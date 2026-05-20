Ρωσία και Κίνα ανασχεδιάζουν τον ενεργειακό χάρτη εν μέσω πολέμου με το Ιράν
10:11 - 20 Μάι 2026

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε στο Πεκίνο την Τετάρτη (20/5) για να συναντηθεί με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζιπίνγκ, με τον επί μακρόν «παγωμένο» αγωγό φυσικού αερίου Power of Siberia 2 να βρίσκεται στην ατζέντα, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν διαταράσσει τις ενεργειακές προμήθειες.

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε την Τρίτη ότι το έργο «θα συζητηθεί διεξοδικά μεταξύ των ηγετών».

Ο σχεδιαζόμενος αγωγός μήκους 2.600 χιλιομέτρων θα μεταφέρει 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως από τα κοιτάσματα Γιαμάλ της Ρωσίας προς την Κίνα μέσω Μογγολίας. Η Μόσχα και το Πεκίνο υπέγραψαν νομικά δεσμευτικό μνημόνιο για την προώθηση της κατασκευής τον Σεπτέμβριο του 2025, όμως ζητήματα όπως η τιμολόγηση, οι όροι χρηματοδότησης και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης παραμένουν άλυτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το CNBC, η Κίνα επιθυμεί οι τιμές για τον νέο αγωγό να ευθυγραμμιστούν με τις εγχώριες ρωσικές τιμές, περίπου 120-130 δολάρια ανά 1.000 κυβικά μέτρα, ενώ η Μόσχα επιδιώκει όρους πιο κοντά σε εκείνους του Power of Siberia 1, που σύμφωνα με αναλυτές θα υπερδιπλασίαζαν αυτό το ποσό.

Η Κίνα αποτελεί σημαντικό αγοραστή ρωσικής ενέργειας, με τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου να αυξάνονται κατά 35% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με επίσημα τελωνειακά στοιχεία.

Ο προτεινόμενος επιπλέον αγωγός θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς το υφιστάμενο σύστημα Power of Siberia 1, το οποίο παραδίδει περίπου 38 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου ετησίως στην Κίνα, ενώ οι δύο χώρες συμφώνησαν να επεκτείνουν περαιτέρω την ετήσια δυναμικότητά του.

Ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν, που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, έχει ουσιαστικά οδηγήσει στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, διαταράσσοντας το ήμισυ των εισαγωγών πετρελαίου της Κίνας και σχεδόν το ένα τρίτο των προμηθειών της σε LNG.

Παρότι αυτό το ενεργειακό σοκ δημιουργεί νέα κίνητρα για το Πεκίνο να εξετάσει έναν επιπλέον χερσαίο αγωγό που θα παρακάμπτει πλήρως τα θαλάσσια «σημεία συμφόρησης», οι αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς το κατά πόσο αυτό θα αλλάξει τη διαπραγματευτική στάση της Κίνας.

Η Κίνα διαθέτει περίπου 1,23 δισεκατομμύρια βαρέλια αποθεμάτων αργού πετρελαίου στην ξηρά — ποσότητα επαρκή για περίπου 92 ημέρες διυλιστικών αναγκών, σύμφωνα με τη senior analyst της Kpler, Muyu Xu. Παράλληλα, η εγχώρια παραγωγή φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 2,7% τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους, ενώ πρόσθετες προμήθειες προέρχονται από αγωγούς της Κεντρικής Ασίας, πέραν του ρωσικού συστήματος.

Οι εξαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη έχουν καταρρεύσει μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, με τη κρατική ενεργειακή εταιρεία Gazprom να βλέπει τις αποστολές της να μειώνονται κατά 44% πέρυσι, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών.

Το Power of Siberia 2, λόγω της κλίμακάς του, θα μπορούσε να αφήσει τη Μόσχα επικίνδυνα εξαρτημένη από έναν μόνο πελάτη, ενώ το Πεκίνο θα αντάλλασσε την ευαλωτότητα της θαλάσσιας διαδρομής μέσω Ορμούζ με εξάρτηση από ρωσικά ελεγχόμενη ενέργεια, δήλωσε ο Michael Feller, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Geopolitical Strategy.

«Μια συμφωνία θα σηματοδοτούσε όχι μόνο εμπιστοσύνη, αλλά και μια απόφαση ότι η αλληλεξάρτηση είναι ασφαλέστερη από την εναλλακτική», πρόσθεσε ο Feller. «Για τον υπόλοιπο κόσμο, αυτό θα έκανε τη σινορωσική σχέση ακόμη πιο δύσκολο να διαρραγεί».

