ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΥΠΠΟ: Επιχορηγήσεις ύψους €2 εκατ. και παροχή αιγίδας για θεατρικές παραγωγές
Ειδήσεις
15:44 - 12 Αυγ 2025

ΥΠΠΟ: Επιχορηγήσεις ύψους €2 εκατ. και παροχή αιγίδας για θεατρικές παραγωγές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠΠΟ) ανακοίνωσε επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 2.000.000 ευρώ, μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων, για την ενίσχυση Επαγγελματικών Σχημάτων Θεάτρου. Η δράση αφορά την υλοποίηση θεατρικών παραγωγών, φεστιβάλ, περιοδειών και εκδηλώσεων, στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του προγράμματος «Δημιουργική Ελλάδα – Επιχορηγήσεις Σύγχρονου Πολιτισμού 2025».

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία σε όλη τη χώρα, αναδεικνύοντας αξιόλογες εκδηλώσεις, δράσεις και πρωτοβουλίες σε όλους τους τομείς, ενώ παράλληλα ενισχύει το ενδιαφέρον του κοινού για τις σύγχρονες καλλιτεχνικές μορφές έκφρασης.

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Πάγια πολιτική μας, στο Υπουργείο Πολιτισμού, είναι να στηρίζουμε ουσιαστικά το θέατρο και να βρισκόμαστε δίπλα στους δημιουργούς του. Αυτό πράττουμε, μέσα από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ελλάδα», με επιχορηγήσεις ύψους 2.000.000 ευρώ σε επαγγελματικά σχήματα θεάτρου, για να υλοποιήσουν παραγωγές, φεστιβάλ, περιοδείες και εκδηλώσεις. Μέσω του Μητρώου των Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού κατατίθενται οι υποψηφιότητες, ενώ ανεξάρτητη γνωμοδοτική επιτροπή ειδικών και εμπειρογνωμόνων αξιολογεί και προτείνει τα σχήματα και το ποσό της επιχορήγησης. Ενισχύουμε έμπρακτα την εξωστρέφεια της ελληνικής θεατρικής δημιουργίας σε ευρύτερα κοινά και εξασφαλίζουμε στους δημιουργούς βέλτιστες συνθήκες για τη διάχυση του έργου και της έμπνευσής τους, καθιστώντας τον Πολιτισμό παράγοντα κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης και διασφαλίζοντας απασχόληση στον δημιουργικό τομέα».

Ο υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσονας Φωτήλας, ανέφερε: «Χαιρετίζω με ιδιαίτερη χαρά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των επιχορηγήσεων για θεατρικές παραγωγές και περιοδείες στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ελλάδα». Το Υπουργείο Πολιτισμού για άλλη μια χρονιά στηρίζει με συνέπεια και διαφάνεια τους ανθρώπους του θεάτρου, ώστε να μεταφέρουν τις ιδέες και τις εικόνες τους, όχι μόνο σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά και στο εξωτερικό. Η στήριξη αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσής μας να ενισχύσουμε το θέατρο ως ζωτικό πυλώνα της πολιτισμικής ζωής της χώρας. Το θέατρο έχει τη μοναδική ικανότητα να κινητοποιεί την ψυχή και τη σκέψη μας. Μέσα από τον λόγο, την εικόνα και τη ζωντανή διάδραση, μας προκαλεί να αναμετρηθούμε με διαχρονικά ερωτήματα, να αμφισβητήσουμε στερεότυπα και να αναζητήσουμε νέες οπτικές. Ταυτόχρονα, μας προσφέρει την ανεξάντλητη χαρά της συλλογικής εμπειρίας: κάθε χειροκρότημα, κάθε ανάσα που μοιραζόμαστε στις σκοτεινές αίθουσες, ενισχύει την αίσθηση του ανήκειν και της κοινότητας. Στους μήνες που έρχονται, όταν ξανασυναντηθούμε στις σκηνές των ελληνικών θεάτρων, ας εισέλθουμε με ανοιχτές καρδιές και ανήσυχα πνεύματα. Ας επιτρέψουμε στις παραστάσεις των δημιουργών μας να μας ταξιδέψουν, να μας αφυπνίσουν, να μας κάνουν να ονειρευτούμε και να δράσουμε. Κάθε νέος θεατρικός θίασος, κάθε περιοδεία στην περιφέρεια και στα νησιά, αντανακλά την ποικιλία και τον πλούτο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς».

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Θεάτρου, αποτελούμενη από τους:

  • Ιωάννη Παπαδάκη - Μετζικώφ (Ζωγράφο - Σκηνογράφο - Ενδυματολόγο) Πρόεδρο
  • Γαβριέλλα-Πηνελόπη Τριανταφύλλη (Διευθύντρια Καλλιτεχνικού Προγραμματισμού & Παραγωγής, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος) Αντιπρόεδρο
  • Δρ. Αμαλία Κοντογιάννη (Δόκτωρα Θεατρολογίας / Προϊσταμένη του Τμήματος Καλλιτεχνικού Έργου και Δραματολογίου του ΚΘΒΕ) μέλος
  • Δρ. Κωνσταντίνο Μπούρα (Θεατρολόγο - Μεταφρασεολόγο - Κριτικό) μέλος
  • Ιωάννη Μαργαρίτη (Σκηνοθέτη) μέλος
  • Ανδρέα Σκούρτη (Αρχιτέκτονα, Σκηνογράφο, Αναπληρωτή Καθηγητή και Διευθυντή του Τμήματος Σκηνογραφίας στην Royal Central School of Speech and Drama - University of London) μέλος και
  • Πηνελόπη (Πέγκυ) Σταθακοπούλου (Ηθοποιό) μέλος

εξέτασε τα 249 αιτήματα που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. Από αυτά, 113 έλαβαν θετική εισήγηση για επιχορήγηση — μερική και όχι πλήρη κάλυψη του κόστους παραγωγής — με προτεραιότητα την εξασφάλιση αμοιβής των συμμετεχόντων καλλιτεχνών. Από τα εγκεκριμένα σχήματα, τα 57 έλαβαν και αιγίδα.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/08/2025 - 16:53
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εφιαλτική νύχτα στην Αχαΐα - Στις φλόγες η βιομηχανική ζώνη - Κλειστή η Εθνική
Ειδήσεις

Εφιαλτική νύχτα στην Αχαΐα - Στις φλόγες η βιομηχανική ζώνη - Κλειστή η Εθνική

Σύγκρουση κινεζικού πολεμικού με σκάφος της κινεζικής ακτοφυλακής κατά την καταδίωξη Φιλιππινέζων
Ναυτιλία

Σύγκρουση κινεζικού πολεμικού με σκάφος της κινεζικής ακτοφυλακής κατά την καταδίωξη Φιλιππινέζων

Γερμανία: Σε αχαρτογράφητα νερά οι σχέσεις με το Ισραήλ μετά την απόφαση Μερτς για αναστολή παροχής όπλων
Ειδήσεις

Γερμανία: Σε αχαρτογράφητα νερά οι σχέσεις με το Ισραήλ μετά την απόφαση Μερτς για αναστολή παροχής όπλων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έκκληση Δούκα στη Μενδώνη για διάσωση του κινηματογράφου «Παλάς» στο Παγκράτι
Αυτοδιοίκηση

Έκκληση Δούκα στη Μενδώνη για διάσωση του κινηματογράφου «Παλάς» στο Παγκράτι

Μενδώνη: Eνα μεγαλειώδες μακεδονικό μνημείο αποκαλύπτεται με την αποκατάσταση της γεωμετρίας του Τύμβου Καστά
Ειδήσεις

Μενδώνη: Eνα μεγαλειώδες μακεδονικό μνημείο αποκαλύπτεται με την αποκατάσταση της γεωμετρίας του Τύμβου Καστά

Μενδώνη: Συνδέουμε τα μνημεία της Θεσσαλονίκης με τις ανάγκες μίας σύγχρονης πόλης
Πολιτική

Μενδώνη: Συνδέουμε τα μνημεία της Θεσσαλονίκης με τις ανάγκες μίας σύγχρονης πόλης

Υπουργείο Πολιτισμού: Επέκταση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Ηετιώνειας Πύλης, στον Πειραιά
Ειδήσεις

Υπουργείο Πολιτισμού: Επέκταση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Ηετιώνειας Πύλης, στον Πειραιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 23:33

Σε ρυθμούς ρεκόρ η Wall Street – Ο Dow ξεπέρασε το όριο των 51.000 μονάδων

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:22

Πούτιν: Δεν ήταν δικό μας το drone στη Ρουμανία – Ψέμα πως απειλούμε την Ευρώπη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:12

Θεσσαλία: Στη φυλακή για βιασμό ο πρώην περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:52

Εμπλουτισμένο ουράνιο – Το καλύτερο διαπραγματευτικό «χαρτί» του Ιράν

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:33

Πίεση Πούτιν στην Αρμενία να διαλέξει μεταξύ ΕΕ και Ευρασιατικής Ένωσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:21

Άκαρπη η σύσκεψη Τραμπ στο Situtation Room – Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
29/05/2026 - 22:06

Πέθανε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:00

Πώς να στηρίξουμε ουσιαστικά τα παιδιά στις Πανελλήνιες

Πολιτική
29/05/2026 - 21:44

Παυλόπουλος: Τεχνητή Νοημοσύνη και Απονομή Δικαιοσύνης – Τα όρια της τεχνολογίας στο Κράτος Δικαίου

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:30

Ομοσπονδιακός δικαστής «παγώνει» το σχέδιο Τραμπ για ταμείο αποζημιώσεων $1,776 δισ.

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:17

Πέταξε στα 8,49 μ. ο Μίλτος Τεντόγλου – Νέα κορυφαία επίδοση παγκοσμίως

Υγεία
29/05/2026 - 21:15

Γιατί η γυμναστική στο σπίτι είναι το «κλειδί» για την αυτονομία μετά τα 65

Πολιτική
29/05/2026 - 20:56

Ανδρουλάκης: Ένας δρόμος υπάρχει για την πολιτική αλλαγή, το ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
29/05/2026 - 20:37

Εξώδικο της RealPolls στον Δουδωνή – «Δεν τα υπολόγισαν καλά», απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
29/05/2026 - 20:19

ΕΕ: Βήμα προς την Ένωση Κεφαλαιαγορών – Υπέρ οι έξι μεγαλύτερες οικονομίες

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:58

Χανιά: Έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους μετά από επεισόδιο με επιβάτη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:40

Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη - Τεχνίτης του ΔΕΔΔΗΕ υπέστη εγκαύματα

Πολιτική
29/05/2026 - 19:38

Μανιάτης: Η Κομισιόν ανατρέπει τους τουρκικούς ισχυρισμούς – Τα έργα υποδομών που χρηματοδοτεί η ΕΕ είναι νόμιμα

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:22

Οι όροι του Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν – Τι απαντά η Τεχεράνη

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 19:19

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές – Κερδισμένες οι αμυντικές εταιρείες

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:07

Αττική: «Ασφυκτιούν» οι δρόμοι λόγω της εξόδου των εκδρομέων – Πού καταγράφονται καθυστερήσεις

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:53

Ερντογάν: Κάποιοι δεν μπορούν να χωνέψουν την Άλωση της Κωνσταντινούπολης - Εμείς τη σώσαμε

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 18:49

Noval Property: Λήξη ένατης περιόδου εκτοκισμού πράσινου κοινού ομολογιακού δανείου

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 18:43

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Σε οριακό σημείο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Πτώση τζίρου 30% το Μάιο

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:21

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλιακή Αττικής το Σάββατο (28/5) λόγω ποδηλατικού αγώνα

Πολιτική
29/05/2026 - 18:06

Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkaegean

Ανακοινώσεις
29/05/2026 - 18:01

Intracom: Μέρισμα €0,18 ανά μετοχή – Οι προοπτικές για το μέλλον

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:00

Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Πρόταση ενοχής για τέσσερα στελέχη της «Αττικές Διαδρομές» για εγκλωβισμό οδηγών στην Αττική Οδό

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:53

Μεντβέντεφ κατά ΕΕ: Ο ήρεμος ύπνος τελείωσε, βουλώστε το

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:45

ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμιών επικαιροποίησης των νέων Ευρωπαϊκών ΚΑΔ, έως τις 30 Οκτωβρίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ