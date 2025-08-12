Ινδία: Ο πληθωρισμός λιανικής υποχώρησε στο 1,55% τον Ιούλιο

Ο πληθωρισμός λιανικής στην Ινδία τον Ιούλιο υποχώρησε κάτω από το 2% για πρώτη φορά σε οκτώ χρόνια, λόγω της πτώσης των τιμών των τροφίμων.

Ο ετήσιος πληθωρισμός λιανικής επιβραδύνθηκε στο 1,55% τον Ιούλιο σε σύγκριση με 2,10% τον Ιούνιο, και κάτω από το 1,76% της δημοσκόπησης του Reuters. Το ποσοστό αυτό ήταν το χαμηλότερο από τον Ιούνιο του 2017, σύμφωνα με κυβερνητική δήλωση, και κάτω από το όριο ανοχής της Τράπεζας της Ινδίας (RBI) που είναι 2%-6%.

«Αυτά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό είναι σύμφωνα με τις προσδοκίες», δήλωσε ο Madan Sabnavis, οικονομολόγος της Bank of Baroda, προσθέτοντας ότι ο αντίκτυπος στην απόφαση της RBI για την πολιτική της θα είναι περιορισμένος. Υπενθυμίζεται ότι η κεντρική τράπεζα μείωσε τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό για το τρέχον οικονομικό έτος από 3,7% σε 3,1% κατά τη συνεδρίασή της νωρίτερα αυτόν το μήνα.

Ορισμένοι οικονομολόγοι αναμένουν ότι ο χαμηλός πληθωρισμός και ο αντίκτυπος των δασμών στην ανάπτυξη θα αφήσουν περιθώρια για μια άλλη μείωση των επιτοκίων.

Οι τιμές των τροφίμων ήταν ο κύριος παράγοντας της δραστικής πτώσης του πληθωρισμού τους τελευταίους οκτώ μήνες. Οι τιμές τον Ιούλιο μειώθηκαν κατά 1,76% σε σύγκριση με την αναθεωρημένη πτώση 1,01% τον Ιούνιο.

Οι τιμές των λαχανικών μειώθηκαν κατά 20,69% σε σύγκριση με τη μείωση 19% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο, ενώ οι τιμές των οσπρίων μειώθηκαν κατά 13,76% σε σύγκριση με τη μείωση 12% τον προηγούμενο μήνα.

Τέλος, σημειώνεται ότι η πτώση των τιμών των τροφίμων αρχίζει να πλήττει τους αγρότες, ανέφερε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Citibank για την Ινδία, Samiran Chakraborty, σε σημείωμα που δημοσίευσε νωρίτερα αυτόν το μήνα.