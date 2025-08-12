ΥΠΠΟ: Επιχορηγήσεις ύψους €2 εκατ. και παροχή αιγίδας για θεατρικές παραγωγές

Το Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠΠΟ) ανακοίνωσε επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 2.000.000 ευρώ, μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων, για την ενίσχυση Επαγγελματικών Σχημάτων Θεάτρου. Η δράση αφορά την υλοποίηση θεατρικών παραγωγών, φεστιβάλ, περιοδειών και εκδηλώσεων, στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του προγράμματος «Δημιουργική Ελλάδα – Επιχορηγήσεις Σύγχρονου Πολιτισμού 2025».

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία σε όλη τη χώρα, αναδεικνύοντας αξιόλογες εκδηλώσεις, δράσεις και πρωτοβουλίες σε όλους τους τομείς, ενώ παράλληλα ενισχύει το ενδιαφέρον του κοινού για τις σύγχρονες καλλιτεχνικές μορφές έκφρασης.

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Πάγια πολιτική μας, στο Υπουργείο Πολιτισμού, είναι να στηρίζουμε ουσιαστικά το θέατρο και να βρισκόμαστε δίπλα στους δημιουργούς του. Αυτό πράττουμε, μέσα από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ελλάδα», με επιχορηγήσεις ύψους 2.000.000 ευρώ σε επαγγελματικά σχήματα θεάτρου, για να υλοποιήσουν παραγωγές, φεστιβάλ, περιοδείες και εκδηλώσεις. Μέσω του Μητρώου των Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού κατατίθενται οι υποψηφιότητες, ενώ ανεξάρτητη γνωμοδοτική επιτροπή ειδικών και εμπειρογνωμόνων αξιολογεί και προτείνει τα σχήματα και το ποσό της επιχορήγησης. Ενισχύουμε έμπρακτα την εξωστρέφεια της ελληνικής θεατρικής δημιουργίας σε ευρύτερα κοινά και εξασφαλίζουμε στους δημιουργούς βέλτιστες συνθήκες για τη διάχυση του έργου και της έμπνευσής τους, καθιστώντας τον Πολιτισμό παράγοντα κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης και διασφαλίζοντας απασχόληση στον δημιουργικό τομέα».

Ο υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσονας Φωτήλας, ανέφερε: «Χαιρετίζω με ιδιαίτερη χαρά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των επιχορηγήσεων για θεατρικές παραγωγές και περιοδείες στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ελλάδα». Το Υπουργείο Πολιτισμού για άλλη μια χρονιά στηρίζει με συνέπεια και διαφάνεια τους ανθρώπους του θεάτρου, ώστε να μεταφέρουν τις ιδέες και τις εικόνες τους, όχι μόνο σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά και στο εξωτερικό. Η στήριξη αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσής μας να ενισχύσουμε το θέατρο ως ζωτικό πυλώνα της πολιτισμικής ζωής της χώρας. Το θέατρο έχει τη μοναδική ικανότητα να κινητοποιεί την ψυχή και τη σκέψη μας. Μέσα από τον λόγο, την εικόνα και τη ζωντανή διάδραση, μας προκαλεί να αναμετρηθούμε με διαχρονικά ερωτήματα, να αμφισβητήσουμε στερεότυπα και να αναζητήσουμε νέες οπτικές. Ταυτόχρονα, μας προσφέρει την ανεξάντλητη χαρά της συλλογικής εμπειρίας: κάθε χειροκρότημα, κάθε ανάσα που μοιραζόμαστε στις σκοτεινές αίθουσες, ενισχύει την αίσθηση του ανήκειν και της κοινότητας. Στους μήνες που έρχονται, όταν ξανασυναντηθούμε στις σκηνές των ελληνικών θεάτρων, ας εισέλθουμε με ανοιχτές καρδιές και ανήσυχα πνεύματα. Ας επιτρέψουμε στις παραστάσεις των δημιουργών μας να μας ταξιδέψουν, να μας αφυπνίσουν, να μας κάνουν να ονειρευτούμε και να δράσουμε. Κάθε νέος θεατρικός θίασος, κάθε περιοδεία στην περιφέρεια και στα νησιά, αντανακλά την ποικιλία και τον πλούτο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς».

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Θεάτρου, αποτελούμενη από τους:

Ιωάννη Παπαδάκη - Μετζικώφ (Ζωγράφο - Σκηνογράφο - Ενδυματολόγο) Πρόεδρο

Γαβριέλλα-Πηνελόπη Τριανταφύλλη (Διευθύντρια Καλλιτεχνικού Προγραμματισμού & Παραγωγής, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος) Αντιπρόεδρο

Δρ. Αμαλία Κοντογιάννη (Δόκτωρα Θεατρολογίας / Προϊσταμένη του Τμήματος Καλλιτεχνικού Έργου και Δραματολογίου του ΚΘΒΕ) μέλος

Δρ. Κωνσταντίνο Μπούρα (Θεατρολόγο - Μεταφρασεολόγο - Κριτικό) μέλος

Ιωάννη Μαργαρίτη (Σκηνοθέτη) μέλος

Ανδρέα Σκούρτη (Αρχιτέκτονα, Σκηνογράφο, Αναπληρωτή Καθηγητή και Διευθυντή του Τμήματος Σκηνογραφίας στην Royal Central School of Speech and Drama - University of London) μέλος και

Πηνελόπη (Πέγκυ) Σταθακοπούλου (Ηθοποιό) μέλος

εξέτασε τα 249 αιτήματα που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. Από αυτά, 113 έλαβαν θετική εισήγηση για επιχορήγηση — μερική και όχι πλήρη κάλυψη του κόστους παραγωγής — με προτεραιότητα την εξασφάλιση αμοιβής των συμμετεχόντων καλλιτεχνών. Από τα εγκεκριμένα σχήματα, τα 57 έλαβαν και αιγίδα.