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Palowise: Επέκταση στην Ινδία μέσω της συνεργασίας με τη Lumos
Επιχειρήσεις
11:06 - 30 Απρ 2026

Palowise: Επέκταση στην Ινδία μέσω της συνεργασίας με τη Lumos

Γιώργος Αλεξάκης
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Σε στρατηγική συνεργασία για τη διάθεση των προϊόντων και υπηρεσιών της στην αγορά της Ινδίας με τη Lumos, εταιρεία στρατηγικής, branding και digital transformation με έδρα το Bangalore προχώρησε η Palowise, eταιρεία που αξιοποιεί τη τεχνητή νοημοσύνη για δημιουργία social media intelligence.

Με βάση σχετική ανακοίνωση, η συγκεκριμένη συνεργασία είναι η πρώτη από μία σειρά στρατηγικών ενεργειών που προβλέπονται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του 5ετούς business plan της Palowise με σαφή στόχευση στην είσοδο σε διεθνείς αναπτυσσόμενες αγορές.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας, και μέσω της Lumos θα δίνεται η δυνατότητα σε brands, διαφημιστικές εταιρείες και οργανισμούς στην Ινδία να αξιοποιήσουν πλήρως τη σουίτα λύσεων analytics και intelligence της εταιρείας, ώστε να κατανοούν βαθύτερα το κοινό τους, να εντοπίζουν έγκαιρα τις αναδυόμενες τάσεις και να λαμβάνουν πιο έξυπνες, data driven αποφάσεις σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η αγορά της Ινδίας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Palowise, χάρη στο μέγεθός της, το επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας και το διαρκώς εξελισσόμενο οικοσύστημα marketing και επικοινωνίας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αγορά στον πλανήτη και σύμφωνα με σχετικές μελέτες αναμένεται να έχει τα επόμενα χρόνια την μεγαλύτερη ανάπτυξη σε υπηρεσίες social intelligence.

«Η επέκταση στην Ινδία είναι μια σημαντική στιγμή για την Palowise και το φυσικό επόμενο βήμα στην πορεία ανάπτυξής μας», δηλώνει ο Παναγιώτης Τσαντίλας, Founder & CEO της Palowise. «Η Ινδία είναι μια αγορά που χαρακτηρίζεται από καινοτομία, έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα και ταχύτατη ψηφιακή ανάπτυξη. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με τον Gururaj Rao και την ομάδα της Lumos, οι οποίοι διαθέτουν βαθιά γνώση του branding, της στρατηγικής και της τοπικής αγοράς, αποτελώντας ιδανικό συνεργάτη για αυτό το νέο κεφάλαιο.»

«Η συνεργασία με την Palowise αποτελεί ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τη Lumos», σημειώνει ο Gururaj Rao, Founder-Director της Lumos. «Μαζί, φιλοδοξούμε να προσφέρουμε αναλύσεις σε βάθος και πιο ξεκάθαρη στρατηγική κατεύθυνση σε brands που επιδιώκουν την καλύτερη κατανόηση του κοινού τους, σημαντική ανάπτυξη και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η Palowise και η Lumos μοιράζονται κοινή δέσμευση στην καινοτομία, τη διαφάνεια και τη μετατροπή μεγάλων marketing δεδομένων σε insights.»

Η Palowise

Σημειώνεται ότι η Palowise είναι εταιρεία social intelligence και analytics με έδρα την Αθήνα, που αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για την ανάλυση web & social media δεδομένων. Από το 2008, η εταιρεία έχει επενδύσει σε τεχνητή νοημοσύνη και machine learning και προσφέρει λύσεις web & social media intelligence, ανάλυση συναισθήματος, εντοπισμό τάσεων, influencer analytics, ανάλυση ανταγωνισμού και insights, βοηθώντας brands και οργανισμούς να λαμβάνουν πιο έξυπνες, data-driven αποφάσεις.

Η Lumos

Η Lumos είναι εταιρεία στρατηγικής, branding και digital transformation με έδρα το Bangalore της Ινδίας, υπό την ηγεσία του Gururaj Rao. Με δραστηριότητα σε branding, digital marketing, online παρουσία και ανάπτυξη λύσεων, η Lumos υποστηρίζει οργανισμούς από διαφορετικούς κλάδους σε projects επιχειρηματικού και brand transformation, με επίκεντρο τα δεδομένα και την αποτελεσματική αξιοποίησή τους.

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