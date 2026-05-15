ΗΑΕ: Επενδύσεις «μαμούθ» $5 δισ. στην Ινδία μετά τη συνάντηση με Μόντι
17:25 - 15 Μάι 2026

Επενδύσεις ύψους 5 δισ. δολαρίων στην Ινδία ανακοίνωσαν την Παρασκευή (15/5) τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι με τον πρόεδρο των ΗΑΕ σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν στο Άμπου Ντάμπι.  

Όπως γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος του ινδικού υπουργείου Εξωτερικών Ραντχίρ Τζαϊσβάλ, οι συνομιλίες εστίασαν σε θέματα ενέργειας, εμπορίου και επενδύσεων, «γαλάζιας οικονομίας», τεχνολογίας και fintech, καθώς και άμυνας και διασυνδεσιμότητας, ενισχύοντας περαιτέρω την Ολοκληρωμένη Στρατηγική Συνεργασία Ινδίας–ΗΑΕ.

Στην ίδια ανάρτηση επισημαίνεται ότι οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στη Δυτική Ασία και άλλα διεθνή ζητήματα, ενώ ο Ινδός πρωθυπουργός καταδίκασε τις πρόσφατες επιθέσεις κατά των ΗΑΕ και κάθε απόπειρα παραβίασης της κυριαρχίας και της εδαφικής τους ακεραιότητας.

{https://x.com/MEAIndia/status/2055204652036030609}

Σύμφωνα με την ινδική πλευρά, η επίσκεψη χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σημαντική και για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.

