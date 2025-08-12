ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ινδία: Ο πληθωρισμός λιανικής υποχώρησε στο 1,55% τον Ιούλιο
Ειδήσεις
16:01 - 12 Αυγ 2025

Ινδία: Ο πληθωρισμός λιανικής υποχώρησε στο 1,55% τον Ιούλιο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πληθωρισμός λιανικής στην Ινδία τον Ιούλιο υποχώρησε κάτω από το 2% για πρώτη φορά σε οκτώ χρόνια, λόγω της πτώσης των τιμών των τροφίμων.

Ο ετήσιος πληθωρισμός λιανικής επιβραδύνθηκε στο 1,55% τον Ιούλιο σε σύγκριση με 2,10% τον Ιούνιο, και κάτω από το 1,76% της δημοσκόπησης του Reuters. Το ποσοστό αυτό ήταν το χαμηλότερο από τον Ιούνιο του 2017, σύμφωνα με κυβερνητική δήλωση, και κάτω από το όριο ανοχής της Τράπεζας της Ινδίας (RBI) που είναι 2%-6%.

«Αυτά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό είναι σύμφωνα με τις προσδοκίες», δήλωσε ο Madan Sabnavis, οικονομολόγος της Bank of Baroda, προσθέτοντας ότι ο αντίκτυπος στην απόφαση της RBI για την πολιτική της θα είναι περιορισμένος. Υπενθυμίζεται ότι η κεντρική τράπεζα μείωσε τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό για το τρέχον οικονομικό έτος από 3,7% σε 3,1% κατά τη συνεδρίασή της νωρίτερα αυτόν το μήνα.

Ορισμένοι οικονομολόγοι αναμένουν ότι ο χαμηλός πληθωρισμός και ο αντίκτυπος των δασμών στην ανάπτυξη θα αφήσουν περιθώρια για μια άλλη μείωση των επιτοκίων.

Οι τιμές των τροφίμων ήταν ο κύριος παράγοντας της δραστικής πτώσης του πληθωρισμού τους τελευταίους οκτώ μήνες. Οι τιμές τον Ιούλιο μειώθηκαν κατά 1,76% σε σύγκριση με την αναθεωρημένη πτώση 1,01% τον Ιούνιο.

Οι τιμές των λαχανικών μειώθηκαν κατά 20,69% σε σύγκριση με τη μείωση 19% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο, ενώ οι τιμές των οσπρίων μειώθηκαν κατά 13,76% σε σύγκριση με τη μείωση 12% τον προηγούμενο μήνα.

Τέλος, σημειώνεται ότι η πτώση των τιμών των τροφίμων αρχίζει να πλήττει τους αγρότες, ανέφερε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Citibank για την Ινδία, Samiran Chakraborty, σε σημείωμα που δημοσίευσε νωρίτερα αυτόν το μήνα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΗΠΑ: Στο 2,7% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο – Μικρότερη άνοδος από τις προβλέψεις
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Στο 2,7% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο – Μικρότερη άνοδος από τις προβλέψεις

ΥΠΠΟ: Επιχορηγήσεις ύψους €2 εκατ. και παροχή αιγίδας για θεατρικές παραγωγές
Ειδήσεις

ΥΠΠΟ: Επιχορηγήσεις ύψους €2 εκατ. και παροχή αιγίδας για θεατρικές παραγωγές

Εφιαλτική νύχτα στην Αχαΐα - Στις φλόγες η βιομηχανική ζώνη - Κλειστή η Εθνική
Ειδήσεις

Εφιαλτική νύχτα στην Αχαΐα - Στις φλόγες η βιομηχανική ζώνη - Κλειστή η Εθνική

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Eurobank: Επίσημη έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας της στην Ινδία
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Eurobank: Επίσημη έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας της στην Ινδία

ΗΑΕ: Επενδύσεις «μαμούθ» $5 δισ. στην Ινδία μετά τη συνάντηση με Μόντι
Ειδήσεις

ΗΑΕ: Επενδύσεις «μαμούθ» $5 δισ. στην Ινδία μετά τη συνάντηση με Μόντι

Palowise: Επέκταση στην Ινδία μέσω της συνεργασίας με τη Lumos
Επιχειρήσεις

Palowise: Επέκταση στην Ινδία μέσω της συνεργασίας με τη Lumos

Palowise: Επεκτείνεται στην Ινδία μέσω στρατηγικής συνεργασίας με τη Lumos
Επιχειρήσεις

Palowise: Επεκτείνεται στην Ινδία μέσω στρατηγικής συνεργασίας με τη Lumos

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:41

Χέγκσεθ κατά Ευρώπης: «Άνοιξαν σύνορα και άδειασαν στρατούς» – Προειδοποιεί για αποφάσεις σε ασφάλεια

Ναυτιλία
30/05/2026 - 19:15

Ποσειδώνια 2026: Η κορυφαία ναυτιλιακή έκθεση με μια «ματιά»

Ειδήσεις
30/05/2026 - 18:55

Σενάρια διαδοχής για τον Μερτς πυροδοτούν εσωκομματικές αναταράξεις στο CDU: Στο προσκήνιο ο Βιστ

Υγεία
30/05/2026 - 18:47

Δήμος Αθηναίων: Επαναλειτουργία του ιατρείου διακοπής καπνίσματος – Δωρεάν webinar την Πέμπτη 4/6

Ακίνητα
30/05/2026 - 18:30

Φορέας Επαναμίσθωσης Ακινήτων: Στην τελική ευθεία η ενεργοποίηση του «δίχτυου προστασίας» για 15.000 ευάλωτα νοικοκυριά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
30/05/2026 - 18:00

«Θερισμός» στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 1.000 κατηγορούμενοι στο κύκλωμα των επιδοτήσεων

Οικονομία
30/05/2026 - 17:40

Θεοχάρης για ναυπηγικό κόμβο Ελευσίνας: Επένδυση €1,4 δισ. ευρώ και 10.000 θέσεις εργασίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 17:10

State Department: «Βαθιά απογοήτευση» για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου - Ζητά επανεξέταση της υπόθεσης

Ειδήσεις
30/05/2026 - 16:40

Φλωρίδης από τους Δελφούς: Καμία αλλαγή στον Κώδικα Δικηγόρων χωρίς καθολική συναίνεση

Πολιτική
30/05/2026 - 16:10

Σε τροχιά διάλυσης η Νέα Αριστερά: Ανεξαρτητοποιούνται επτά βουλευτές

Πολιτική
30/05/2026 - 15:41

Δένδιας για Γλέζο και Σάντα: Μία από τις πιο εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα

Πολιτική
30/05/2026 - 15:40

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση με προοδευτική αντιπρόταση

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
30/05/2026 - 15:10

Σύγχρονα μεταλλεία: Το «Mining 4.0» και τα νέα δεδομένα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/05/2026 - 14:50

Τσάφος: Το «σήμα» για τις τιμές του καλοκαιριού για το ρεύμα

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/05/2026 - 14:40

ΠΟΣΠΛΑ: Κανονικά η λειτουργία των λαϊκών αγορών ανήμερα του Αγίου Πνεύματος

Οικονομία
30/05/2026 - 14:10

Έρευνα Eteron: Οικονομική Δικαιοσύνη - Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;

Ειδήσεις
30/05/2026 - 13:35

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα - Ανοίγουμε καθαρούς επενδυτικούς διαδρόμους με αιχμή τα ιδιωτικά κεφάλαια

Οικονομία
30/05/2026 - 13:05

Project Trident: Τριμερής επένδυση €1,35 δισ. Ελλάδας, ΗΠΑ και Ν. Κορέας μετατρέπει την Ελευσίνα σε ναυπηγικό κόμβο

Πολιτική
30/05/2026 - 12:55

Χατζηδάκης: Έρχονται έως 50 δισ. ευρώ από την ΕΕ την περίοδο 2028 – 2034

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:25

Κατατέθηκε στη Βουλή ο Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:11

Γερμανία: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά από αναφορές για drone

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:55

Χέγκσεθ προς συμμάχους στον Ινδο-Ειρηνικό: Αυξήστε τις αμυντικές δαπάνες απέναντι στη Κίνα

Πολιτική
30/05/2026 - 11:35

Ανδρουλάκης: Μαζί για την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:17

Βρετανία: Στη φυλακή ο Έλληνας υπήκοος για υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Ιράν

Πολιτική
30/05/2026 - 10:55

Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου στον Νίκο Ταγαρά

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:30

Τεχεράνη: Το Ορμούζ ανήκει σε Ιράν και Ομάν – Καμία οριστική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:14

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος: Ανησυχία για την εξάπλωση του ατμίσματος στους εφήβους

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:02

Βιομηχανία στην ΕΕ: Πτώση κατανάλωσης ενέργειας, άνοδος των ανανεώσιμων πηγών και του φυσικού αερίου

Εργασιακά
30/05/2026 - 09:58

Η κλιματική «αλλαγή» βαθαίνει το χάσμα των φύλων: Οι γυναίκες πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 23:33

Σε ρυθμούς ρεκόρ η Wall Street – Ο Dow ξεπέρασε το όριο των 51.000 μονάδων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ