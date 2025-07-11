ΕΖΑ: Στον «αφρό» ανάπτυξης η Πειραϊκή Μπύρα - Πώς η τοπικότητα δίνει ώθηση

Δυναμική πορεία καταγράφει η «Πειραϊκή», η μπύρα με ισχυρή σφραγίδα τοπικότητας που έχει τοποθετήσει στην αγορά η Ελληνική Ζυθοποιια Αταλάντης (ΕΖΑ) από τον περασμένο Μάρτιο.

«Το επίκεντρο της επανακυκλοφορίας ήταν εξαρχής ο Πειραιάς», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΖΑ, Νικήτας Ασπιώτης, στο πλαίσιο μιας μεγάλης καλοκαιρινής γιορτής αφιερωμένης στην επανακυκλοφορία της μπύρας ΠΕΙΡΑΪΚΗ, εκεί όπου γεννήθηκε – στον Πειραιά.

Το σήμα που φιλοδοξεί να γίνει το πλέον αγαπημένο των Πειραιωτών διανέμεται αποκλειστικά στον Πειραιά, στα σημεία HORECA, αλλά και στα καταστήματα Σκλαβενίτη της περιοχής. Η απήχηση, όπως επεσήμανε ο κ. Ασπιώτης, είναι ήδη μεγάλη και τα αποτελέσματα πολύ ενθαρρυντικά. Την «Πειραϊκή» σφραγίδα έδωσε, δε, και με πλέον επίσημο τρόπο ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, χαιρετίζοντας την εκδήλωση και αναφερόμενος στην ανάδειξη του Πειραιά μέσα από δράσεις αλλά και προώθηση προϊόντων.

Επέκταση στον Αργοσαρωνικό για την «Πειραϊκή»

Να σημειωθεί ότι στο πλάνο της ΕΖΑ είναι μια λελογισμένη ανάπτυξη με τοπική αναφορά «Θα πάμε και στον Αργοσαρωνικό και τη Σαλαμίνα», ανέφερε ο κ. Ασπιώτης καθώς τα μέρη αυτά έχουν πολλούς Πειραιώτες που τη ζητούν επίμονα, σημείωσε. Ωστόσο, προς το παρόν, δεν προβλέπεται επέκταση σε μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη. «Δεν είναι στις άμεσες προτεραιότητές μας. Προς το παρόν, στόχος μας είναι να εδραιώσουμε την «Πειραϊκή» ως την κατεξοχήν μπύρα του Πειραιά», σημείωσε.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΖΑ απέκτησε τη συνταγή και το εμπορικό σήμα της Πειραϊκής μέσω πλειστηριασμού το 2024 και την εισήγαγε ξανά στην αγορά πριν από μερικούς μήνες.

Το προϊόν λανσαρίστηκε στην τελευταία HORECA ως η Μπύρα του Πειραιά, η αυθεντική μπύρα της πόλης αποτυπώνοντας τη γεύση της παραδοσιακής ελληνικής ζυθοποιίας με εκλεκτό κριθάρι και λυκίσκο υψηλής ποιότητας. Με ιστορία που συνδέεται με τον Πειραιά, η «Πειραϊκή» απέσπασε θετικά σχόλια και ανέδειξε την αγάπη του κοινού για τις μπύρες με χαρακτήρα και παράδοση, με βάση όσα αναφέρει η ΕΖΑ.

Η πορεία της ΕΖΑ παρά την κάμψη της αγοράς

Στο μεταξύ η ΕΖΑ, παρά τη γενικότερη αρνητική συγκυρία, λόγω πτώσης της εστίασης, κινείται ανοδικά. Να σημειωθεί ότι οι γεωπολιτικές αναταράξεις, η πληθωριστική πίεση που κουρεύει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών αλλά και ο σχετικά δροσερός καιρός μέχρι το Μάιο έχουν πιέσει σημαντικά την εστίαση που αποτελεί βασικό κανάλι διάθεσης της μπύρας και όπου βέβαια έχει δώσει έμφαση και η ΕΖΑ το τελευταίο διάστημα. Συγκεκριμένα η εστίαση κατά άλλους κινείται στο -15 με 20% ενώ με βάση πιο αισιόδοξες άλλες προβλέψεις έχει πτώση κοντά στο -9%. Ωστόσο η ΕΖΑ εμφανίζει σημαντική άνοδο πωλήσεων. «Η ΕΖΑ τρέχει με +7% στο εξάμηνο», τόνισε ο κ. Ασπιώτης. «Πάμε καλά όταν η αγορά είναι πτωτική», σημείωσε.

Σχολιάζοντας τους λόγους της πτωτικής τάσης, ο κ. Ασπιώτης ανέφερε δύο βασικούς παράγοντες: «Ο κακός καιρός στο πεντάμηνο και η ακρίβεια στην εστίαση». Παρόλα αυτά, ο Ιούνιος έδειξε σημάδια ανάκαμψης. «Είμαστε αισιόδοξοι», προσθέτει, σημειώνοντας πως: «Ποντάρουμε σε έναν καλό Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, με την ώθηση από τον τουρισμό. Ο Οκτώβριος θα δείξει. Αν πάει καλά, μπορεί να ισοφαρίσει το κακό πρώτο πεντάμηνο».

«Η κατανάλωση μπύρας είναι ψυχολογία», επεσήμανε ο κ. Ασπιώτης, φέρνοντας ως παράδειγμα την ανάκαμψη της αγοράς μόλις σταμάτησαν οι εχθροπραξίες στο Ισραήλ μετά από 12 ημέρες.

Στο μεταξυ ιδιαίτερη δυναμική καταγράφουν τα νέα προϊόντα της ΕΖΑ, με την η Pils Hellas να παραμένει το best seller, με τον κ. Ασπιώτη να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο προσθήκης και νέων κωδικών το επόμενο διάστημα. «Έρχονται κι άλλα προϊόντα», ανέφερε, προσθέτοντας πως «σύντομα θα γίνουν οι ανακοινώσεις».

Ιταλικός αέρας

Επίσης, με βάση όσα ανέφερε ο κ. Ασπιώτης η ΕΖΑ ποντάρει, επίσης, σε ένα άλλο τοπικό «σήμα» την MENABREA., μια ιστορική και premium ιταλική μπύρα με υψηλή αναγνωρισιμότητα στην Ιταλία. Ήδη, έχει προωθηθεί σε πολλά ιταλικά εστιατόρια με στόχο την περαιτέρω διείσδυση στο εκτεταμένο δίκτυο των εν λόγω ιταλικών και μεσογειακών σημείων εστίασης ανά τη χώρα. Να σημειωθεί ότι από το Μάιο η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ) έχει ξεκινήσει τη στρατηγική της συνεργασία για την αποκλειστική διανομή στην Ελλάδα της ιστορικής ιταλικής ζυθοποιίας MENABREA. «Πιστή στην αποστολή της να προσφέρει στους Έλληνες καταναλωτές μπύρες υψηλής ποιότητας και ξεχωριστού χαρακτήρα, η ΕΖΑ εμπλουτίζει το διεθνές της portfolio με την La 150° Bionda, την εμβληματική premium lager της MENABREA» είχε αναφέρει η ΕΖΑ το Μάιο με το λανσάρισμα της Μπύρας λέγοντας ότι:

«Η MENABREA La 150° Bionda ξεχωρίζει για το λαμπερό ξανθό χρώμα, τον πλούσιο και σταθερό αφρό, τη μαλακή, ισορροπημένη γεύση με περιεκτικότητα 4,8% σε αλκοόλ. Ζυθοποιείται με φυσικό αλπικό νερό και εκλεκτές πρώτες ύλες, ακολουθώντας μια παραδοσιακή συνταγή που αντανακλά τη ζυθοποιητική δεξιοτεχνία πέντε γενεών. Η συνεργασία ενισχύει δυναμικά το διεθνές χαρτοφυλάκιο της ΕΖΑ, αντανακλώντας τη στρατηγική της εταιρείας να προσφέρει κορυφαίες ετικέτες που αναβαθμίζουν την εμπειρία του καταναλωτή στην ελληνική αγορά».

Να σημειωθεί ότι το 2024 το EBITDA της ΕΖΑ ανήλθε σε €2,8 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 55%, ενώ τα Κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων επανήλθαν σε οριακά θετικό πρόσημο, βελτιωμένα κατά € 1 εκ., ενισχύοντας τις λειτουργικές ταμειακές ροές.

Μάλιστα, οι πωλήσεις φιάλης και βαρελιού στην εγχώρια αγορά αυξήθηκαν με διψήφιο ποσοστό – ρυθμός ανάπτυξης μεγαλύτερος σε σχέση με την αγορά μπύρας για το 2024, γεγονός που ώθησε την αύξηση της κερδοφορίας.

Ο τζίρος της ΕΖΑ το 2024 διαμορφώθηκε στα 29 εκατ. ευρώ, έναντι 31,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, καθώς η εταιρεία προχώρησε σε περιορισμό της παραγωγής, στοχεύοντας να παραμείνει κάτω από το όριο των 200.000 εκατόλιτρων, ώστε να επωφεληθεί από μειωμένο ΕΦΚ. Αν και το εργοστάσιο της Αταλάντης έχει δυνατότητα παραγωγής έως και 800.000 εκατόλιτρα, η διοίκηση επέλεξε να «κόψει» όγκους για φορολογικούς λόγους, αποφεύγοντας μια επιπλέον επιβάρυνση περίπου 12,5 εκατ. ευρώ, η οποία θα προέκυπτε αν η παραγωγή έπιανε τα 300.000 εκατόλιτρα.

Στρατηγική με καινοτόμα προϊόντα

Παράλληλα, με βάση τη διοίκηση, μια νέα δυναμική εποχή ανάπτυξης ξεκίνησε για την ΕΖΑ το 2025, με στρατηγικές επενδύσεις που ενισχύουν τη θέση της στην αγορά μπύρας. Η εταιρεία προχώρησε στη διάθεση καινοτόμων προϊόντων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προτιμήσεις των καταναλωτών. Τα νέα προϊόντα είναι η PILS HELLAS Radler 2%, η PILS HELLAS 0,0% και η A Toda Madre που έρχονται να εμπλουτίσουν το χαρτοφυλάκιό της, προσφέροντας περισσότερες επιλογές με έμφαση στην ποιότητα, τη γεύση και τη διαφοροποίηση. Ταυτόχρονα, αφού απέκτησε μετά από πλειστηριασμό για το «σήμα» την ΠΕΙΡΑΪΚΗ, την κυκλοφορεί και πάλι «ξυπνώντας» μνήμες στους ρέκτες του ζύθου. Πρόκειται για μια μοναδική μπύρα Αργής Ωρίμανσης με έντονα τοπικό χαρακτήρα που θα διανέμεται στον Πειραιά, από όπου ξεκίνησε, σε μια αποθήκη της Δραπετσώνας, από τον φαρμακοποιό Αλέξανδρο Κουμάντο, έναν από τους πρωτοπόρους του κλάδου της μικροζυθοποιίας στη χώρα μας.

Με τις συγκεκριμένες κινήσεις, σύμφωνα με τη διοίκηση, η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να καινοτομεί και να αναπτύσσεται, πιστή στην αποστολή της να παράγει μπύρες υψηλής ποιότητας.

Εμφαση στις premium συσκευασίες και στη HORECA

Παράλληλα «ποντάρει» και στις πωλήσεις premium συσκευασιών, όπως το βαρέλι και το γυάλινο μπουκάλι, που κατέγραψαν διψήφιο ποσοστό αύξησης.

Όσον αφορά το εμπορικό σκέλος, περίπου το 75% των πωλήσεων της ΕΖΑ προέρχεται από σούπερ μάρκετ και μικρά σημεία λιανικής, ενώ το υπόλοιπο 25% αφορά την αγορά HoReCa (ξενοδοχεία και εστίαση).

Να σημειωθεί ότι η εταιρεία με τις δύο νέες ετικέτες Pils Hellas, τη Radler και την Pils Hellas 0.0, ενίσχυσε την παρουσία της στην κατηγορία της μπύρας χωρίς αλκοόλ, που σήμερα καλύπτει μόλις το 3% της συνολικής αγοράς, αλλά εμφανίζει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης.