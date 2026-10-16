ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανάκαμψη στα ασιατικά χρηματιστήρια με ώθηση από το rebound στις τεχνολογικές μετοχές
Χρηματιστήρια
09:56 - 16 Οκτ 2026

Ανάκαμψη στα ασιατικά χρηματιστήρια με ώθηση από το rebound στις τεχνολογικές μετοχές

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Οι αγορές στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού ανέκαμψαν την Παρασκευή (16/10), μετά τις ισχυρές απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, όταν οι επενδυτές προχώρησαν σε μαζικές πωλήσεις τεχνολογικών μετοχών, καθώς τα ερωτήματα σχετικά με το υψηλό χρέος της εταιρείας υπολογιστικού νέφους CoreWeave ενίσχυσαν τις ανησυχίες για τη χρηματοδότηση που τροφοδοτεί την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei ενισχύθηκε 1,66% στις 65,496.00 μονάδες, ενώ και ο S&P ASX 200 στην Αυστραλία κέρδισε 1% στις 8,806.70 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng σημείωσε μικρή άνοδο 0,13% στις 3,684.01 μονάδες. Στον αντίποδα, στην ηπειρωτική Κίνα ο Shanghai Composite υποχώρησε 0,64% στις 3,684.01 μονάδες.

Στη Νότια Κορέα τώρα, ο Kospi σημείωσε σημαντική άνοδο 2,05% στις 5,668.05 μονάδες, ενώ σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Παρασκευής και ο ινδικός δείκτης Nifty που κέρδισε 0,51% στις 23,115.20 μονάδες.

«Rebound» για τις τεχνολογικές μετοχές

Οι ασιατικές τεχνολογικές μετοχές σημείωσαν άνοδο την Παρασκευή, ανακάμπτοντας από τις ισχυρές απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, εν μέσω ανησυχιών για τη χρηματοδότηση της τεχνητής νοημοσύνης και την εντεινόμενη ανταγωνιστικότητα στον κλάδο των ημιαγωγών.

Ειδικότερα, στην Ιαπωνία, η SoftBank Group ενισχύθηκε κατά 1,92%, ενώ η Tokyo Electron, κατασκευάστρια εξοπλισμού για την παραγωγή ημιαγωγών, σημείωσε άνοδο σχεδόν 2%. Η Advantest κατέγραψε κέρδη 1,89%, ενώ η ιαπωνική κατασκευάστρια εταιρεία τσιπ μνήμης Kioxia σημείωσε άλμα 6%.

Στο Χονγκ Κονγκ, η Alibaba ενισχύθηκε κατά 3,1% και η Tencent κατέγραψε άνοδο 2,2%.

Στη Νότια Κορέα, η SK Hynix σημείωσε κέρδη 2,85% και η Samsung Electronics ενισχύθηκε κατά 2,38%. Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών της χώρας εξετάζει την εντατικοποίηση της παρακολούθησης της αγοράς, μετά την πτώση σχεδόν 8% που κατέγραψε την Πέμπτη (15/10) ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης Kospi, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/2026 - 09:57
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μαζικό sell-off στα ασιατικά χρηματιστήρια με φόντο τσιπ και πληθωρισμό ΗΠΑ: Βουτιά 7,3% για Kospi
Χρηματιστήρια

Μαζικό sell-off στα ασιατικά χρηματιστήρια με φόντο τσιπ και πληθωρισμό ΗΠΑ: Βουτιά 7,3% για Kospi

Ανοδική αντίδραση στα ασιατικά χρηματιστήρια με ώθηση από τις μετοχές ημιαγωγών
Χρηματιστήρια

Ανοδική αντίδραση στα ασιατικά χρηματιστήρια με ώθηση από τις μετοχές ημιαγωγών

Ασιατικές αγορές: «Βουτιά» άνω του 6% για τον Kospi, πιέσεις και στο Τόκιο
Χρηματιστήρια

Ασιατικές αγορές: «Βουτιά» άνω του 6% για τον Kospi, πιέσεις και στο Τόκιο

Ασία: Σημαντικές απώλειες για τον Kospi με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να παραμένει στο επίκεντρο
Χρηματιστήρια

Ασία: Σημαντικές απώλειες για τον Kospi με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να παραμένει στο επίκεντρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
16/10/2026 - 11:28

25ο NAVIGATOR Forum: Οι μεγάλες προκλήσεις και οι αποφάσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον της ναυτιλίας

Πολιτική
16/10/2026 - 11:27

Ούτε ένα «αντίο» για την Κίμπερλι – Τέλος θητείας χωρίς τις καθιερωμένες φιλοφρονήσεις

Χρηματιστήρια
16/10/2026 - 11:22

Σε θετικό έδαφος κινούνται οι ευρωαγορές - Ανάκαμψη για τον τεχνολογικό κλάδο

Πολιτική
16/10/2026 - 11:13

Παρέμβαση Γ. Μανιάτη στην Κομισιόν: «Έως 3,8 δισ. € τα δυνητικά οφέλη της Ελλάδας από τα Ανοιχτά Δεδομένα»

Οικονομία
16/10/2026 - 11:11

ΙΟΒΕ: Περαιτέρω μικρή ενίσχυση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία τον Σεπτέμβριο

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
16/10/2026 - 11:10

Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής: Η συμβολή της Βιομηχανίας Τροφίμων & Ποτών στην υγιεινή διατροφή από την παιδική ηλικία

Σχόλια Αγοράς
16/10/2026 - 11:07

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο οι τράπεζες μετά την υποχώρηση – Τα τεχνικά επίπεδα για τις μετοχές

Ειδήσεις
16/10/2026 - 10:59

Συνάντηση ΕΕ – Κίνας στην Μπανγκόκ: Συμφωνία για τακτικό διάλογο σε μακροοικονομικά ζητήματα

Πολιτική
16/10/2026 - 10:52

Γεωργιάδης: Το κόμμα Σαμαρά τείνει να γίνει γκροτέσκο - Δεν υπάρχει ΝΔ χωρίς τον Κώστα Καραμανλή

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/10/2026 - 10:44

Tesla Roadster: Έτοιμο το αυτοκίνητο που... πετάει, έπειτα από μία δεκαετία καθυστερήσεων (videos)

Ειδήσεις
16/10/2026 - 10:40

Reuters: Περιορισμοί στο Starshield της SpaceX με απόφαση του Λευκού Οίκου – Τι αλλάζει για την Ουκρανία

Ειδήσεις
16/10/2026 - 10:30

Μακελειό σε δημοτικό στο Όρεγκον: Η 21η μαζική δολοφονία στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2026

Πολιτική
16/10/2026 - 10:21

Κεραμέως: Επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε 500.000 εργαζομένους - Ποιους κλάδους αφορά

Ειδήσεις
16/10/2026 - 10:18

Γκιλφόιλ: Ο Τραμπ την «αδειάζει», ο Βανς καταδικάζει και η απειλή για ηχητικό 16 λεπτών που ταράζει τον Λευκό Οίκο

Επιχειρήσεις
16/10/2026 - 10:16

myBusinessSupport: Άνοιξε η πλατφόρμα για τον α’ κύκλο του ειδικού σχήματος στήριξης για τις επιχειρήσεις της ΠΕ Ρεθύμνου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
16/10/2026 - 10:13

Ο Όμιλος Softweb επενδύει σε νέες εγκαταστάσεις στην Αθήνα

Αναλύσεις
16/10/2026 - 10:05

ΧΑ: Στις 2590 μονάδες η πλησιέστερη αντίσταση για το ΓΔ

Χρηματιστήρια
16/10/2026 - 09:56

Ανάκαμψη στα ασιατικά χρηματιστήρια με ώθηση από το rebound στις τεχνολογικές μετοχές

Ναυτιλία
16/10/2026 - 09:55

Δύο Χρυσά Βραβεία για την PCT στα Environmental Awards 2026

Πολιτική
16/10/2026 - 09:48

Πιερρακάκης: Η εποχή του φθηνού και άφθονου κεφαλαίου έχει παρέλθει

Πολιτική
16/10/2026 - 09:44

ΠΑΣΟΚ: 506.586 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά κινδυνεύουν να μη δουν ολόκληρη την αύξηση

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
16/10/2026 - 09:36

Sani/Ikos: Άνοδος εσόδων και επενδύσεις €355,8 εκατ. με επίκεντρο τη βιώσιμη πολυτελή φιλοξενία

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
16/10/2026 - 09:23

Εξορύξεις: Προτάσεις του ΣΜΕ για την αναθεώρηση του μεταλλευτικού κανονισμού

Ειδήσεις
16/10/2026 - 09:11

ifo: Επιδεινώνεται το κλίμα στον κλάδο της κατασκευής κατοικιών στη Γερμανία

Φορολογία
16/10/2026 - 09:05

ΑΑΔΕ: Ψηφιακό δίχτυ ελέγχου με AI, ΜΙΔΑ και ηλεκτρονικά τιμολόγια – Το σχέδιο για το 2027

Πολιτική
16/10/2026 - 08:24

Έντονο παρασκήνιο στη Σύνοδο Κορυφής: Ενεργειακό κόστος και ETS2 διχάζουν την ΕΕ – Τι ζητά η Αθήνα

Ειδήσεις
16/10/2026 - 08:20

Η Κέιτι Ζακαρία επιβεβαιώνει ότι δεν πέρασε τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου

Ειδήσεις
16/10/2026 - 08:11

Το Truth Social του Τραμπ καταγράφει απότομη πτώση στην επισκεψιμότητα

Αναλύσεις
16/10/2026 - 08:08

Capital Maritime Finance: Ανοίγει νέο κεφάλαιο για την ναυτιλία στην Αθήνα, με ζήτηση ρεκόρ €1,1 δισ.

Ειδήσεις
16/10/2026 - 08:00

Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν: Πρώτη κοινή δημόσια εμφάνιση μετά την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ