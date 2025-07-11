Ρωσία: Κατέρριψε 155 ουκρανικά ντρόουν - Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από τις επιθέσεις

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Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν την Παρασκευή (11/7) ότι νυχτερινές επιθέσεις με ντρόουν από την Ουκρανία είχαν στόχο τη Μόσχα και δεκάδες άλλες περιοχές της Ρωσίας, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και ζημιές σε γεωργική επιχείρηση στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Οι ρωσικές αεροπορικές άμυνες κατέρριψαν 155 ουκρανικά ντρόουν, συμπεριλαμβανομένων 11 που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω Telegram.

Τρία από τα τέσσερα αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη ρωσική πρωτεύουσα, το Domodedovo, το Vnukovo και το Zhukovsky, ανέστειλαν προσωρινά τις πτήσεις τους, αλλά αργότερα τις συνέχισαν, ανακοίνωσε αργά την Πέμπτη (10/7) η ρωσική αεροπορική αρχή Rosaviatsia.

Ένα ντρόουν συνετρίβη στο έδαφος μιας γεωργικής επιχείρησης στην περιοχή Lipetsk, προκαλώντας μια μικρή πυρκαγιά σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας ένα άλλο, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Igor Artamonov στο Telegram.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν τέσσερα ντρόουν πάνω από την περιοχή Lipetsk, που βρίσκεται στη νοτιοδυτική Ρωσία.