Εφιαλτική νύχτα στην Αχαΐα - Στις φλόγες η βιομηχανική ζώνη - Κλειστή η Εθνική

Η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη (12/8) στην περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου στην Αχαΐα μαίνεται εκτός ελέγχου, έχοντας πια επεκταθεί σε μεγάλη έκταση, λόγω και των ισχυρών ανέμων. Σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ στις φλόγες έχει παραδοθεί και η Βιομηχανική Περιοχή, με αναφορές για καταστροφές σε εργοστάσια και βιοτεχνίες. Εκκενώνεται η Κάτω Αχαΐα, κλειστή η νέα και η παλαιά εθνική οδός Πατρών-Πύργου.

Λόγω της φωτιάς έχουν ήδη εκκενωθεί τα Βραχναίικα και άλλες 25 περιοχές. Υπάρχουν αναφορές για 3 εγκαυματίες, καμένα σπίτια και επιχειρήσεις.

Όπως έγινε γνωστό, έκλεισε το τμήμα Πατρών - Πύργου μεταξύ των κόμβων Οβρυάς και Κάτω Αχαΐας.

Σε δηλώσεις του νωρίτερα στο ΣΚΑΪ, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, πρόεδρος της κοινότητας Αγίου Στεφάνου Αχαΐας, ανέφερε πως έχουν ήδη καταστραφεί τέσσερα έως πέντε σπίτια.

Ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, κάλεσε τους κατοίκους που έλαβαν μήνυμα από το 112 να εκκενώσουν άμεσα και χαρακτήρισε «δύσκολη» την φωτιά».



«Ξεκίνησε από το Χαϊκάλι αλλά κατευθύνθηκε προς τη ΒΙΠΕ, μπήκε μέσα. Αυτή τη στιγμή καίει την ΒΙΠΕ και γίνεται μεγάλη προσπάθεια να μην καούν τα εργοστάσια και ιδιαίτερα αυτά που έχουν εύφλεκτα υλικά. Κάποια εγκαταλελειμμένα εργοστάσια καίγονται. Αναγκαστήκαμε να αποχωρήσουμε από τη ΒΙΠΕ εμείς γιατί η ατμόσφαιρα ήταν δύσκολη», είπε στο One.



«Η φωτιά έχει κατέβει προς την περιοχή των Βραχναίικων, είναι δυνατός ο άνεμος και το χειρότερο από όλα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μεγάλο μέτωπο στο Πλατάνι της Αχαΐας πάνω από την Πάτρα. Και γίνεται και εδώ εκκένωση. Είναι πιο αραιοκατοικημένη περιοχή αλλά πιο κοντά στην ανατολική πλευρά της Πάτρας και δεν υπάρχουν αρκετές δυνάμεις δυστυχώς, σημείωσε και σε άλλο σημείο ανέφερε πως «η φωτιά έχει ανοίξει σε τρία μέτωπα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 9 μποφόρ, σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα στη μάχη της κατάσβεσης της πυρκαγιάς έχουν «ριχτεί» 140 πυροσβέστες 5 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 41 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος, συνδράμουν 17 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για το συντονισμό τους. Επιπλέον, στις επιχειρήσεις συμβάλλουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του ΟΤΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας υπέστη ελαφρά εγκαύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ δύο ακόμη άτομα χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια λόγω αναπνευστικών προβλημάτων. Τα περιστατικά καταγράφηκαν στην περιοχή Μοιραίικα, όπου ξεκίνησε η φωτιά.

«Δεν επαρκούν» τα εναέρια μέσα δήλωσε ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας

«Δεν είναι καλή η κατάσταση, επεκτείνεται η φωτιά και νότια. Πάει σε οικισμούς καινούργιους και μάλιστα σε οικισμούς που γειτνιάζουν με δασικές εκτάσεις που μπορούν να φτάσουν τη φωτιά πολύ μακριά», ανέφερε ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, για το εν εξελίξει πύρινο μέτωπο.

Συγκεκριμένα, ο κ. Αλεξόπουλος, μιλώντας στο OPEN, είπε ότι η φωτιά απειλεί την Καρυά της Κοινότητας Πετροχωρίου, όπου «πάμε για εκκένωση και εκεί. Εκκενώνουμε συνεχώς οικισμούς».

«Αν επεκταθεί περαιτέρω στο δάσος της Μόβρης, μπορεί να φτάσει στην Ηλεία», τόνισε, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη μεγάλης συνδρομής των εναέριων μέσων, καθώς αυτά που επιχειρούν τώρα «δεν επαρκούν».

Διακοπή κυκλοφορίας στη Ν.Ε.Ο. Πατρών - Πύργου και στην Π.Ε.Ο Πατρών - Πύργου

Η Ολυμπία Οδός ανακοίνωσε ότι, κατόπιν εντολής της Τροχαίας, διακόπηκε η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Νέας Εθνικής Οδού Πατρών – Πύργου, στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Οβρυάς και Κάτω Αχαΐας, εξαιτίας της πυρκαγιάς που μαίνεται στην περιοχή της ΒΙΠΕ Αχαΐας.

Κλειστή παραμένει και η Παλαιά Εθνική Οδός, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με αναστροφή:

Στην Κάτω Αχαΐα για τους οδηγούς που έρχονται από Πύργο.

Στην Οβρυά για όσους κατευθύνονται από Πάτρα προς Πύργο.

Πλατφόρμα για προσωρινή στέγαση πυρόπληκτων

Ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή όσων αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αχαΐα τέθηκε σε λειτουργία στην ιστοσελίδα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε από το υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, με στόχο την εξασφάλιση στέγης για τους πληγέντες, συμπληρωματικά προς τις παροχές που παρέχουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και δήμοι).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν online φόρμα με τα στοιχεία τους, ώστε να εξασφαλιστεί άμεσα προσωρινή διαμονή. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί εδώ