο όλα αυτά συμβαίνουν είναι κρίσιμος. Η εξέλιξη πυροδότησε μία πολιτική αντιπαράθεση που μπορεί να θεωρείται αναμενόμενη, όμως χρησιμότερη θα ήταν μία ψυχραιμία και - στον βαθμό του εφικτού - μία συνεννόηση.

Από μία άλλη άποψη όμως, ήδη ακούγονται ψίθυροι για το πώς τα θαλάσσια πάρκα θα μπορούσαν να επιδράσουν στο πολιτικό μας σκηνικό. Ορισμένες πηγές επιμένουν μάλιστα, ότι αναλόγως των εξελίξεων, τα σχέδια της Τουρκίας θα μπορούσαν να αποτελέσουν αφορμή για ανατροπή των δεσμεύσεων του Πρωθυπουργού και επίσπευση των εκλογών…

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