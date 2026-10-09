Ο Στίβεν Κινγκ περιέλαβε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Πέραν αυτών όμως, όταν σχόλια για την πρέσβειρα, με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, κάνει και ένας συγγραφέας του διαμετρήματος του Στίβεν Κινγκ, μάλλον σημαίνει ότι η υπόθεση είναι και θα παραμείνει σοβαρή.
Σε ανάρτησή του στο Χ, με εμφανώς ειρωνική διάθεση ο θρυλικός συγγραφέας τρόμου – δημιουργός, μεταξύ άλλων της «Λάμψης» – και με 6,6 εκατ. ακολούθους στο X, ανέβασε μια φωτογραφία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τη συνόδευσε με τη φράση «Κάτω από το κρεβάτι σου… ή μέσα στην ντουλάπα σου…» – εκεί δηλαδή που κρύβονται τέρατα πάσης φύσεως στις ιστορίες τρόμου….
{https://x.com/StephenKing/status/2108286092160254246?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2108286092160254246%7Ctwgr%5E52e0d86cd8c190c903c4f81337e1e1f383071e24%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.protagon.gr%2Fepikairotita%2Fistories-politikis-elafrotitas-1063-2-44343454139}