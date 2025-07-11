Μητσοτάκης: H Ελλάδα δεν αποτελεί ανοιχτή οδό διέλευσης για παράνομους μετανάστες - Χρειαζόμαστε ενιαία ευρωπαϊκή απάντηση

Δηλώσεις στη Bild για το μεταναστευτικό έκανε την Παρασκευή (11/7) ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και «δικαιολογεί» τα σκληρά μέτρα που λαμβάνει η Ελλάδα.

Στα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση για την αύξηση των παράνομων μεταναστευτικών από τη Λιβύη διαμηνύοντας ότι «η Ελλάδα δεν αποτελεί μία ανοιχτή οδό διέλευσης» αναφέρεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε δηλωσή του στην εφημερίδα Bild.

Όπως αναφέρει απευθυνόμενος στα δίκτυα διακίνηση παράνομων μεταναστών «το ταξίδι είναι επικίνδυνο, το αποτέλεσμα αβέβαιο και τα χρήματα που καταβάλλονται στους διακινητές τελικά χάνονται άσκοπα. Οι παράνομες είσοδοι δεν θα οδηγούν σε νόμιμη εγκατάσταση».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός τονίζει, επίσης, ότι χρειάζεται και «μια ενιαία ευρωπαϊκή απάντηση» αναφέροντας χαρακτηριστικά:.

«Η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη σε μια δίκαιη και αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων οδών μετανάστευσης, αλλά η τρέχουσα κατάσταση απαιτεί άμεση δράση. Και αυτό δεν είναι μόνο ευθύνη της Ελλάδας, είναι και ευθύνη της Ευρώπης».