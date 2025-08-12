ΗΠΑ: Στο 2,7% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο – Μικρότερη άνοδος από τις προβλέψεις

Το κύμα του αμερικανικού πληθωρισμού επιταχύνθηκε τον Ιούλιο πιο συγκρατημένα από τις αρχικές εκτιμήσεις, καθώς οι δασμοί του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ άρχισαν να επηρεάζουν την οικονομία.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,2% σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση για τον μήνα και κατά 2,7% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας Εργασίας την Τρίτη. Αυτό συγκρίθηκε με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις της Dow Jones για 0,2% και 2,8%.

Εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, ο δομικός δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,3% για τον μήνα και κατά 3,1% σε σχέση με έναν χρόνο πριν, έναντι των προβλέψεων για 0,3% και 3%. Οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας θεωρούν γενικά ότι ο δομικός πληθωρισμός αποτελεί καλύτερη ένδειξη για τις μακροπρόθεσμες τάσεις.

Αυξημένο κόστος στέγασης

Μια αύξηση 0,2% στο κόστος στέγασης αποτέλεσε τον βασικό λόγο της ανόδου του δείκτη τιμών, ενώ οι τιμές των τροφίμων παρέμειναν αμετάβλητες και η ενέργεια σημείωσε πτώση 1,1%, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (BLS). Οι τιμές για καινούργια οχήματα, τα οποία επηρεάζονται από τους δασμούς, επίσης δεν παρουσίασαν μεταβολή, ενώ τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και φορτηγά αυξήθηκαν κατά 0,5%. Οι υπηρεσίες μεταφορών και ιατρικής περίθαλψης σημείωσαν και οι δύο άνοδο 0,8%.

«Οι δασμοί περιλαμβάνονται στα νούμερα, αλλά προς το παρόν δεν φαίνονται να προκαλούν πανικό», δήλωσε ο πρώην οικονομολόγος του Λευκού Οίκου Τζάρεντ Μπέρνσταϊν στο CNBC. Ο Μπέρνσταϊν υπηρέτησε υπό τον πρώην Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Η έκθεση δημοσιεύεται σε μία κρίσιμη περίοδο τόσο για την οικονομία όσο και για το BLS, το οποίο έχει δεχτεί κριτική από τον Τραμπ για αυτό που ο ίδιος χαρακτηρίζει ως πολιτική προκατάληψη εις βάρος του. Ο Τραμπ απέλυσε τον προηγούμενο διοικητή του BLS μετά από μια αναπάντεχα αδύναμη έκθεση για την απασχόληση τον Ιούλιο, και τη Δευτέρα ανακοίνωσε ότι θα προτείνει για τη θέση τον Ε.Τζ. Αντόνι, γνωστό επικριτή της υπηρεσίας.

Τα σενάρια για τα επιτόκια

Ενώ συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση, οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) παρακολουθούν στενά τους δείκτες πληθωρισμού, καθώς εξετάζουν την επόμενη απόφαση για τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο. Το ερώτημα είναι αν οι δασμοί θα προκαλέσουν μια εφάπαξ αύξηση τιμών ή θα οδηγήσουν σε μια πιο μακροχρόνια άνοδο του πληθωρισμού. Οι οικονομολόγοι συνήθως θεωρούν ότι η επίδραση είναι προσωρινή, όμως το ευρύ φάσμα αγαθών που καλύπτεται από τα μέτρα του Τραμπ έχει προκαλέσει ανησυχίες ότι η επίδραση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο.

Η τιμολόγηση στις αγορές παραγώγων δείχνει ξεκάθαρα προς μια μείωση επιτοκίων από τη Fed τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, μια σειρά από οικονομικά στοιχεία που θα ανακοινωθούν μέχρι τότε θα μπορούσαν να επηρεάσουν τόσο την απόφαση εκείνης της συνεδρίασης όσο και τη μελλοντική πορεία της κεντρικής τράπεζας. Το τελευταίο διάστημα, οι αξιωματούχοι της Fed εκφράζουν αυξανόμενες ανησυχίες για την αγορά εργασίας, κάτι που ενισχύει το ενδεχόμενο μειώσεων επιτοκίων.

Ο ΔΤΚ (Δείκτης Τιμών Καταναλωτή) δεν αποτελεί το βασικό εργαλείο πρόβλεψης πληθωρισμού για τη Fed. Η κεντρική τράπεζα χρησιμοποιεί τον δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών του Υπουργείου Εμπορίου, αλλά τόσο ο ΔΤΚ όσο και ο δείκτης τιμών παραγωγού, που θα ανακοινωθεί την Πέμπτη, συμβάλλουν σε αυτόν τον υπολογισμό.