Ανάκαμψη στα ασιατικά χρηματιστήρια με ώθηση από το rebound στις τεχνολογικές μετοχές

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Οι αγορές στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού ανέκαμψαν την Παρασκευή (16/10), μετά τις ισχυρές απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, όταν οι επενδυτές προχώρησαν σε μαζικές πωλήσεις τεχνολογικών μετοχών, καθώς τα ερωτήματα σχετικά με το υψηλό χρέος της εταιρείας υπολογιστικού νέφους CoreWeave ενίσχυσαν τις ανησυχίες για τη χρηματοδότηση που τροφοδοτεί την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei ενισχύθηκε 1,66% στις 65,496.00 μονάδες, ενώ και ο S&P ASX 200 στην Αυστραλία κέρδισε 1% στις 8,806.70 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng σημείωσε μικρή άνοδο 0,13% στις 3,684.01 μονάδες. Στον αντίποδα, στην ηπειρωτική Κίνα ο Shanghai Composite υποχώρησε 0,64% στις 3,684.01 μονάδες.

Στη Νότια Κορέα τώρα, ο Kospi σημείωσε σημαντική άνοδο 2,05% στις 5,668.05 μονάδες, ενώ σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Παρασκευής και ο ινδικός δείκτης Nifty που κέρδισε 0,51% στις 23,115.20 μονάδες.

«Rebound» για τις τεχνολογικές μετοχές

Οι ασιατικές τεχνολογικές μετοχές σημείωσαν άνοδο την Παρασκευή, ανακάμπτοντας από τις ισχυρές απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, εν μέσω ανησυχιών για τη χρηματοδότηση της τεχνητής νοημοσύνης και την εντεινόμενη ανταγωνιστικότητα στον κλάδο των ημιαγωγών.

Ειδικότερα, στην Ιαπωνία, η SoftBank Group ενισχύθηκε κατά 1,92%, ενώ η Tokyo Electron, κατασκευάστρια εξοπλισμού για την παραγωγή ημιαγωγών, σημείωσε άνοδο σχεδόν 2%. Η Advantest κατέγραψε κέρδη 1,89%, ενώ η ιαπωνική κατασκευάστρια εταιρεία τσιπ μνήμης Kioxia σημείωσε άλμα 6%.

Στο Χονγκ Κονγκ, η Alibaba ενισχύθηκε κατά 3,1% και η Tencent κατέγραψε άνοδο 2,2%.

Στη Νότια Κορέα, η SK Hynix σημείωσε κέρδη 2,85% και η Samsung Electronics ενισχύθηκε κατά 2,38%. Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών της χώρας εξετάζει την εντατικοποίηση της παρακολούθησης της αγοράς, μετά την πτώση σχεδόν 8% που κατέγραψε την Πέμπτη (15/10) ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης Kospi, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.